včera 3. února 2026 v 13:00
Čas čtení 2:48

Bridgerton, Heated Rivalry i epický návrat Godzilly. Co sledovat v únoru?

Bridgerton, Heated Rivalry i epický návrat Godzilly. Co sledovat v únoru?
Zdroj: Netflix / Apple TV+ / HBO
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
Rok 2026 nasadil v lednu smrtící tempo nejen z hlediska světových událostí, ale i smršti zajímavých seriálových a filmových novinek. No a únor na tom nebude o moc jinak. Na jaké pecky se můžeš těšit?

V naší měsíční rubrice „Na co koukat" ti pravidelně shrnujeme přehled těch nejžhavějších seriálových a filmových premiér, na které se můžeš v daném měsíci těšit. Najdeš zde výčet ze streamovacích služeb jako Apple TV+, Disney+, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video a dalších, a k tomu pečlivě vybranou selekci kinopremiér od začátku až do konce měsíce.
Apple TV+

Monarch: Legacy of Monsters – 2. řada (27. února)

Zatímco si Godzilla s King Kongem dávají na nějaký čas pauzu od filmového plátna, na seriálovém poli se mezitím tvůrci Monarch: Legacy of Monsters trhají ze řetězu a rozvíjí mytologii nejen kolem ústřední záhadné organizace, ale navíc servírují světu novou hrozbu gigantických rozměrů, na kterou by tentokrát nemusel stačit ani sám Kurt Russell. První řada nás úplně neoslnila, nyní to ale vypadá, že seriálu budeme muset přece jen dát ještě jednu šanci.

Monarch: Legacy of Monsters
Monarch: Legacy of Monsters Zdroj: Apple TV+

HBO

Heated Rivalry (7. února)

Seriálový hit konce loňského roku konečně dobruslil i do Česka. Otevírá téma uzavřeného prostředí vrcholových sportovců, v němž milostný vztah dvou hokejistů nemůže mít zdánlivě žádnou šanci na úspěch. Nebo? Seriál se těší nejen obří sledovanosti, ale i nadšeným recenzím, tohle by tak na tvém únorovém must-see listu nemělo chybět.

Last Week Tonight with John Oliver – 13. řada (16. února)

O dění v Americe, ale i ve zbytku světa, informujeme pravidelně. Kdo však zná Johna Olivera, ten ví, že informovat o seriózních tématech lze i s pořádnou dávkou humoru, nadsázky a ironie. A nikdo to nedělá líp než právě on. Něco nám navíc říká, že letos nouze o zásadní debaty nebude nouze.

Disney

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (13. února)

Nová romantická minisérie od Ryana Murphyho bude vyprávět příběh jednoho z nejikoničtějších párů 20. století – jejich nepopiratelnou chemii, bouřlivý vztah i ostře sledované manželství. Jedná se o první díl chystané antologie.

