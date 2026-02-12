Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu

Na olympiádě se objevila hudba generovaná umělou inteligencí. Použili ji Češi.
Soutěžní skladby musí mít platnou licenci, což se však netýká tanečníků*tanečnic, kteří bruslí na staletí starou klasickou či společenskou hudbu. Mezinárodní olympijský výbor navíc povoluje i hudbu generovanou umělou inteligencí, a právě této možnosti se Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková rozhodli využít. A jelikož tématem soutěže byla 90. léta, museli vybírat pečlivě. Což se ale příliš nepovedlo.
Čeští sourozenci nejprve sáhli po hitu ve stylu Bon Joviho, s nímž soutěžili už loni na CS Lombardia Trophy a Skate Canada. Jenže se ukázalo, že píseň přebírá text z hitu skupiny New Radicals z roku 1998 You Get What You Give. Dokonce i její název One Two vychází z úvodního zvolání frontmana Gregga Alexandera. Skladbu navíc doplnili neznámým remixem písně Thunderstruck od AC/DC, který měl být rovněž vytvořen pomocí umělé inteligence. Na nesrovnalosti upozornila už loni v listopadu novinářka Shana Bartels ve svém projektu „Krasobruslení pro baseballové nadšence“.
Po odhalení problému sourozenci hudbu upravili – opět zvolili AI remix, jenž si bere text z písně Raise Your Hands od Bon Joviho (což mimochodem stále nejsou devadesátky) – a s touto verzí nastoupili později na Skate America. Na kombinaci této skladby a Thunderstruck pak bruslili i v pondělním závodě v rámci kvalifikace na Milano Cortina 2026, kde obsadili 17. místo.