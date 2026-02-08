Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 8. února 2026 v 12:58
Čas čtení 0:44
Lucie Novotná

Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Epic Games, vývojář populární hry Fortnite, musel na pravou míru uvádět domněnky, že zesnulý sexuální delikvent Jeffrey Epstein ve skutečnosti stále žije a hraje právě Fortnite.

Objevily se totiž na internetu takové konspirace. Podle serveru Mashable někdo na YouTube našel účet s uživatelským jménem „littlestjeff1“, který měl patřit právě Epsteinovi, a e-mail potvrzující nákup V-Bucks, herní měny Fortnite. Pak internetoví detektivové našli profil se stejným jménem právě ve hře Fortnite a ukázalo se, že profil byl aktivní ještě před několika dny.

Doporučeno
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč 4. února 2026 v 18:28

Někdo si jen z lidí utahuje

Protože spousta lidí opravdu začala šířit spekulace, že Epstein snad stále žije a hraje Fortnite, vývojář hry Epic Games byl nucen se k celé situaci vyjádřit. Dotyčný hráčský účet podle nich není propojen s žádnou ze známých Epsteinových e-mailových adres, někdo jiný si tak jen změnil své uživatelské jméno, aby zmátl a „vyprankoval“ veřejnost.

V příspěvku na síti X to potvrdil i samotný CEO společnosti Tim Sweeney. „Někdo si dělal srandu,“ napsal s tím, že přejmenování je čerstvé.

Žádná senzace se nekoná, kontroverznímu Epsteinovi herní účet nepaří a opravdu v roce 2019 zemřel sebevraždou ve vězení.

Doporučeno
Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie 7. února 2026 v 16:11
Doporučeno
Zlatý hattrick Ester Ledecké? Spolu se Zuzanou Maděrovou ovládly kvalifikaci obřího slalomu ve snowboardingu Zlatý hattrick Ester Ledecké? Spolu se Zuzanou Maděrovou ovládly kvalifikaci obřího slalomu ve snowboardingu 8. února 2026 v 11:13
Doporučeno
PŘEDPOVĚĎ: Připrav si deštník. Česko čeká oblačný týden plný srážek, někde bude i sněžit PŘEDPOVĚĎ: Připrav si deštník. Česko čeká oblačný týden plný srážek, někde bude i sněžit 8. února 2026 v 12:11
Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu ve vězení.
Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu ve vězení. Zdroj: Wikimedia Commens/volně k užití
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SPORT GAMING SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (USA) TECHNOLOGIE VIDEOHRY
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 3 dny
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie
před 17 minutami
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
před 3 hodinami
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
dnes v 08:21
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
včera v 16:57
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
včera v 10:06
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
včera v 08:07
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
před 2 dny
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Itálie Zahraničí Předpověď počasí
Více
V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti
před 24 minutami
PŘEDPOVĚĎ: Připrav si deštník. Česko čeká oblačný týden plný srážek, někde bude i sněžit
před hodinou
Zlatý hattrick Ester Ledecké? Spolu se Zuzanou Maděrovou ovládly kvalifikaci obřího slalomu ve snowboardingu
před 2 hodinami

Více z tématu Sport

Všechno
Zlatý hattrick Ester Ledecké? Spolu se Zuzanou Maděrovou ovládly kvalifikaci obřího slalomu ve snowboardingu
Zlatý hattrick Ester Ledecké? Spolu se Zuzanou Maděrovou ovládly kvalifikaci obřího slalomu ve snowboardingu
před 2 hodinami
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
včera v 11:32
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
dnes v 07:00
VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
dnes v 07:51
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
před 2 dny
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
4. 2. 2026 10:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
dnes v 07:00
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
29. 1. 2026 7:00
Více z tématu Hudba Všechno
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
31. 1. 2026 15:15
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe“
3. 2. 2026 17:05
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
30. 1. 2026 12:34
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
před 4 dny
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
3. 2. 2026 23:15
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Gastro
před 3 hodinami
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
před 3 hodinami
Pod značkou Kro Kitchen dnes Vojtěch Václavík provozuje několik konceptů po Praze. Do jeho portfolia přibyl také podnik Alma, který nedávno získal ocenění Bib Gourmand od Michelin Guide.
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
dnes v 08:21
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
dnes v 07:00
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
před 2 dny
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
dnes v 07:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 2 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse