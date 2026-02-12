Oneplay připravuje se šestidílnou dokumentární sérií s pracovním názvem Stoupenkyně, která vychází z mediálně známé kutnohorské kauzy.
V centru příběhu je rodina, jejíž život zasáhl samozvaný guru Richard Šiffer. Součástí projektu je také vznik organizace na podporu obětí sekt a extremistických hnutí, kterou za podpory TV Nova zakládají děti jedné z přímých aktérek kauzy.
V noci na 4. října 2022 došlo k úmrtí Richarda Šiffera a z podílu na jeho smrti byly obviněny dvě ženy: zubní lékařka a bývalá vysokoškolská pedagožka.
Děti druhé ženy však nevěří, že by jejich matka byla schopná někomu ublížit. Série proto sleduje, jak se blízcí snaží pochopit, zda jejich matka byla skutečně viníkem, nebo podlehla manipulaci. Příběh je vyprávěn z perspektivy obětí i nejbližší rodiny.
„Pro mě jako autora je klíčové porozumět pohledu lidí, kterých se tento příběh bezprostředně týká. Bez důvěry rodiny bych si nikdy nedovolil natolik intimní příběh vyprávět,“ říká scénárista Miro Šifra.
„Okolo kutnohorské kauzy panuje mnoho mediálních zjednodušení, která považuji za nespravedlivá vůči skutečným obětem. Přitom ztratit kontakt s realitou je v dnešním světě až překvapivě snadné a má to hrozivé následky,“ dodává.
Kromě scénáristů Mira Šifry a Terezy Oľhové za sérií stojí produkční společnost Barletta Matěje Chlupáčka a Maji Hamplové (Iveta, Málo mě znáš). Režie se ujali Tereza Kopáčová (Případ Roubal, Studna) a Adam Martinec (Mord).
Datum premiéry zatím neznáme.