Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“

Jak zpětně hodnotí svoje působení na vile Karamelka?
Atmosféra na vile lásky v show Bachelor Česko pomalu ale jistě houstne! Jako další k nám dorazila jedna z favoritek národa, nejčastěji okradená účastnice o randíčko, Natalia Al Imam, známá jako Karamelka. Jak zpětně hodnotí svou hru? To a spoustu dalšího zjistíš právě teď v nové epizodě Close Friends.
