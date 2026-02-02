Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 2. února 2026 v 9:00
Čas čtení 0:12
Jan Kašpar

Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Další videa
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
15. 1. 2026 19:00
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
9. 1. 2026 10:00
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
6. 1. 2026 18:00
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
27. 12. 2025 18:00
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
23. 12. 2025 9:00
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
21. 12. 2025 10:01
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
18. 12. 2025 10:30
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
15. 12. 2025 17:00 2
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
12. 12. 2025 18:08
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
9. 12. 2025 18:00

Jak zpětně hodnotí svoje působení na vile Karamelka?

Atmosféra na vile lásky v show Bachelor Česko pomalu ale jistě houstne! Jako další k nám dorazila jedna z favoritek národa, nejčastěji okradená účastnice o randíčko, Natalia Al Imam, známá jako Karamelka. Jak zpětně hodnotí svou hru? To a spoustu dalšího zjistíš právě teď v nové epizodě Close Friends.

Doporučeno
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“ Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“ 30. ledna 2026 v 16:46
Doporučeno
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě? První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě? 23. ledna 2026 v 18:00
Doporučeno
Kristy z Bachelora: „Kvůli svatbě jsem chyběla dva dny. Po glampingu jsem růži čekala“ Kristy z Bachelora: „Kvůli svatbě jsem chyběla dva dny. Po glampingu jsem růži čekala“ 23. ledna 2026 v 10:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ROZHOVORY
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Lifestyle news
Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy
před 44 minutami
Známe vítěze Grammy 2026. Kendrick Lamar ovládl večer a přepsal historii
před 2 hodinami
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
před 3 hodinami
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
včera v 10:34
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
před 2 dny
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
před 2 dny
Konečně známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Česko Praha Spojené státy americké (USA)
Více
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
před hodinou
Stanice metra Flora se dnes uzavírá na 10 měsíců. Projde kompletní modernizací
před 3 hodinami
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
včera v 16:48

Více z tématu Rozhovory

Všechno
Veronika a Martin díky investování odešli ve 30 do důchodu a cestují 7 měsíců v roce. Prozradili nám, jak na finanční nezávislost
refresher+
Veronika a Martin díky investování odešli ve 30 do důchodu a cestují 7 měsíců v roce. Prozradili nám, jak na finanční nezávislost
19. 1. 2026 9:00
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
23. 1. 2026 18:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Vyrůstala mezi feťáky, dnes stojí na jevišti. „Jsem matkou tvých dětí, mami,“ říká 22letá umělkyně Tina
Vyrůstala mezi feťáky, dnes stojí na jevišti. „Jsem matkou tvých dětí, mami,“ říká 22letá umělkyně Tina
17. 1. 2026 7:00
Mišo pracuje jako řidič rolby na Slovensku: Ze zimních přesčasů mám v létě tři měsíce volno
refresher+
Mišo pracuje jako řidič rolby na Slovensku: Ze zimních přesčasů mám v létě tři měsíce volno
22. 1. 2026 13:00
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
27. 1. 2026 7:00
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 4 dny
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
před 2 dny
GALERIE: Podívej se, jak vidí svět tvůj domácí mazlíček
10. 8. 2023 14:39

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou
PR zpráva
Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou
před 8 minutami
Novinář a moderátor zpravodajství CNN Prima NEWS Marek Kafka patří k lidem, kteří se rozhodli rozšířit svůj profesní záběr i mimo svůj obor.
Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“
Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“
před 2 hodinami
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
včera v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 2 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
před 3 hodinami
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
27. 1. 2026 16:19
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse