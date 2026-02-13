Na ostrově Little Saint James docházelo podle nově zveřejněných spisů k velmi šokujícím věcem.
Hra Pokémon GO by sice své hráče a hráčky měla motivovat k chůzi venku a návštěvě nových míst. Jako téměř vše ji ale lze jednoduše oklamat a dostat se tak ve virtuálním prostoru na místa, na kterých se fyzicky nenacházíš. A tak není divu, že někoho napadlo „navštívit“ i soukromý ostrov Jeffreyho Epsteina.
Ten bohužel lákal k návštěvě i v reálném světě, jak už roky dokazují postupně zveřejňované Epstein files. Nyní se však ukázalo, že se na ostrově nějaký čas nacházel také PokéStop právě pro hru Pokémon GO. Informace potvrdil server Forbes.
PokéStop sem podle dostupných dat umístili sami hráči někdy mezi lety 2020 a 2021. Tedy až po zadržení a smrti Epsteina. Pravděpodobně tak mělo jít o recesi některých uživatelů či uživatelek, nelze však ani vyloučit (ačkoliv je tato pravděpodobnost velmi malá), že zastávku přidal někdo z návštěvníků ostrova.
Společnost Niantic samozřejmě nezvládne cestovat po každém čtverečním kilometru Země, takže se při rozšiřování svého dosahu spoléhá i na své fanoušky a fanynky. V momentě, kdy uživatel či uživatelka dosáhne ve hře levelu 35, může vybrat místo, které nominuje k přidání do virtuální mapy. Tuto nominaci poté posoudí komunita hráčů a v případě schválení je místo na mapu vloženo.
Kdo hrál?
Jak ale mohl být PokéStop na takovém místě odsouhlasen, není zcela jasné. Firma Niantic ji už však po vlně kontroverzí, které toto odhalení způsobilo, smazala. Důležité je však zmínit, že podle dostupných informací o ní věděla už před rokem, k odstranění z nějakého důvodu ale došlo až teď.
Zajímavý je však i fakt, že i samotná hra je ve spisech zmíněna. Dohledat lze přímo konverzaci mezi Epsteinem a spisovatelem jménem Deepak Chopra, ve které píše, že ho hra velmi zaujala. To samozřejmě vede k zajímavému zjištění. Pokud totiž hra Pokémon GO byla oblíbená i mezi ostatními návštěvníky ostrova, mohla by data společnosti Niantic vést k pozoruhodným odhalením.