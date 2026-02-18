Hlavní témata
dnes 18. února 2026 v 17:44
Čas čtení 1:12
Anna-Marie Vondráková

Mikina Jeffreyho Epsteina jako bizarní módní trend? Objevila se v online obchodech

Mikina Jeffreyho Epsteina jako bizarní módní trend? Objevila se v online obchodech
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických/volně k užití
Quarter Zip mikiny a svetry se těší stále větší popularitě, ale z poměrně kontroverzního důvodu.

Na internetu už seženeš téměř cokoliv. Třeba i mikinu, kterou rád nosil pedofil, finančník, sériový násilník a obchodník s lidmi Jeffrey Epstein. A pokud si myslíš, že něco podobného by si snad nikdo koupit nechtěl... Tak jsi na omylu. Server Vanity Fair totiž upozornil na nový mrazivý trend.

Obyčejný quarter-zip svetr, který byl oblíbeným kouskem v šatníku jednoho z největších sexuálních predátorů, se v posledních dnech stává vyhledávaným zbožím.

Mikiny v tomto stylu se větší popularitě začaly těšit už v září, kdy Restricted, luxusní prodejce z Miami, prohlásil, že prodává originální mikinu kontroverzního podnikatele. „Přímo z Mar-a-Lago,“ napsal na Instagramu. „Tento kus je velmi kontroverzní a ikonický.“ 

Na internetu se ihned objevily spekulace o tom, že ji měl zakoupit Ian Connor, stylista spojený s umělci jako Kany West či A$AP Rocky, jehož kariéru byla brzy zastínila série obvinění ze sexuálního obtěžování, která popřel. 

Majitel obchodu ale řekl serveru Miami New Times, že ji prodal jinému, nejmenovanému klientovi, kterého popsal jako slavného. Byl si jistý, že mikina, kterou koupil za 5 000 dolarů (zhruba 102 585 korun) od jiného obchodníka a prodal za 11 000 dolarů (cca 225 687 korun), byla autentická. Klient, který mu mikinu prodal, údajně pocházel z oblasti Palm Beach, kde měl Epstein dům.

Zvláštní fashion trend

Tento obchod tak očividně inspiroval velkou řadu lidí a možná zavedl i nový trend. Při projíždění obchodů jako Etsy nebo eBay lze nyní najít hned několik mikin s označením J.E.E. Quarter Zip. Zájem o repliky oblečení Jeffreyho Epsteina stále stoupá. Často mezi nimi také najdeme kousky i s vyšitými iniciály nebo logy, které odkazují na jeho ostrov.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený epsteinquarterzip® (@epsteinquarterzip)

Samotný střih se také těší stále větší popularitě, jeho nošení ale samozřejmě automaticky neznamená, že člověk patří mezi fanoušky či fanynky Jeffreyho Epsteina. Vyšívání iniciálů sexuálního predátora k tomuto však poukazuje. 

