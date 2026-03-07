Na cestách potkala muže, který na TikToku sdílel videa ze svých výprav. Jejich společná cesta ale skončila vraždou.
Byl to obyčejný hostel. Přespíš, dáš si sprchu a ráno pokračuješ dál na své cestě. Potkáš tam náhodné lidi a ti zase druhý den zmizí. Jméno svého spolunocležníka si často ani nestihneš zapamatovat. Taková místa jsou plná krátkých setkání, která končí stejně rychle jako začala.
Cestovatelka na jihu Španělska
Ester byla dvaačtyřicetiletá Španělka ze Sevilly, která se v roce 2023 rozhodla vyrazit na delší sólo cestu po jihu země. Během svého výletu se pohybovala především v oblasti Málagy v Andalusii. Její cesta měla být obyčejným dobrodružstvím. Plánovala si pár dní v přírodě, setkat se s novými tvářemi s podobnými zájmy, poznat města a krajiny, které chtěla prozkoumat vlastním tempem. Nebyla to žádná extrémní expedice ani riskantní výprava do divočiny.
Právě obyčejnost celého výletu je na tomhle příběhu asi nejděsivější. Cestovala stejně jako tisíce dalších lidí.
Na jihu Španělska navíc potkáš podobně nastavené lidi poměrně snadno. Místní styl života je uvolněnější a spontánnější. Není výjimečné vzít do auta stopaře nebo se svézt s místním farmářem o pár desítek kilometrů dál. Proto tam máš často pocit, že nebezpečí vlastně nehrozí.
Jenže někdy se i úplně obyčejné setkání může změnit v solidní problém. A v tomhle případě to platilo dvojnásob. Kdo vlastně byl podivný tulák, se kterým se Ester seznámila v hostelu, začalo dávat smysl až mnohem později...
Potkala populárního tiktokera
Ester a muž, se kterým se seznámila v hostelu, se po krátkém rozhovoru rozhodli pokračovat v cestě společně. Byl to zkušený tulák, který měl v nohách stovky kilometrů. Na sociálních sítích si navíc vybudoval vlastní komunitu sledujících. Na TikToku vystupoval pod přezdívkou „Dinamita“ a sdílel videa ze svého putování po Španělsku.
Mluvil v nich o svobodě, dlouhých cestách a životě mimo systém. Přestože mu bylo už přes šedesát let, jeho profil sledovaly tisíce mladých lidí, kteří obdivovali jeho život na cestách.
S Ester putovali několik dní po pobřeží a nakonec se vydali na dlouhou pěší trasu mezi městy Dénia a Gandía. Podle vyšetřovatelů spolu tehdy ušli zhruba 37 kilometrů během jediného dne. Ester sdílela s rodinou fotografie z cesty – posílala jim panoramata pobřeží, výhledy na moře a zprávy o tom, jak si cestu užívá. Nikdo tehdy netušil, že to budou poslední hodiny, kdy Ester někdo viděl živou.
Podivné zprávy o selhání a novém životě
Ještě předtím, než se rozjelo policejní vyšetřování, dorazila rodině série podivných zpráv, které Ester poslala své matce. V jedné z nich psala: „Nemám práci, žiju na ulici se dvěma argentinskými kamarádkami.“ V další zprávě dodala: „Hodněkrát jsem ti lhala, jsem úplně na dně. Brzy nebudu mít telefon, asi ho prodám.“
Texty působily zmateně a vůbec nepřipomínaly způsob, jakým Ester běžně komunikovala. Nejvíc rodinu zaskočila její poslední věta: „Mám tě moc ráda, ale byla jsem špatná dcera. Odjíždím ze Španělska a začnu nový život v Buenos Aires.“
Co se dozvíš po odemknutí?
- Co následovalo, když Ester začala cestovat s novým známým společně
- Jak její rodina poznala, že je něco špatně
- Co policie zjistila z tiktokových videí
- Jak nakonec případ rozuzlila
Její matce to nedávalo smysl. „Ona tam žádné kamarádky neměla,“ řekla později médiím. „A navíc neměla ani pas. Jak by se dostala do Argentiny? V tu chvíli jsem začala pochybovat, že ty zprávy psala opravdu ona,“ vzpomíná.
