dnes 12. února 2026 v 11:46
Čas čtení 2:06
Ella Petrová

Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí

Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Zdroj: FOTO TASR/AP
Proč jsou francouzští krasobruslaři středem olympijské kontroverze?

Francouzští tanečníci na ledě Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron vyvolali v bruslařské komunitě vlny poté, co se spojili, aby soutěžili v krasobruslení na letošních zimních olympijských hrách, kde nakonec vyhráli zlato. Jejich spolupráce se však setkala s kritikou kvůli neshodám z jejich předchozích partnerství.

Fournier Beaudryin bývalý přítel a partner z krasobruslařského týmu Nikolaj Sorensen byl v roce 2024 suspendován z tohoto sportu poté, co byl v roce 2012 obviněn ze sexuálního napadení bývalé bruslařky a trenérky. Ačkoli jeho původní šestiletý trest byl nakonec zrušen, Fournier Beaudry v dokumentárním seriálu Glitter & Gold: Ice Dancing prozradila, že tím skončila jeho kariéra. Původně spolu měli odjet na letošní olympiádu.

Dva roky poté, co dlouholetá partnerka Gabriella Papadakis ukončila profesionální vztah s Cizeronem, ho letos ve svých pamětech s názvem So as Not to Disappear obvinila z kontroly a náročnosti. Cizeron její tvrzení označil ve svém prohlášení pro Reuters za pomlouvačnou kampaň a uvedl, že podniká právní kroky.

Fournier Beaudry doplatila na činy svého bývalého přítele

Laurence Fournier Beaudry a Guillaume Cizeron začali spolupracovat poté, co byl bývalý Laurencin partner Nikolaj Sorensen obviněn ze sexuálního napadení, jak zmiňujeme výše. S tím, že Sorensenova údajná oběť odsoudila francouzské duo za to, jak se s obviněními vypořádali. „Komentáře francouzského týmu v tisku a v dokumentu Netflixu vytvářejí nebezpečné prostředí pro bruslaře, kteří musí nahlásit zneužívání,“ uvádí se v prohlášení.

„Nikdy jsem veřejně nediskutovala o tom, kolik škody to způsobilo,“ řekla Fournier Beaudry v dokumentárním seriálu. „Když se rozhodli ho suspendovat, znamenalo to, že jeho kariéra skončila, což také znamenalo, že skončila i moje kariéra. Bylo to extrémně těžké, protože nešlo jen o bruslení, ale i o mou integritu, o jeho integritu. Znám svého přítele na 100 procent. Znám ho. A jsme spolu silní.“

Bývalá partnerka Cizerona ho v memoáru nazvala manipulativním

Papadakis vydala své paměti s názvem So as Not to Disappear, ve kterých podrobně popsala nevyvážený vztah, který údajně měla se svým dlouholetým partnerem. Společně vyhráli zlato na olympiádě v Pekingu v roce 2022, poté oznámili pauzu a následné ukončení kariéry.

„Možná jsem byla pod jakousi kontrolou a zažívala věci, které nebyly přijatelné, ale ve skutečnosti tento vztah odráží systém,“ řekla Papadakis agentuře Agence France-Presse v lednu, kdy popsala, že se cítila pod kontrolou svého partnera a děsila se představy, že by s ním byla sama. „Není to nic jedinečného, je to velmi běžné. Stále tak žije spousta lidí.“

„Chci vyjádřit své nepochopení a nesouhlas s nálepkami, které mi byly přisuzovány,“ reagoval bruslař. „Více než 20 let projevuji hlubokou úctu Gabrielle Papadakis. Navzdory postupnému narušování našeho pouta byl náš vztah postaven na rovnocenné spolupráci a poznamenán úspěchem a vzájemnou podporou.“

Fournier Beaudry a Cizeron prý mají zlověstnou energii

„Laurencin přítel a bývalý partner je ze sportu suspendován a Guillaumeina bývalá partnerka říká, že neodešla dobrovolně,“ uvedl své pochyby bronzový olympijský medailista Adam Rippon v dokumentárním seriálu. K tomu doplnil, že společná energie nově vzniklého páru je zlověstná.

Laurence ani Guillame se z toho nenechávají rozházet. „Velmi jsme se soustředili na to, abychom si na ledě užili spoustu zábavy a do našeho bruslení vnesli co nejvíce vděčnosti,“ řekl Cizeron. „Milujeme bruslení a milujeme bruslení společně, a tohle je to, na co se zaměřujeme.“

Domů
Sdílet
Diskuse