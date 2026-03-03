„Vypadá, jako by s*al v lese.“ Tvůrce God of War komentoval první fotku z chystaného seriálu

„To je fakt de*ilní fotka,“ okomentoval snímek David Jaffe, tvůrce herní série God of War při svém reakčním streamu. Fotografii ale brání i herec postavy Krata.
První snímek z připravovaného seriálu God of War vydaly oficiální účty Amazon Prime Video na sociálních sítích a lavina chvály a potlesku je neodměnila. Citace Dona Corleoneho z Kmotra: „Look how they massacred my boy,“ byla jednou z nejcitovanějších scén v komentářových sekcích a ve vnitřní komunikaci redakce Refresheru zaznělo: „Normálně bych řekl, že to je AI slop, jak je to odporný.“
Na obranu seriálu přispěchal i Ryan Hurst, herec titulní postavy Kratose. „Nevěřte všemu, co vidíte na internetu, děcka,“ napsal na své story, čímž naznačil, že možná konkrétní snímek není finální. Přesto je zvláštní, že se ho studio a marketing rozhodli tím pádem poslat do světa.
„Tohle není fotka zpoza záběru, kterou někdo leaknul. Tohle je oficiální fotografie, kterou prezentuje studio. Takže nevím, co to k*rva znamená,“ reagoval záhy tvůrce herní série God of War David Jaffe. Ze začátku vypíchl, že naprosto věří režisérovi Ronu Moorovi, že ten seriál bude dobrý. Dále pokračoval, že mu ani nevadí, že Ryan Hurst, herec obsazený do role Krata, není jeho dokonalá kopie a že by mohl být dobrý, ale že mu hlavně vadí ta fotografie.
„Kratos v této póze s tímto výrazem, ne s výrazem v obličeji, ale s tímto výrazem, vypadá prostě hloupě,“ vysvětlil Jaffe. „Pokud chcete většině lidí poprvé představit zcela novou postavu, od které si slibujete, že ponese vaši sérii, a oni ji ještě nikdy neviděli, a vy ji představíte právě tímto způsobem?“
Jaffe pochopil, že se pravděpodobně chtějí zaměřit na dynamiku otce se synem, ale dle jeho názoru to prostě vypadá jako záběr, kde Atreus střílí z luku a Kratos „se*e v lese“. Jaffemu také nesedí casting Atrea, podle něj působí jako zmatený, příliš mladý chlapec s příliš mnoho gelem ve vlasech.