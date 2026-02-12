Alpská lyžařka zveřejnila první fotografii z nemocnice po nehodě, která ukončila její návrat na olympiádu.
„Dnes jsem podstoupila třetí operaci a byla úspěšná,“ napsala Lindsey Vonn na sociálních sítích. „Jsem vděčná všem neuvěřitelným zdravotnickým pracovníkům, přátelům, rodině, kteří byli po mém boku, a za krásný projev lásky a podpory od lidí z celého světa,“ dodala legendární sportovkyně. Také poblahopřála svým spoluhráčům, kteří ji inspirují a dávají něco, čemu může fandit.
Jednačtyřicetiletá alpská lyžařka zažila velmi dramatický a bolestivý konec olympijského snu. Účast Lindsey na jejích pátých zimních hrách skončila už po 13 sekundách sjezdu. Startovala s číslem 13, ze startovní brány se odrazila velmi agresivně a úvodním úsekem projela ve vysoké rychlosti. Na jedné z branek na terénní vlně však zachytila pravou rukou. Zásah ji vyvedl z rovnováhy, nedokázala se srovnat a následoval tvrdý pád, kdy dopadla na záda a kutálela se dolů po trati. Zdravotníci k ní okamžitě přispěchali, když nehybně ležela na svahu. Ze sjezdovky ji odvezli na nosítkách a vrtulníkem transportovali do nemocnice Ca’ Foncello v Trevisu.
Pád přišel jen týden poté, co si Vonn v Crans-Montaně přetrhla přední zkřížený vaz. Po konzultaci se svým týmem se rozhodla nastoupit v Cortině s ortézou na levém koleni, přesvědčená, že zranění zvládne. Po olympijském pádu zdůraznila, že její problémy s kolenem neměly s pádem vůbec nic společného. Vysvětlila, že byla ve stopě asi o třináct centimetrů příliš utažená, když její ruka zachytila branku z vnitřní strany.
Následná lékařská vyšetření odhalila komplexní zlomeninu levé holenní kosti. V Itálii podstoupila okamžitou operaci a naznačila, že k řádné stabilizaci a ošetření zranění bude zapotřebí několik zákroků. Operace tohoto týdne byla její třetí.
Doba zotavení se výrazně liší v závislosti na závažnosti a komplikacích, ale samotné hojení kostí může trvat i několik měsíců.