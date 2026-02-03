Johnny Depp překvapil fanoušky svým vzhledem na filmovém setu v Londýně. V připravované adaptaci filmu A Christmas Carol ztvárňuje postavu Ebenezera Scroogea s výrazným líčením a kostýmem. Na fotografiích z natáčení je téměř nerozpoznatelný.
Herec Johnny Depp byl nedávno zachycen na filmovém setu v Londýně, kde natočil několik scén pro připravovanou adaptaci povídky od Charlese Dickense s názvem Ebenezer: A Christmas Carol. Jedná se o novou adaptaci tradičního vánočního příběhu, v Česku známého jako Vánoční koleda. Jde tak o Deppův návrat do velké hollywoodské produkce po několika letech, během nichž se věnoval menším snímkům i režii.
Depp zde ztvárňuje hlavní postavu Ebenezera Scroogea, mrzutého a lakomého starce, který se mění na laskavějšího člověka. Dílo patří k nejznámějším ze světové literatury.
Na prvních fotografiích z natáčení vypadá Depp takřka nepoznatelně. Je v dobovém kostýmu, s výrazným líčením, šedými vousy a vrásčitým vzhledem starce. Na sobě má modro-černý kabát a noční čepici, která spolu s make-upem dotváří identitu postavy.
Film režíruje Ti West, známý z hororových snímků jako X či Pearl, což naznačuje, že nová adaptace může mít temnější pojetí. Kromě Deppa ve filmu účinkují i herci a herečky jako Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley či Sam Claflin. Premiéra filmu je plánována na 13. listopadu 2026.