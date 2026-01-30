Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“

Další videa
Jak vnímá zpětně svou účast v Bacheloru jedna z nejvýraznějších tváří letošní řady Šárka?
Na vilu nastoupila jako mysteriózní paní Kolombová a její vystupování ji dovedlo až do TOP 3. Kdo je doopravdy Šárka Peková? S jakými očekáváními šla na vilu? A jak zpětně vnímá svoje působení v Bacheloru, kde se bezesporu stala jednou z nejvýraznějších tváří letošní série? To vše se dozvíš v novém díle REALITY CHECK – Bachelor edice.