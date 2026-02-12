Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 12. února 2026 v 9:31
Čas čtení 1:40

Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.

Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
Zdroj: MIKE ROFT Records / se svolením
Ella Petrová
Ella Petrová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Česká hudební akademie odhalila nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Kdo se popere o cenné sošky?

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a jejich skladba Navždycky blázen, na které se podíleli Victor Kal. a Rohony. Sošku Anděla si mohou odnést za vítězství v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt.

Se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka (Album, Sólový interpret), Mňága a Žďorp za album Hoříš? Hořím! (Album, Skladba), Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum (Skladba, Sólový interpret), Calin s Ewou Farnou za singl Ať je klid (Společný projekt, Videoklip), James Cole a Idea za album Done (Společný projekt, Rap), nebo Dorota Barová za album Píseň pro Mi (Folk, Jazz). Trojici nominovaných v královské kategorii Album doplňuje David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj.

Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.

ceny anděl ceny anděl ceny anděl ceny anděl
Zobrazit galerii
(17)

Kompletní přehled nominací najdeš níže:

Doporučeno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat 9. února 2026 v 21:01

Album

  • MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
  • MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA
  • DAVID STYPKA A BANDJEEZ – OPATRUJ.

Skladba

  • BEN CRISTOVAO & SOFIAN MEDJMEDJ – DLOUHÁ NOC
  • GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY
    BLÁZEN
  • LENNY – HOLD ON TO ME

Skupina

  • MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
  • TATA BOJS – EP25
  • THE PROSTITUTES – INEVITABLY DELAYED

Sólová interpretka

  • ANNET X – BBYGIRL
  • ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA
  • KLÁRA VYTISKOVÁ – +EGA

Sólový interpret

  • BEN CRISTOVAO – SEPTUM
  • ROMAN HOLÝ – STRÁŽCE KLIDU VOL. 2
  • MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA

Společný projekt

  • CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID
  • JAMES COLE & IDEA – DONE
  • GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY
    BLÁZEN

Objev

  • MARIE APRIL – TANGERINES
  • GUFRAU, VICTOR KAL. – NAVŽDYCKY BLÁZEN
  • MELUZÍNA – HLASY MELUZÍN

Videoklip

  • CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID
    (režie TOMÁŠ FIALA)
  • MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO – TŘI ZLATÉ ZUBY
    DĚDA VŠEVĚDA (FEAT. PRAGO UNION)(režie JIŘÍ KONVALINKA)
  • YASHA 96 – SHAKE YOU OFF (FEAT. MELIS)
    (režie JAKUB J. JIRÁSEK)

Alternativa a elektronika

  • BLACK TAR JESUS – AFTERMATH
  • IDA THE YOUNG – TELL ME WHEN YOU PASS THE
    SUN
  • AMELIE SIBA – THIS MAY BE THE ONLY WAY 2
    HEAVEN

Folk

  • DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
  • JAN BĚŤÁK – JAZYKEM KVĚTIN
  • ŽAMBOŠI – SKRÝŠ

Jazz

  • DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
  • MARCEL BÁRTA – EPISODES FROM THE SPINNING
    BALL
  • TOMÁŠ LIŠKA & INVISIBLE WORLD – HOLY GRAIL

Klasika

  • ALINDE QUINTET – INSCAPE/HAAS, ŠOSTAKOVIČ,
    VASKS, NOVÁK
  • PAVEL HAAS QUARTET – BOHUSLAV MARTINŮ –
    SMYČCOVÉ KVARTETY Č. 2,3,5,7
  • TOMÁŠ VRÁNA, JANÁČKOVA FILHARMONIE
    OSTRAVA , GÁBOR KÁLI – BÉLA BARTÓK –
    KOMPLETNÍ KLAVÍRNÍ KONCERTY

Rap

  • BUKA – JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A KRISTÝNA
  • JAMES COLE, IDEA – DONE
  • PTK – KARAKORAM

Rock

  • LVMEN – AMEN
  • PAN LYNX – ODVRÁCENÁ STRANA LESA
  • TRNY & ŽILETKY – JE NUTNÉ ZABÍT BERÁNKA

Slovenské album

  • BANKET, RICHARD MÜLLER – SLOVENSKÁ STRELA
  • ADAM ĎURICA – ADAM
  • PETER BIČ PROJECT – STÁLE ŤA MÁ NIEKTO RÁD
Doporučeno
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny 28. ledna 2026 v 19:05
Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá 11. února 2026 v 10:07
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA CENY ANDĚL
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
včera v 10:30
Storky
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Lifestyle news
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 34 minutami
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
před 2 hodinami
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
dnes v 07:32
Velký úspěch rok po otevření. Nový pražský hotel získal čtyřhvězdičkové hodnocení od Forbes Travel Guide
včera v 17:33
Touha po mateřství a hledání vlastní identity. Nový dokument odhaluje, jak náročné je být fotbalistkou v Česku
včera v 16:18
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
včera v 15:00
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Jak dlouho si na ni počkáme?
včera v 12:49
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
včera v 11:42
Zpravodajství
Česko Ukrajina Politika Doprava
Více
Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé
před 55 minutami
POČASÍ: Z jarních teplot zpět do mrazu. Česko čeká prudký zlom a sněhová nadílka
před 2 hodinami
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
dnes v 08:03

Více z tématu Hudba

Všechno
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe“
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe“
3. 2. 2026 17:05
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
včera v 10:07
Známe vítěze Grammy 2026. Kendrick Lamar ovládl večer a přepsal historii
Známe vítěze Grammy 2026. Kendrick Lamar ovládl večer a přepsal historii
2. 2. 2026 9:06
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
3. 2. 2026 17:39
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
5. 2. 2026 12:40
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
5. 2. 2026 17:00
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
před 3 dny
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
před 3 dny
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
6. 2. 2026 14:30
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před 3 dny
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Tech
před 2 hodinami
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
před 2 hodinami
Big news pro fandy legendárního Diabla!
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
před 2 hodinami
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
dnes v 07:00
Kdo platí na prvním rande a kolik letos necháš za Valentýna? Odpovědi lidí v anketě tě možná překvapí
Kdo platí na prvním rande a kolik letos necháš za Valentýna? Odpovědi lidí v anketě tě možná překvapí
včera v 17:05
Patnáct valentýnských dárků, za které tě bude přítelkyně milovat ještě víc. Některé stojí méně než pět set korun
Patnáct valentýnských dárků, za které tě bude přítelkyně milovat ještě víc. Některé stojí méně než pět set korun
včera v 14:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
před 2 dny
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
včera v 15:00
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
před 2 dny
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
před 3 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 3 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 3 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
6. 2. 2026 13:01
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse