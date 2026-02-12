Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 12. února 2026 v 12:29
Čas čtení 1:05
Ella Petrová

FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice

FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
Zdroj: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Alpská lyžařka zveřejnila první fotografii z nemocnice po nehodě, která ukončila její návrat na olympiádu.

„Dnes jsem podstoupila třetí operaci a byla úspěšná,“ napsala Lindsey Vonn na sociálních sítích. „Jsem vděčná všem neuvěřitelným zdravotnickým pracovníkům, přátelům, rodině, kteří byli po mém boku, a za krásný projev lásky a podpory od lidí z celého světa,“ dodala legendární sportovkyně. Také poblahopřála svým spoluhráčům, kteří ji inspirují a dávají něco, čemu může fandit.

Doporučeno
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46

Jednačtyřicetiletá alpská lyžařka zažila velmi dramatický a bolestivý konec olympijského snu. Účast Lindsey na jejích pátých zimních hrách skončila už po 13 sekundách sjezdu. Startovala s číslem 13, ze startovní brány se odrazila velmi agresivně a úvodním úsekem projela ve vysoké rychlosti. Na jedné z branek na terénní vlně však zachytila pravou rukou. Zásah ji vyvedl z rovnováhy, nedokázala se srovnat a následoval tvrdý pád, kdy dopadla na záda a kutálela se dolů po trati. Zdravotníci k ní okamžitě přispěchali, když nehybně ležela na svahu. Ze sjezdovky ji odvezli na nosítkách a vrtulníkem transportovali do nemocnice Ca’ Foncello v Trevisu.

Lindsey Vonn
Zdroj: Instagram / Lindsey Vonn

Pád přišel jen týden poté, co si Vonn v Crans-Montaně přetrhla přední zkřížený vaz. Po konzultaci se svým týmem se rozhodla nastoupit v Cortině s ortézou na levém koleni, přesvědčená, že zranění zvládne. Po olympijském pádu zdůraznila, že její problémy s kolenem neměly s pádem vůbec nic společného. Vysvětlila, že byla ve stopě asi o třináct centimetrů příliš utažená, když její ruka zachytila branku z vnitřní strany.

Doporučeno
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt 12. února 2026 v 7:32

Následná lékařská vyšetření odhalila komplexní zlomeninu levé holenní kosti. V Itálii podstoupila okamžitou operaci a naznačila, že k řádné stabilizaci a ošetření zranění bude zapotřebí několik zákroků. Operace tohoto týdne byla její třetí.
 
Doba zotavení se výrazně liší v závislosti na závažnosti a komplikacích, ale samotné hojení kostí může trvat i několik měsíců.

Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky 10. února 2026 v 13:15
Doporučeno
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila „Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila 11. února 2026 v 15:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SPORT OSOBNOSTI ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
včera v 10:30
Storky
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Lifestyle news
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
před hodinou 1
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
před 2 hodinami
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 3 hodinami
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
dnes v 13:31
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
dnes v 12:29
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
dnes v 10:15
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
dnes v 07:32
Velký úspěch rok po otevření. Nový pražský hotel získal čtyřhvězdičkové hodnocení od Forbes Travel Guide
včera v 17:33
Zpravodajství
Česko Ukrajina Zahraničí Doprava
Více
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
před 2 hodinami
Zájem o vystoupení z EU opadá. Češi*Češky jsou ke členství v EU nejvstřícnější za poslední roky
před 3 hodinami
V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy
dnes v 13:21

Více z tématu Sport

Všechno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 3 hodinami
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
včera v 15:00
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
před 3 dny
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
před 2 dny
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
včera v 07:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
29. 1. 2026 7:00
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
dnes v 07:00
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
8. 2. 2026 7:00
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
včera v 14:00
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
5. 2. 2026 10:00
1
Legendární Simíci dostali stylový make-over. A je úplně zdarma
23. 1. 2026 10:29

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
před hodinou
Jak to dopadne se vztahem mezi Lelou a Karlosem? Co šokujícího řekl Zayn o své bývalce Gigi Hadid? Jak reagoval Lewis Hamilton, když dostal dotaz na Kim Kardashian? A s kým nově chodí Štěpán Kozub?
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
dnes v 13:31
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
dnes v 13:00
Češi a Češky Valentýn nehrotí. Na seznamkách ale utrácí více než jindy v roce
PR zpráva
Češi a Češky Valentýn nehrotí. Na seznamkách ale utrácí více než jindy v roce
dnes v 12:30
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
dnes v 10:15
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
dnes v 12:29
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
před 2 dny
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
včera v 15:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 3 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 3 dny
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Zpět
Sdílet
Diskuse