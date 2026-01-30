Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?

Populární rapper oznámil novinku.
Každý umělec má sbírku nevydaných skladeb, které veřejnost nikdy neslyšela, a přitom by z nich možná mohly být hity.
Takové songy má i Calin, který se rozhodl s nimi jít ven a to neobyčejnou cestou. „Založil jsem si Spotify na tracky, který bych nevydal, ale mám je rád, tak je budu dávat aspoň tam,“ oznámil ve svém příběhu na Instagramu.
Najdeš je pod názvem calin archives. Tak schválně, který z tracků bude během pár dnů trendovat.
Nejnovějším rapperovým počinem je singl Woah, který vydal v prosinci loňského roku. Jeho největším úspěchem poslední doby je pak album z roku 2024 s názvem Bieber Fever Tour Life, které navazovalo na jeho předešlou desku Bieber Fever.
