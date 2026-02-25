Hlavní témata
dnes 25. února 2026 v 19:00
Čas čtení 4:51

Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy

Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
Zdroj: Samsung/propagační materiál
Michal Maliarov
Michal Maliarov
Samsung ve středu oficiálně představil nejnovější telefony řady Galaxy. My jsme byli už v pondělí na jejich premiérovém odhalení. Přinášíme ti tak první dojmy i čerstvé poznatky.

Na prezentaci jsme často měli opakující se pocit: Samsung se rozhodl uklidit si ve vlastním šatníku. Poprvé po delší době působí celá řada jako jedna rodina. Zkrátka jednotný design, stejné křivky a velký důraz na uživatelský komfort. Galaxy S26, S26 Plus i S26 Ultra se liší hlavně v detailech. Možná to zní nudně, ale v reálu to dělá hodně. Rozdíly jsou až tam, kde dávají smysl.

S26 a S26+: malé rozdíly, velký komfort

Základní S26 nás překvapil hlavně tím, jak je malý a lehký. V ruce působí skoro jako prototyp, avšak mu nechybí prémiový feel. Ideální telefon pro lidi, kteří už nechtějí nosit v kapse půl tabletu. Materiály a zpracování působí čistě, pevně, dospěle. Z hlediska konstrukce poskočil základní S26 opravdu jen o milimetry i desetinu palce v případě displeje, S26+ pak zůstává víceméně beze změn. Nejvýraznější inovací je tu především o něco větší baterie, která narostla na 4300 mAh, což potěší už z principu a znamená to celý den standardního používání bez obav, že ti dojde šťáva. Specifikace mluví o cca 37 hodinách aktivního užití. Jinak jde hlavně o vypiplanější operační systém a hlubší integraci AI, která nyní vykukuje víceméně na každém kroku. 

Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra
Zobrazit galerii
(8)

S26+ je logicky stejný model, jen o něco narostl. Větší displej, větší prostor, víc pohodlí pro oči i prsty. Je to model, který tradičně dává smysl lidem, co hodně čtou, pracují v mailu, mapách nebo prostě chtějí větší plochu bez toho, aby museli jít do modelu Ultra. V obou případech letos Samsung tlačí špičkové displeje s vysokou obnovovací frekvencí a vysokým jasem. V praxi to znamená dvě věci: plynulý scroll a lepší čitelnost venku. Takové ty benefity, které se neprodávají v tabulce, ale na ulici. 

S26 Ultra: největší pokrok

Ultra letos není jen nejdražší. Ultra je ten model, na kterém Samsung ukazuje, že umí udělat technologicky nabitou věc a zároveň ji udržet elegantní.

Největších změn se tak nepřekvapivě dočkal právě tento model. Je tu nové tělo z vylepšeného hliníku Armor Aluminium kvůli lepšímu odvodu tepla. Jak jsme již nakousli dříve, design je sjednocený, Ultra je ale zároveň překvapivě lehký a o něco tenčí než předchůdce. Někteří možná budou nadávat, že letos Ultra vypadá stejně jako menší bráchové, pravdou ale je, že telefonům nový design sluší. Navíc se tu velmi ladně schovává i stylus

Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra
Zobrazit galerii
(4)

Jedna z nejzajímavějších novinek je Privacy Display. Samsung ho popisuje jako pixel-level ochranu proti „shoulder surfingu“, tedy proti tomu, aby ti někdo v MHD četl notifikace a mail přes rameno.

Princip je jednoduchý: telefon umí aktivně pracovat se zobrazením tak, aby obsah nebyl z určitých úhlů čitelný. Jelikož jde o blokaci už na hardwarové úrovni, je tu celá řada možných nastavení, kdy se částečně chrání i obsah v notifikacích. Takže přesně ta funkce, kterou oceníš až ve chvíli, kdy stojíš v narvaném vagónu a řešíš něco, co nechceš promítat do veřejného prostoru.

Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra
Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Stylus u Ultra je pořád jedna z věcí, kterou konkurence často jen napodobuje, ale málokdy ji zvládne tak přirozeně. Stylus je nyní chytře integrovaný do těla, přitom nenarušuje design a telefon zůstává velmi tenký. To byl také jeden z detailů, kterých si člověk všimne na první pohled, a jediné, s čím jsme trochu zápasili, bylo správné stisknutí stylusu pro jeho vysunutí. Zase máš ale jistotu, že se jen tak neztratí. 

Foto a video: Ultra jako kamera

Samsung u modelu Ultra tradičně sází na fotovýbavu a letos to podtrhl čísly. Nový systém přináší 200 Mpx hlavní snímač a 50 Mpx teleobjektiv, s důrazem na lepší světelnost a chytřejší processing. Cílem je mít víc světla, víc detailů a víc použitelných fotek ve chvílích, kdy už jiným telefonům dochází dech.

Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra
Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Na noční focení Samsung tlačí Nightography s tím, že Enhanced AP má proaktivně rozpoznávat a redukovat šum a jít po čistějším obrazu bez toho, aby výsledek působil jako rozmazaná akvarelka. Všichni víme, jaké problémy mají telefony s nočním focením, takže tady jde o další plusový bod. 

U videa zaujala především fixace horizontu a stabilizace. Samsung ukazoval Super Steady Video s horizontálním lockem a dokonce automatickou korekcí až do 360 stupňů podle dat z gyra a akcelerometru. Výsledkem tak bude méně roztřepaných záběrů, pokud rád*a natáčíš na snowboardu nebo u jiných akčních sportů. Navíc přibyla možnost natáčet ve formátu APV s podporou až 8K při 30fps pro profíky, co to myslí vážně. 

Výkon a baterie

Dnešní top telefony často nejsou limitované výkonem, ale tím, jak rychle se zahřejí a začnou brzdit. Tady Samsung naznačuje, že chce držet výkon stabilněji, i když jedeš video, AI a multitasking. Proto má Ultra přepracované chlazení s redesignovaným vapor chamberem. 

Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra
Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Z hardwarového hlediska sáhl Samsung rovnou po procesoru nové generace – Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, optimalizovaném speciálně pro model Ultra. Exynos 2600 v rámci řady má pak napravit pochroumanou reputaci z minulých let a nabídnout vysoký výkon také nižším modelům.

Menší skok dostanou telefony i co se nabíjení týče. Model Ultra dostane Super Fast Charging 3.0, takže se dostane na 75 procent za půl hodiny. Vedle toho naroste i rychlost bezdrátového nabíjení. Všechny modely se postupně posouvají k rychlému „docucávání“ energie během dne, než tradičnímu polehávání na nočním stolku do rána. 

AI a opravdu chytrý telefon

Samsung letos netlačí AI jako jednu ikonku navíc, ale jako něco, co je hluboko v systému a reaguje na kontext. V prezentaci se ukázala funkce Now Nudge: real-time doporučení v momentě, kdy je potřebuješ, a to napříč běžnými situacemi (kalendář, zprávy, práce s fotkami). Pro mě asi nejlepší využití AI od hrátek s fotkami, které může mít reálný dopad na to, jak zacházíme s telefonem. 

Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra
Telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Upravuješ obrázek? Tady můžeš něco vymazat. Někdo ti poslal zprávu? Mrkni do kalendáře na volný čas. Chce po tobě někdo fotky? Možná budeš chtít skočit do galerie. AI nově šetří čas a dělá UX mnohem svižnější a rozhodně to působí mnohem přirozeněji, než jen počáteční „gimmick“ funkce. 

Mobilní telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Mobilní telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Mobilní telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra Mobilní telefony Samsung Galaxy S26, Plus a Ultra
Zobrazit galerii
(12)

Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro: nový design, lepší zvuk

Na konci přišla i nová sluchátka Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro, která se potichu dočkala kompletního přepracování designu, vzhledu a opět celkového komfortu. Osobně nám nový vzhled moc voní, hliníková nožička je stylová a špunty konečně pohodlně schovávají i ovládací plošku, kterou nebudeš muset hledat. 

Sluchátka Samsung Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro Sluchátka Samsung Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro Sluchátka Samsung Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro Sluchátka Samsung Galaxy Buds 4 a Buds 4 Pro
Zobrazit galerii
(4)

Funkce Pinch Control (rychlá interakce, swipy) nám připomněla Airpody, a umožnila velmi pohodlně ovládat základní prvky. Z hardwarového hlediska zapracoval Samsung na větší efektivní ploše měniče a také na 2-way speaker sestavě (woofer + tweeter) s podporou 24-bit/96 kHz hi-fi audia. V praxi to znamená hutnější basy a kvalitnější frekvence napříč celým spektrem. Na finální verdikt ale bude třeba si počkat na plnohodnotnou recenzi. 

Maloobchodní cena byla prozatím stanovena na 4 399 korun v případě Buds 4 a 6 199 korun u Buds 4 Pro. Níže se můžete podívat také na ceny všech modelů Galaxy. 

Ceny a verze 256 GB + 12 GB RAM 512 GB + 12 GB RAM 1 TB + 16 GB RAM
Galaxy S26 23 999 korun 29 499 korun  
Galaxy S26 Plus 30 699 korun 35 699 korun  
Galaxy S26 Ultra 35 699 korun 40 599 korun 47 999 korun

Závěr

Řada Galaxy S26 snad poprvé působí dospěle a sjednoceně, a konečně nemáme pocit, že v tom Samsung tápe. Modely S26 a S26+ těží z lehkosti a špičkových displejů, Ultra je pak ten skutečný tahák díky novým materiálům, privacy displeji, vychytanému videu s horizontálním lockem a AI, která se konečně snaží být víc přirozenou součástí každodenního života. 

TECH & GAMING SAMSUNG TECH GAGETS
