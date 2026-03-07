Herec prozradil, že při práci na novém sci-fi filmu Project Hail Mary mu pomáhaly jeho dvě dcery. Během natáčení dokonce namluvily dialogy mimozemšťana, aby byly jeho reakce přirozenější.
Při natáčení nového filmu Project Hail Mary (v češtině Spasitel) se herec Ryan Gosling nespoléhal jen na filmový štáb. Do procesu totiž zapojil i své dvě dcery, které mu pomáhaly při scénách s postavou mimozemšťana jménem Rocky, píše web Unilad.
Herec prozradil, že během natáčení měl v uchu sluchátko a jeho dvě dcery, jedenáctiletá Esmeralda a devítiletá Amada, mu občas četly repliky, které měl ve filmu říkat Rocky.
„Někdy, když jsem pracoval a potřeboval jsem něco změnit, přišly mé děti a já měl v uchu sluchátko a ony mluvily za Rockyho, abych s nimi mohl mluvit jako Rocky,“ prozradil herec.
Ryan podle svých slov mohl reagovat přirozeněji, jako by skutečně vedl rozhovor s partnerem na scéně. Finální hlas mimozemšťana sice patří herci Jamesi Ortizovi, ale některé reakce, které diváci ve filmu uvidí, vznikly právě díky jeho dvěma dcerám, informuje People.
Herec zároveň prozradil, že dívky dokonce několikrát poskytly zpětnou vazbu ke scénám ve filmu, protože viděly více verzí filmu. Dcera mu jednou při zkoušení kostýmů řekla, že v brýlích vypadá chytřeji, což se nakonec do filmu také dostalo. „Když jsem si zkoušel oblečení pro postavu a přišla má dcera, řekla mi: ‚V brýlích vypadáš chytře‘.“ Herec jí na to odpověděl: „Musím v tom vypadat chytře, takže ti za to děkuji.“
Ve sci-fi novince Gosling hraje učitele přírodních věd, který se vydá do vesmíru, aby pomohl zachránit Zemi. Film vznikl podle románu Andyho Weira, autora příběhu Marťan. Do kin dorazí už 19. března.