Dodnes přitom není jasné, kdo tyto zprávy skutečně napsal. Vyšetřovatelé pouze uvedli, že jejich obsah působil neobvykle a neodpovídal tomu, jak Ester běžně komunikovala.
Najednou bylo ticho
Pak přišlo už jen ticho a Ester se rodině znovu neozvala. V srpnu 2023 se ticho začalo nepříjemně protahovat. Telefon zůstával několik dní nedostupný a zprávy si nikdo nepřečetl. Rodina proto začala mít vážné obavy. „Nebylo to pro ni typické. Ester se vždycky ozvala,“ řekla později její matka španělským médiím. Když se neozvala ani další dny, obrátili se nakonec na policii a nahlásili její zmizení. „Napsala jsem jí, že pokud mi nepošle hlasovou zprávu, zavolám policii. Neposlala nic, tak jsem policii zavolala,“ dodala její matka. Vyšetřovatelé okamžitě začali zjišťovat, kde byla Ester naposledy viděna.
Brzy se ukázalo, že poslední potvrzená stopa vede do nemocnice ve městě Gandía. Právě odtud se naposledy ozvala své rodině. Dne 23. srpna tam Ester dorazila po náročné pěší trase, kterou ušla spolu s mužem, jehož totožnost tehdy policie stále neznala. Právě on měl dokonce zavolat záchranku, aby své spolucestující pomohl.
Lékaři Ester vyšetřili krátce po půl desáté večer. V nemocnici jí ošetřili oteklou nohu a předepsali ibuprofen. Zůstala tam několik hodin, než byla nad ránem propuštěna. Přibližně v půl páté ráno sama odešla z nemocnice. A právě to byla poslední chvíle, kdy ji někdo viděl živou.
Policie našla podezřelého díky TikToku
Když policie začala rekonstruovat poslední dny Esteřiny cesty, narazili poprvé na jméno José Jurado Montilla. Podle dostupných informací byl právě on neznámým tulákem, se kterým Ester trávila poslední dny.
Montilla policii řekl, že se jejich cesty po odchodu z nemocnice jednoduše rozešly. Tvrdil, že se rozloučili a každý pokračoval jiným směrem. Vyšetřovatelé si ale nebyli jistí, že se události odehrály přesně tak, jak popisoval. Přesto tehdy neměli dostatek důkazů, aby jeho verzi příběhu jednoznačně vyvrátili.
Jeho profil sledovaly tisíce lidí. Pro většinu z nich byl jen další podivínský cestovatel s batohem na zádech, který spí venku a prochází dlouhé trasy napříč Španělskem. Některá z jeho videí přitom vznikala právě v době, kdy byl na cestě s Ester. Právě sociální sítě policii pomohly rekonstruovat jeho pohyb v době zmizení Ester.
Krátce po jejím zmizení navíc Montilla začal zveřejňovat zvláštní videa. Vystupoval v nich klidně, jako by se nic nestalo. V jednom z nich se obrací přímo do kamery a říká: „Myslím na svou kamarádku celý den. Ester, jestli to vidíš, prosím ozvi se mně nebo své rodině.“
Sériový vrah z minulosti
Když policie jeho jméno prověřila v databázích, přišlo šokující zjištění. Muž, který cestoval s Ester, byl ve skutečnosti sériový vrah. A už nějakou dobu ho policie měla v hledáčku kvůli jiné vraždě. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Montilla už v 80. letech seděl za sérii brutálních vražd, které tehdy otřásly celým regionem Andalusie. Jeho oběťmi byli lidé, které potkal na cestách nebo v odlehlých oblastech regionu. Podle vyšetřovatelů šlo většinou o náhodné oběti – stopaře nebo lidi, kteří se s ním dostali do kontaktu během cest. Některé z nich měl zastřelit a okrást v odlehlých částech provincie.
Soud ho tehdy poslal do vězení na 123 let. Za mřížemi ale nakonec strávil pouze 28 let a v roce 2013 se dostal na svobodu poté, co Evropský soud pro lidská práva zrušil takzvanou doktrínu Parot. Toto rozhodnutí tehdy vedlo k předčasnému propuštění několika vězňů odsouzených za velmi závažné zločiny, mezi nimi i Montilly.
