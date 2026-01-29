Hlavní témata
včera 29. ledna 2026 v 17:03
Čas čtení 1:03
Anna-Marie Vondráková

„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy

„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
Zdroj: Warner Bros.
První reakce na snímek režisérky Emerald Fennell jsou tu. A zdá se, že se film opravdu povedl.

Film Wuthering Heights je inspirován stejnojmenným románem Emily Brontë. Premiéru by měl mít už 13. února. Ještě před jeho vydáním ale stihl film vyvolat mezi veřejností bouřlivé diskuze, řešilo se témeř vše, od kritiky obsazení až po vulgární trailer.

Někteří kritici a kritičky však snímek už viděli s předstihem. A podle jejich značného nadšení se i přes původní skepsi nakonec povedl. Margot Robbie se v něm představí v hlavní roli Catherine Earnshaw, která se zamiluje do Heathcliffa v podání Jacoba Elordiho, sirotka vychovaného společně s ní v jejím honosném domě.

„Jen Emerald Fennell dokáže vzít klasiku, obrátit ji naruby, přimět vás k naprosté touze a pak zcela zničit vaši duši. Vynikající ukázka řemeslného umění, která mě nechala slintat nad kostýmy, kamerou a výpravou. Jsem do toho posedle zamilovaná,“ píše kritička Jazz Tangcay z Variety.

Dechberoucí!

Wuthering Heights je naprostá dokonalost. Nejenže je vizuálně bezchybný, plný energie a dechberoucích záběrů, ale tento film je také ztělesněním touhy. Během něj i po něm prožijete naprosto všechno. Na tomto filmu se mi líbilo úplně všechno,“ přidává se moderátorka Maude Garrett.

„Zamilujte se znovu a znovu do Emerald Fennell a její interpretace románu. Díky nádherné výpravě a kostýmům, působivé kameře a bombastické hudbě Charli XCX se film opírá o vášeň a posedlost Catherine a Heathcliffa v jejich bouřlivém milostném příběhu,“ dodává Meredith Loftus ze serveru Collider.

„Pro mě je problémem to, že tak hustou, komplikovanou a obtížnou knihu nelze adaptovat,“ uvedla ještě před vydáním filmu sama režisérka. „Nemůžu říct, že točím Wuthering Heights. To není možné. Mohu jen říct, že točím její verzi,“ vysvětlila.

