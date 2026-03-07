Hlavní témata
dnes 7. března 2026 v 7:00
Čas čtení 6:19

Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let

Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Zdroj: Netflix, propagační materiály
Markéta Princová
Markéta Princová
Na cestách potkala muže, který na TikToku sdílel videa ze svých výprav. Jejich společná cesta ale skončila vraždou.

Byl to obyčejný hostel. Přespíš, dáš si sprchu a ráno pokračuješ dál na své cestě. Potkáš tam náhodné lidi a ti zase druhý den zmizí. Jméno svého spolunocležníka si často ani nestihneš zapamatovat. Taková místa jsou plná krátkých setkání, která končí stejně rychle jako začala.

Cestovatelka na jihu Španělska

Ester byla dvaačtyřicetiletá Španělka ze Sevilly, která se v roce 2023 rozhodla vyrazit na delší sólo cestu po jihu země. Během svého výletu se pohybovala především v oblasti Málagy v Andalusii. Její cesta měla být obyčejným dobrodružstvím. Plánovala si pár dní v přírodě, setkat se s novými tvářemi s podobnými zájmy, poznat města a krajiny, které chtěla prozkoumat vlastním tempem. Nebyla to žádná extrémní expedice ani riskantní výprava do divočiny.

Právě obyčejnost celého výletu je na tomhle příběhu asi nejděsivější. Cestovala stejně jako tisíce dalších lidí.

Na jihu Španělska navíc potkáš podobně nastavené lidi poměrně snadno. Místní styl života je uvolněnější a spontánnější. Není výjimečné vzít do auta stopaře nebo se svézt s místním farmářem o pár desítek kilometrů dál. Proto tam máš často pocit, že nebezpečí vlastně nehrozí.

Doporučeno
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi 6. března 2026 v 13:00

Jenže někdy se i úplně obyčejné setkání může změnit v solidní problém. A v tomhle případě to platilo dvojnásob. Kdo vlastně byl podivný tulák, se kterým se Ester seznámila v hostelu, začalo dávat smysl až mnohem později...

Ester s novým doprovodem cestovali převážně v Andalusii
Ester s novým doprovodem cestovali převážně v Andalusii Zdroj: Facebook.com/ José Jurado Montilla

Potkala populárního tiktokera

Ester a muž, se kterým se seznámila v hostelu, se po krátkém rozhovoru rozhodli pokračovat v cestě společně. Byl to zkušený tulák, který měl v nohách stovky kilometrů. Na sociálních sítích si navíc vybudoval vlastní komunitu sledujících. Na TikToku vystupoval pod přezdívkou „Dinamita“ a sdílel videa ze svého putování po Španělsku.

Mluvil v nich o svobodě, dlouhých cestách a životě mimo systém. Přestože mu bylo už přes šedesát let, jeho profil sledovaly tisíce mladých lidí, kteří obdivovali jeho život na cestách.

S Ester putovali několik dní po pobřeží a nakonec se vydali na dlouhou pěší trasu mezi městy Dénia a Gandía. Podle vyšetřovatelů spolu tehdy ušli zhruba 37 kilometrů během jediného dne. Ester sdílela s rodinou fotografie z cesty – posílala jim panoramata pobřeží, výhledy na moře a zprávy o tom, jak si cestu užívá. Nikdo tehdy netušil, že to budou poslední hodiny, kdy Ester někdo viděl živou.

Doporučeno
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník 14. února 2026 v 7:00

Podivné zprávy o selhání a novém životě

Ještě předtím, než se rozjelo policejní vyšetřování, dorazila rodině série podivných zpráv, které Ester poslala své matce. V jedné z nich psala: „Nemám práci, žiju na ulici se dvěma argentinskými kamarádkami.“ V další zprávě dodala: „Hodněkrát jsem ti lhala, jsem úplně na dně. Brzy nebudu mít telefon, asi ho prodám.“

Texty působily zmateně a vůbec nepřipomínaly způsob, jakým Ester běžně komunikovala. Nejvíc rodinu zaskočila její poslední věta: „Mám tě moc ráda, ale byla jsem špatná dcera. Odjíždím ze Španělska a začnu nový život v Buenos Aires.“

