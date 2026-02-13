Hlavní témata
dnes 13. února 2026 v 11:01
Čas čtení 1:13
Anna-Marie Vondráková

Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop

Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
Zdroj: Niantic, Inc./propagační materiál/volně k užití

Na ostrově Little Saint James docházelo podle nově zveřejněných spisů k velmi šokujícím věcem.

Hra Pokémon GO by sice své hráče a hráčky měla motivovat k chůzi venku a návštěvě nových míst. Jako téměř vše ji ale lze jednoduše oklamat a dostat se tak ve virtuálním prostoru na místa, na kterých se fyzicky nenacházíš. A tak není divu, že někoho napadlo „navštívit“ i soukromý ostrov Jeffreyho Epsteina.

Ten bohužel lákal k návštěvě i v reálném světě, jak už roky dokazují postupně zveřejňované Epstein files. Nyní se však ukázalo, že se na ostrově nějaký čas nacházel také PokéStop právě pro hru Pokémon GO. Informace potvrdil server Forbes.

PokéStop sem podle dostupných dat umístili sami hráči někdy mezi lety 2020 a 2021. Tedy až po zadržení a smrti Epsteina. Pravděpodobně tak mělo jít o recesi některých uživatelů či uživatelek, nelze však ani vyloučit (ačkoliv je tato pravděpodobnost velmi malá), že zastávku přidal někdo z návštěvníků ostrova.

Společnost Niantic samozřejmě nezvládne cestovat po každém čtverečním kilometru Země, takže se při rozšiřování svého dosahu spoléhá i na své fanoušky a fanynky. V momentě, kdy uživatel či uživatelka dosáhne ve hře levelu 35, může vybrat místo, které nominuje k přidání do virtuální mapy. Tuto nominaci poté posoudí komunita hráčů a v případě schválení je místo na mapu vloženo.

Kdo hrál?

Jak ale mohl být PokéStop na takovém místě odsouhlasen, není zcela jasné. Firma Niantic ji už však po vlně kontroverzí, které toto odhalení způsobilo, smazala. Důležité je však zmínit, že podle dostupných informací o ní věděla už před rokem, k odstranění z nějakého důvodu ale došlo až teď.

Zajímavý je však i fakt, že i samotná hra je ve spisech zmíněna. Dohledat lze přímo konverzaci mezi Epsteinem a spisovatelem jménem Deepak Chopra, ve které píše, že ho hra velmi zaujala. To samozřejmě vede k zajímavému zjištění. Pokud totiž hra Pokémon GO byla oblíbená i mezi ostatními návštěvníky ostrova, mohla by data společnosti Niantic vést k pozoruhodným odhalením.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
před hodinou
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
před 3 hodinami
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
dnes v 07:42
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
včera v 17:26 2
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
včera v 16:22
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
včera v 13:31
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
včera v 12:29
Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
před 9 minutami
Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN. Kritizovala Izrael
před hodinou
Češi se chystají na Valentýna utrácet. Kupují květiny, čokoládu i letenky
před 3 hodinami

