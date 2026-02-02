V Los Angeles se uskutečnil 68. ročník udílení hudebních cen Grammy.
Kendrick Lamar, který loni získal pět cen Grammy, včetně ceny za nahrávku roku a píseň roku za skladbu Not Like Us, vedl letos mezi všemi nominovanými s devíti nominacemi. Jde o historický moment, protože se zároveň stal nejoceňovanějším rapperem všech dob – rekord dosud držel Jay-Z s 25 cenami.
Rapper zopakoval své vítězství v kategorii nahrávka roku za skladbu Luther, kterou nahrál ve spolupráci se SZA. Odnesl si také sošku za nejlepší rapové album GNX.
Bad Bunny vyhrál cenu za album roku za svůj album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, čímž se stal prvním albem převážně ve španělštině, které vyhrálo cenu za album roku, informuje NPR. Billie Eilish bodovala v kategorii Nejlepší píseň s Wildflower a předala publiku politický vzkaz: „Fuc* ICE. Nikdo není legálně na ukradené půdě.“
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – vítěz
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let Got Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia
Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – Wildflower
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar se SZA – Luther – vítěz
Chappell Roan – The Subway
Rosé & Bruno Mars – APT.
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
Rosé & Bruno Mars – APT.
Bad Bunny – DtMF
Huntr/x – Golden
Kendrick Lamar se SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild
Billie Eilish – Wildflower – vítěz
Justin Bieber – Daisies
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Lola Young – Messy – vítěz
Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – vítěz
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem – vítěz
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX – vítěz
Tyler, the Creator – Chromakopia
Olivia Dean – vítěz
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Dan Auerbach
Cirkut – vítěz
Dijon
Blake Mills
Sounwave