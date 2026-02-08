Epic Games, vývojář populární hry Fortnite, musel na pravou míru uvádět domněnky, že zesnulý sexuální delikvent Jeffrey Epstein ve skutečnosti stále žije a hraje právě Fortnite.
Objevily se totiž na internetu takové konspirace. Podle serveru Mashable někdo na YouTube našel účet s uživatelským jménem „littlestjeff1“, který měl patřit právě Epsteinovi, a e-mail potvrzující nákup V-Bucks, herní měny Fortnite. Pak internetoví detektivové našli profil se stejným jménem právě ve hře Fortnite a ukázalo se, že profil byl aktivní ještě před několika dny.
Někdo si jen z lidí utahuje
Protože spousta lidí opravdu začala šířit spekulace, že Epstein snad stále žije a hraje Fortnite, vývojář hry Epic Games byl nucen se k celé situaci vyjádřit. Dotyčný hráčský účet podle nich není propojen s žádnou ze známých Epsteinových e-mailových adres, někdo jiný si tak jen změnil své uživatelské jméno, aby zmátl a „vyprankoval“ veřejnost.
V příspěvku na síti X to potvrdil i samotný CEO společnosti Tim Sweeney. „Někdo si dělal srandu,“ napsal s tím, že přejmenování je čerstvé.
Žádná senzace se nekoná, kontroverznímu Epsteinovi herní účet nepaří a opravdu v roce 2019 zemřel sebevraždou ve vězení.