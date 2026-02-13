Hlavní témata
dnes 13. února 2026 v 9:38
Čas čtení 1:47

PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick

PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
Zdroj: Sony Interactive Entertainment / Saber Interactive
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
Všechny novinky, upoutávky a data vydání nadcházejících her na jednom místě.

Nejnovější prezentace Sony State of Play, která se konala ve čtvrtek, zahrnovala řadu nových trailerů, odhalení a dalších překvápek. Trvala celou hodinu, takže novinek o chystaných hrách nejen pro PlayStation 5 bylo opravdu plno. Ty nejzásadnější jsme pro tebe shrnuli níže.

God of War, kam se podíváš

Nejprve jeden velký řecký návrat. Původní dabér Krata z herní série God of War TC Carson totiž během události oznámil, že se chystá remake celé sparťanské trilogie. Projekt je podle všeho teprve v raných fázích, chvíli si na něj tak budeme muset počkat, nicméně pro fandy a fanynky prvních her je to skvělá zpráva.

To ale není vše. Nový titul God of War: Sons of Sparta si totiž můžeš zahrát už teď. 2D akční plošinovka je příběhový prequel, který spojuje hektickou a brutální akci se současnými mechanikami žánru, a podle traileru výsledek opravdu stojí za to. 

Multiplayer Ghost of Yotei, pokračování Keny a další Silent Hill

Na State of Play došlo také k odhalení multiplayerového DLC k parádnímu Ghost of Yotei. Titul (podobně jako v případě Ghost of Tsushima) nese jednoduše název Legends a bude pro všechny majitele hry zdarma. Datum vydání v dubnu.

Ozvali se rovněž vývojáři ze studia Ember Lab, kteří nepřekvapivě odhalili pokračování ke svému úspěšnému projektu Kena: Bridge of Spirits. Novinka s názvem Kena: Scars of Kosmora nabídne větší svět, hlubší lore a komplexnější akci. Hra dorazí ještě letos.

Oznamu se pak dočkala taktéž nová hra ze světa Silent Hill s podtitulem Townfall. Napínavý hororový zážitek z pohledu první osoby od Annapurna Interactive taktéž dorazí ještě letos.

Kena: Scars of Kosmora Kena: Scars of Kosmora Silent Hill: Townfall Silent Hill: Townfall
Zobrazit galerii
(4)

Ambiciózní novinky

Další trojice her představuje originální autorské vize, které nevychází z žádné značky ani série. Project Windless bude rubačka ve stylu God of War s masivním množstvím nepřátel, kde hlavní postavou je namakaný...kohout?

Hra 4:Loop je co-op střílečka ve stylu Left 4 Dead, na které pracuje herní odnož filmového studia Bad Robot. No a dalšího traileru se dočkala i sci-fi Pragmata, která s každou další ukázkou vypadá líp a líp. Mrkni sám*sama:

Od Star Wars až k Johnu Wickovi

No a na závěr tu máme pár titulů, které budou dělat obzvlášť velkou radost fandům a fanynkám filmových předloh. Ve Star Wars: Galactic Racer se vydáme závodit do předaleké galaxie.

S příběhovým trailerem se blýsknul taky blížící se James Bond. 007 First Light od autorů Hitman her bude zjevně atakovat titul nejlepší herní bondovky a my rozhodně budeme u toho.

No a aby té akce nebylo málo, představena byla také první hra ze světa Johna Wicka. Keanu Reeves se vrací, příběh bude oficiální součástí filmového kánonu a my se už teď nemůžeme dočkat, až někoho efektně usmrtíme propiskou.

Kompletní přehled všech novinek a trailerů najdeš na oficiálním blogu PlayStationu.

Anketa:
Na jaký z výše zmíněných titulů se těšíš nejvíc?
God of War remake
God of War: Sons of Sparta
Kena: Scars of Kosmora
Ghost of Yotei: Legends
Silent Hill: Townfall
4:Loop
Pragmata
Project Windless
John Wick
007 First Light
Star Wars: Galactic Racer
God of War remake
33 %
God of War: Sons of Sparta
7 %
Kena: Scars of Kosmora
0 %
Ghost of Yotei: Legends
0 %
Silent Hill: Townfall
13 %
4:Loop
7 %
Pragmata
0 %
Project Windless
0 %
John Wick
13 %
007 First Light
27 %
Star Wars: Galactic Racer
0 %
