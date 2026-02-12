Česká hudební akademie odhalila nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Kdo se popere o cenné sošky?
Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a jejich skladba Navždycky blázen, na které se podíleli Victor Kal. a Rohony. Sošku Anděla si mohou odnést za vítězství v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt.
Se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka (Album, Sólový interpret), Mňága a Žďorp za album Hoříš? Hořím! (Album, Skladba), Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum (Skladba, Sólový interpret), Calin s Ewou Farnou za singl Ať je klid (Společný projekt, Videoklip), James Cole a Idea za album Done (Společný projekt, Rap), nebo Dorota Barová za album Píseň pro Mi (Folk, Jazz). Trojici nominovaných v královské kategorii Album doplňuje David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj.
Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.
Kompletní přehled nominací najdeš níže:
Album
- MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
- MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA
- DAVID STYPKA A BANDJEEZ – OPATRUJ.
Skladba
- BEN CRISTOVAO & SOFIAN MEDJMEDJ – DLOUHÁ NOC
- GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY
BLÁZEN
- LENNY – HOLD ON TO ME
Skupina
- MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
- TATA BOJS – EP25
- THE PROSTITUTES – INEVITABLY DELAYED
Sólová interpretka
- ANNET X – BBYGIRL
- ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA
- KLÁRA VYTISKOVÁ – +EGA
Sólový interpret
- BEN CRISTOVAO – SEPTUM
- ROMAN HOLÝ – STRÁŽCE KLIDU VOL. 2
- MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA
Společný projekt
- CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID
- JAMES COLE & IDEA – DONE
- GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY
BLÁZEN
Objev
- MARIE APRIL – TANGERINES
- GUFRAU, VICTOR KAL. – NAVŽDYCKY BLÁZEN
- MELUZÍNA – HLASY MELUZÍN
Videoklip
- CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID
(režie TOMÁŠ FIALA)
- MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO – TŘI ZLATÉ ZUBY
DĚDA VŠEVĚDA (FEAT. PRAGO UNION)(režie JIŘÍ KONVALINKA)
- YASHA 96 – SHAKE YOU OFF (FEAT. MELIS)
(režie JAKUB J. JIRÁSEK)
Alternativa a elektronika
- BLACK TAR JESUS – AFTERMATH
- IDA THE YOUNG – TELL ME WHEN YOU PASS THE
SUN
- AMELIE SIBA – THIS MAY BE THE ONLY WAY 2
HEAVEN
Folk
- DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
- JAN BĚŤÁK – JAZYKEM KVĚTIN
- ŽAMBOŠI – SKRÝŠ
Jazz
- DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
- MARCEL BÁRTA – EPISODES FROM THE SPINNING
BALL
- TOMÁŠ LIŠKA & INVISIBLE WORLD – HOLY GRAIL
Klasika
- ALINDE QUINTET – INSCAPE/HAAS, ŠOSTAKOVIČ,
VASKS, NOVÁK
- PAVEL HAAS QUARTET – BOHUSLAV MARTINŮ –
SMYČCOVÉ KVARTETY Č. 2,3,5,7
- TOMÁŠ VRÁNA, JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA , GÁBOR KÁLI – BÉLA BARTÓK –
KOMPLETNÍ KLAVÍRNÍ KONCERTY
Rap
- BUKA – JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A KRISTÝNA
- JAMES COLE, IDEA – DONE
- PTK – KARAKORAM
Rock
- LVMEN – AMEN
- PAN LYNX – ODVRÁCENÁ STRANA LESA
- TRNY & ŽILETKY – JE NUTNÉ ZABÍT BERÁNKA
Slovenské album
- BANKET, RICHARD MÜLLER – SLOVENSKÁ STRELA
- ADAM ĎURICA – ADAM
- PETER BIČ PROJECT – STÁLE ŤA MÁ NIEKTO RÁD