Tento článek je PR zpráva společnosti Logitech.
dnes 16. března 2026 v 14:30
Čas čtení 3:43
Sponzorovaný obsah

66 procent gen Z a milenials končí pracovní den v bolestech. Tohle bys měl*a vědět, jestli máš sedavou práci

66 procent gen Z a milenials končí pracovní den v bolestech. Tohle bys měl*a vědět, jestli máš sedavou práci
Zdroj: Unsplash / Jason Briscoe
Pár překvapivých faktů o životě v moderní kanceláři.

Věděl*a jsi, že za život strávíme prací v průměru 82 tisíc hodin? Je to fascinující a zároveň alarmující číslo, hlavně když si uvědomíš, že většina z nás přijímá ztuhlý krk, bolavá záda nebo bolest zápěstí jako nevyhnutelnou součást pracovního dne.

Zásadní problém ale nespočívá v délce práce. Regionální průzkumy ukazují, že až polovina Čechů a Češek (52 %) trpí bolestmi zad, ale jen 13 % lidí věnuje při práci s počítačem pozornost výběru pracovních nástrojů. Většina používá to, co „najde na stole“.

Sedíme víc než astronauti a astronautky ve vesmíru

Astronauti a astronautky tráví denně méně času v sedě než běžný člověk v kanceláři. Dlouhé sezení při práci s počítačem mění způsob, jakým tělo funguje — zpomaluje metabolismus, oslabuje střed těla a zvyšuje tlak na páteř. To vede k bolestem beder, únavě a pocitu, že po práci „už nic nezvládneme“.

Překvapivé je, že tímto problémem netrpí primárně starší ročníky. Výrazně vyšší míru diskomfortu hlásí mladší generace ve věku 18 – 34 let (gen Z a Mileniálové) — až 66 % z nich končí den v bolestech. Brzký nástup chronických potíží naznačuje, že nastupující „digitální“ generace podceňuje prevenci.

„Personalizované nastavení přizpůsobené prostředí, velikosti těla a individuálním potřebám může udělat obrovský rozdíl v pohodlí i výkonu. Technologie musí podporovat inkluzivní inovace, kde pracovní prostor slouží uživateli,“ říká Delphine Donné, VP & General Manager, Logitech Personal Workspace Solutions.

Zdroj: Logitech

Ženy pociťují větší diskomfort

Data ukazují také genderový rozdíl. Například v Německu hlásí na konci dne bolest až 58 % žen oproti 42 % mužů. Proč tomu tak je? Moderní kancelář byla historicky navržena podle mužských proporcí — ergonomické standardy vycházejí z mužského těla.

Většina periferií je černá, robustní a fyzicky příliš velká pro menší ženské ruce. Ženy mají v průměru kratší předloktí, užší ramena a nižší tělesnou výšku. To vše ovlivňuje, jak daleko musejí sahat po myš, klávesnici či monitor. Ergonomie musí být inkluzivní. Pokud máš menší až středně velké ruce, vertikální myš jako například Lift od Logitech není luxus, ale nástroj respektující tvou anatomii.

Proti ženám často hraje i teplota v kancelářích. Ženy mají přirozeně nižší bazální metabolismus, takže jim bývá chladněji — a když je člověku zima, svaly se napínají, zejména trapézy a šíje. 

Tvůj krk nese váhu bowlingové koule

Notebook je praktický, ale ergonomicky problematický. Obrazovka je nízko, klávesnice pevně spojená s displejem a tělo se musí přizpůsobit zařízení.

Hlava dospělého člověka váží přibližně šest kilogramů, tedy zhruba jako dvouleté dítě. Už desetistupňový náklon směrem k obrazovce zdvojnásobuje zátěž krční páteře. A co je horší — čím déle v této poloze zůstáváme, tím přirozenější se pro tělo stává. Svaly, které mají držet páteř, se postupně vypínají a jejich práci přebírají šlachy a vazy, které k dlouhodobému statickému zatížení určené nejsou.

