Světová jednička ženského tenisu Aryna Sabalenka prožívá výjimečné období nejen na kurtu, ale i v soukromí. Po nedávných spekulacích o zásnubách nyní oficiálně potvrdila, že řekla „ano“ svému partnerovi Georgiosi Frangulisovi.
Před několika měsíci fanoušci a fanynky rozebírali fotografie, na kterých měla Aryna Sabalenka výrazný diamantový prsten, což vyvolalo první spekulace o zásnubách.
Romantická atmosféra okolo jejího jména se ještě znásobila během turnaje US Open 2025, kde v hledišti proběhla žádost o ruku mezi jiným párem.
Sabalenka po svém zápase s úsměvem přiznala, že si tohoto moment všimla, a při pohledu na partnera Georgiose Frangulise žertem poznamenala „no pressure!“, tedy „žádný tlak!“, čímž pobavila novináře i diváky.
O to větší překvapení přišlo 3. 3. 2026, když na sociální síti zveřejnila romantické video ze žádosti o ruku. Frangulis poklekl v romantickém prostředí a Sabalenka jeho nabídku s úsměvem přijala. K příspěvku přidala jednoduchý, ale výstižný vzkaz: „Ty a já, navždy.“
Georgios Frangulis je brazilský podnikatel řeckého původu, který vybudoval globální značku Oakberry zaměřenou zdravého občerstvení z açaí. Díky rychlé mezinárodní expanzi firmy a silné pozici na trhu se zařadil mezi výrazná jména moderního byznysu. Dvojice tvoří pár od roku 2024. Pravidelně ji podporuje přímo v hledišti během největších turnajů.