Vraždil šestkrát
Zlom v celém případu přišel až o rok později – a kvůli úplně jinému vyšetřování. V květnu 2024 policie zatkla Josého Jurada Montillu v baru ve vesnici Valdebótoa nedaleko portugalských hranic. Tentokrát ale nešlo o zmizení Ester. Zadrželi ho v souvislosti se starším případem – vraždou jednadvacetiletého mladíka jménem David.
Jeho tělo bylo nalezeno 30. srpna 2022 v přírodní oblasti Montes de Málaga. Mladík měl vážná střelná zranění a vyšetřovatelé dlouho nevěděli, kdo za vraždou stojí. Až pozdější vyšetřování a analýza digitálních stop přivedly policii k Montillovi. Na batohu oběti byla nalezena jeho DNA.
Podle obžaloby mladého muže nejprve sledoval, když v oblasti sbíral karob – plody stromu, které se v jižním Španělsku běžně sbírají na konci léta. Následně s ním navázal rozhovor a počkal, až se ocitnou na místě, kde nebyla žádná možnost pomoci. Poté na něj z bezprostřední blízkosti vystřelil brokovnicí. Poslední výstřel měl zasáhnout hlavu oběti ve chvíli, kdy už ležela na zemi.
Tělo pak otočil, vzal mu batoh a zmizel. Hodnota věcí, které si měl odnést, přitom podle obžaloby nepřesahovala dvě stě eur. Policie později u Montilly našla právě batoh oběti. Forenzní analýza potvrdila, že se na něm nacházela i jeho DNA.
Policii se pak Montillu podařilo vypátrat i díky analýze videí, která postoval na TikToku. Právě jeho zatčení ale zároveň znovu otevřelo otázky kolem zmizení Ester, se kterou Montilla cestoval jen o rok později.
Chladnokrevná vražda uprostřed ničeho
Po Montillově zatčení začali vyšetřovatelé znovu detailně analyzovat zmizení Ester. Muž, který byl podezřelý z vraždy mladíka v horách u Málagy, byl zároveň jedním z posledních lidí, kteří s ní byli v kontaktu. A mimochodem to byl sériový vrah.
Deset měsíců po zmizení Ester našli náhodní kolemjdoucí nedaleko Gandíe lidské ostatky. Vyšetřovatelé potvrdili, že patřily právě Ester. Policie proto necelý rok po jejím zmizení znovu prověřila pohyb Montilly v té době. Pro její rodinu to byla ta nejhorší zpráva. „Jediné, co jsme chtěli, bylo vědět, kde je,“ řekla její matka médiím. „Nikdy jsme si nepředstavovali, že ji najdou takhle.“
Podle obžaloby Montilla po odchodu z nemocnice odvedl Ester na odlehlé místo mimo město. Oblast mezi Gandíou a okolními poli je plná opuštěných cest a zarostlých pozemků. Právě tam ji měl zastřelit a její tělo zanechat ve venkovské oblasti, stejně jako to udělal s Davidem.
Vyšetřovatelé se domnívají, že motivem mohla být loupež, u těla Ester totiž chyběly některé její osobní věci. A předchozí vraždy z 80. let se navíc také nesly v totožném duchu.
Montilla stále čeká na soud
Montilla je dnes znovu za mřížemi a čeká na soud. Prokuratura pro něj požaduje 26 let vězení za vraždu studenta Davida. Zároveň se ještě nevyjádřila k případu Ester Estepa Pérez.
Případ mezitím přitáhl pozornost médií po celém Španělsku. Nejen kvůli brutálním vraždám, ale také kvůli děsivému paradoxu. Muž, který byl kdysi odsouzen jako sériový vrah, si po letech budoval na sociálních sítích image cestovatelského influencera. Právě proto se případu začalo přezdívat „TikTok killer“.
Příběh, který začal jako obyčejné setkání dvou cestovatelů v hostelu, tak nakonec skončil jedním z nejděsivějších kriminálních případů posledních let ve Španělsku.