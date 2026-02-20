Příčina smrti herce z Pulp Fiction a Masky odhalena. Odborník potvrdil tragický důvod

Téměř čtvrt roku po nálezu těla herce Petera Greenea v jeho manhattanském bytě vynesl Úřad hlavního soudního lékaře v New Yorku konečný verdikt.
Herec, který se nesmazatelně zapsal do dějin kinematografie jako sadistický Zed v Pulp Fiction nebo charismatický Dorian v Masce, zemřel v důsledku nešťastné náhody při manipulaci se střelnou zbraní.
Od prosince se spekulovalo o různých příčinách, oficiální zpráva, kterou získal server TMZ, hovoří jasně. Greeneovo úmrtí bylo způsobeno průstřelem levého podpaží, který fatálně zasáhl brachiální tepnu. Fatální pro něj bylo vnitřní a vnější krvácení, kterému šestašedesátiletý herec podlehl přímo ve svém bytě.
Vyšetřovatelé definitivně vyloučili cizí zavinění i úmyslné sebepoškození; případ byl uzavřen jako nehoda.
Bizarní kulisy tragického odchodu
Nové informace doplňují skládačku posledních okamžiků hercova života, které byly obestřeny mrazivou atmosférou. Když policie na základě wellness checku (kontroly stavu) vnikla do jeho bytu na Lower East Side, narazila na bizarní scénu. Z bytu se již několik dní nepřetržitě linuly vánoční koledy, zatímco herec uvnitř ležel bez známek života.
Ačkoliv byl Greene v posledních letech méně na očích široké veřejnosti, jeho kariéra nebyla u konce. Před svou smrtí byl v procesu příprav na thriller s Mickeym Rourkem.