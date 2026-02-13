Každý rok to máme tak nějak stejné. Apple neřekne nic, internet řekne všechno, a my se z toho snažíme poskládat příběh, co dává trochu smysl. Čím nalákají letošní iPhony?
V roce 2026 jen prémiové iPhony?
V tuhle chvíli je fér říct jednu věc nahlas: oficiálních informací je minimum. Všechno v tomto článku je mix úniků, reportů dodavatelů a odhadů analytiků, u kterých se historicky ukázalo, že se občas trefí.
Pokud se potvrdí poslední zprávy, iPhone lineup se může v roce 2026 rozdělit na „prémiový podzim“ a „ten zbytek”. Podle serveru Nikkei Asia a dalších médií chce Apple v roce 2026 upřednostnit především tři prémiové modely včetně prvního skládacího iPhonu a standardní iPhone 18 posunout až na první polovinu 2027. Ale popořadě.
iPhone 18 Pro a 18 Pro Max: evoluce, co se tváří nenápadně
Již tradičně nečekej designový převrat. Většina důvěryhodnějších zdrojů se shoduje, že Apple zůstane u známé siluety i dvou velikostí, tedy přibližně 6,3" u verze Pro a 6,9" u verze Pro Max. A samozřejmě hrstka nových barev (spekuluje se o odstínech fialové, burgundy a kávové). Tenhle typ stálosti je pro Apple celkem typický.
These iPhone 18 Pro Max color are kinda wild 👀— Mayank (@Mayank_Msd) February 10, 2026
If Apple had to ship only ONE of these:
👉 which color are you picking and why? pic.twitter.com/DcFm2xSDoA
Nejčastěji opakovaný únik je užší Dynamic Island, protože část Face ID komponent má skončit pod displejem. Selfie kamera má zůstat viditelná, ale zbytek výřezu se má zmenšit. Menší výřez navíc není jen estetika. Je to víc čistého prostoru pro čtení, mapy, fotky a video. V roce 2026 je to paradoxně pořád jedna z nejvděčnějších změn. Příště možná bude Dynamic Island už čistě softwarově?
Další velké téma je čip A20 Pro vyráběný na 2nm procesu u TSMC. Nejde jen o výkon, ale hlavně o efektivitu, protože iPhone už dávno není limitovaný tím, že by nestíhal, ale tím, jak rychle umí vyždímat baterku při používání foťáku, 5G, hraní videoher a AI na pozadí.
Pak tu máme dvě čerstvé spekulace, které se opakují napříč větším množstvím zdrojů a zní tedy nejpravděpodobněji:
První je variabilní clona minimálně u hlavního foťáku. To je funkce, která dává smysl hlavně u videa a náročnějších scén, kde chceš mít kontrolu nad světlem opticky, ne jen algoritmem. iPhone by tím zase o fous víc konkurovat profi foťákům.
Druhá spekulace je vylepšení teleobjektivu u Pro modelů, konkrétně větší světelnost. Na papíře možná drobnost, ale v praxi rozdíl mezi tím, jestli večerní zoom vypadá jako fotka, nebo cákanec.
Podle úniků se má upravit i Camera Control tlačítko, údajně má být manipulace s ním jednodušší a bez některých gest. V téhle fázi je to detail, ale přesně takové detaily Apple rád ladí.
V zákulisí se mluví i o vlastních modemech pro 5G a nových bezdrátových čipech pro Wi-Fi 7 a další standardy. Tohle je typ upgradu, který ti nezlepší život dramaticky, ale spíš přirozeně zpříjemní používání zařízení. To už jsou však spíše dohady.
iPhone Fold: první „wow“ po dlouhé době?
Skládačka od Applu je už roky takovou tou legendou, o které se vypráví při zapálené svíčce a sklence rumu. Rozdíl je, že teď se o ní mluví konkrétněji a serióznější zdroje se shodují s přelomem roku 2026 a 2027, přičemž část analytiků cílí hlavně na konec roku 2026.
Nejčastější představa je „book-style“ konstrukce: tedy telefon v zavřeném stavu, tablet v otevřeném. To je velmi populární styl foldu, jelikož je ve výsledku mnohem menší a pohodlnější než úzké a vytáhlé cihličky většiny současných konkurentů.
Úniky se točí kolem vnějšího displeje zhruba 5,5" a vnitřního kolem 7,8", s poměrem stran blízko 4:3. To je důležité, protože 4:3 je skvělé na čtení, web a práci, ale u videa může znamenat více černých pruhů. Výměnou za to dostaneš použitelnější „mini iPad“ tvar.
U foldů se vždycky rozhoduje hlavně u třech parametrů: viditelnost přehybu, spolehlivost pantu a baterie. V případě iPhonu Fold se ve spekulacích opakuje snaha o méně viditelnou rýhu (případně její úplnou absenci) a celkově prémiový přístup ke konstrukci. To je ostatně klasický Apple – roky se čeká, aby se všechny detaily vyladily do puntíku.
Na sítích se rozšířila řada vizualizací, které ukazují, jak by iPhone Fold mohl vypadat. Některé z nich ukázal server MacRumors.
Část úniků počítá s tím, že Fold může kvůli prostoru a tloušťce upřednostnit boční Touch ID místo plnohodnotného Face ID. Není to potvrzené, ale dává to konstrukčně logiku. Naopak baterie má být podstatně větší, aby telefon vydržel alespoň celý den plnohodnotného používání.
Dost sladěné jsou spekulace ohledně fotoaparátu. Fold má mít spíš dvojici zadních kamer (hlavní + širokoúhlá) a naopak Pro modely si mají držet výhodu teleobjektivu a některých „pro“ featur typu variabilní clony. Ve zkratce: Fold bude víc o formátu a zážitku, Pro modely budou pořád lepší volbou pro lidi, co fotí a točí.
Čeho se dočkáme letos
Nejpravděpodobnější scénář podle dostupných informací vypadá tak, že Apple na podzim letošního roku odprezentuje prémiovou trojici: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max a iPhone Fold. Zbytek řady může přijít později, aby se výroba a marketing nerozpadly pod vlastní vahou.
Pokud se to potvrdí, výběr bude poprvé opravdu jasný i pro lidi, které nezajímá tabulka technických specifikací. Modely Pro mají nejlepší foťák a nejvyrovnanější hardware. Fold znamená nový formát a nový zážitek za cenu kompromisů, které se u skládacích zařízení řeší už roky. Po čem sáhneš ty?