👉 Tip na rychlé řešení: Zvedni horní třetinu obrazovky do úrovně očí. Je jedno, zda použiješ notebookový stojan, krabici od bot nebo stoh knih — hlavní je přestat se dívat shora dolů. Tento jednoduchý krok okamžitě uleví krční páteři a zabrání chronickému přetížení.

Touchpad jako skrytý nepřítel produktivity a svalů

Používání touchpadu může působit prakticky, ale z hlediska biomechaniky jde o vysokou fyzickou zátěž. Zápěstí je v nepřirozené, mírně vytočené poloze a pohyb je omezený na malou plochu. Každý klik a každý posun kurzoru znamená sérii mikropohybů, které se během dne násobí. To zvyšuje aktivitu svalů v krku a ramenou až o 45 % a v předloktí o 25 %.

Data z Logi Ergo Lab ukazují, že práce s externí myší zvyšuje produktivitu až o 50 % díky vyšší rychlosti a přesnosti. Vertikální model Lift drží ruku v přirozeném úhlu 57 stupňů (pozice podání ruky), což eliminuje tlak na karpální tunel a uvolňuje svaly předloktí. 

9 z 10 lidí upřednostňuje ergonomická zařízení

Nejsilnějším důkazem významu ergonomie je trvalá změna chování. 9 z 10 lidí, kteří přejdou na ergonomickou klávesnici nebo myš, se už nikdy nevrátí k tradičním modelům. Ne kvůli marketingu, ale kvůli okamžité fyzické úlevě.

Například klávesnice Wave Keys s vlnitým tvarem a opěrkou z paměťové pěny umožňuje zápěstím zůstat v přirozené poloze. Jakmile zažiješ pracovní den bez pálení v předloktí, tradiční „ploché“ klávesnice ti začnou připadat jako nástroje z minulého století. Ergonomie není pouhá marketingová fráze, ale je to investice do tvého pohodlí a zdraví.

Zdroj: Logitech

Budoucnost práce ke Ritual Rescue

Pod názvem Ritual Rescue se skrývá soubor drobných, vědomě opakovaných úkonů, které zpříjemňují práci, chrání tělo a zlepšují kvalitu pracovního prostředí. Je to série mikroergonomických kroků, které možná působí nenápadně, ale když se stanou rituálem, tělo začne fungovat lépe.

Potřebuješ režim, který tvé tělo neničí, ale regeneruje – pořiď si správné nástroje. Stejně jako by dělník neudělal mnoho s příliš velkou nebo maličkou lopatou, ani ty neuděláš maximum bez dobrého monitoru a správné klávesnice s myší, které sedí k tvým rukám.

Tato základní ergonomická pravidla bys měl*a dodržovat:

  • Pravidlo 90‑90‑90: Nastav si židli a stůl tak, aby lokty, boky a kolena svíraly pravý úhel. Chodidla musejí být celou plochou na zemi. Správné sezení je základ.
  • Pravidlo 20‑20‑20: Každých 20 minut se na 20 sekund podívej na bod vzdálený asi 20 stop (cca šest metrů). Oči si potřebují odpočinout od modrého světla i od neustálého ostření na blízkou vzdálenost.
  • Aktivní pauza: Každou hodinu věnuj 20 sekund jemnému kroužení zápěstím a protažení dlaní. Je vhodné vstát od počítače a udělat pár kroků – dojít si pro vodu, protáhnout záda nebo se krátce projít po kanceláři.

Přemýšlíš o upgradu pracovního stolu? Využij akci Logi Work Days!

Právě probíhá akce Logi Work Days, ve které můžeš pořídit vybrané produkty Logitech – například klávesnice, myši, webkamery nebo headsety – za zvýhodněné ceny. Jde o ideální příležitost, jak si zlepšit ergonomii a produktivitu při práci v kanceláři i na home office. Aktuální nabídku najdeš u vybraných prodejců, například na Alza.cz nebo na DATART.cz

Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
Refresher Club
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
včera v 07:00
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
12. 3. 2026 11:30
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
12. 3. 2026 10:30
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
před 56 minutami
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
Sponzorovaný obsah
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
dnes v 10:30
