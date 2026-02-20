Smutná zpráva obletěla filmový a seriálový svět. Herec Eric Dane, známý například ze seriálů Euforie, Chirurgové nebo filmu Mizerové: Na život a na smrt, zemřel po boji s těžkou nemocí.
„S těžkým srdcem oznamujeme, že ve čtvrtek odpoledne zemřel po statečném boji s ALS Eric Dane. Své poslední dny strávil obklopený blízkými přáteli, oddanou manželkou a svými dvěma krásnými dcerami, Billie a Georgií, které byly středobodem jeho světa,“ uvedla rodina herce v oznámení, které sdílel server People.
„Během cesty s ALS se Eric stal šiřitelem osvěty a výzkumu o nemoci, byl odhodlaný pomoci ostatním, kteří čelí stejnému boji. Bude nám hluboce chybět a navždy na něj budeme s láskou vzpomínat. Eric miloval své fanoušky a vážil si přílivu lásky a podpory, kterou dostával,“ dodala rodina na závěr.
Potýkání se s ALS
Herec diagnózu ALS odhalil v dubnu loňského roku. Vzhledem k povaze nemoci a faktu, že se jedná o nevyléčitelný stav, bylo už před rokem jasné, že jeho další životní cesta nebude vůbec veselá. Přesto se o nemoci snažil mluvit otevřeně, s klidem, odhodláním a zároveň bez jakýchkoli náznaků odevzdání. Dokonce si zahrál i v seriálu Brilliant Minds, kde ztvárnil postavu právě s touto nemocí.
Jak se ovšem jeho stav zhoršoval, přicházely postupně čím dál smutnější zprávy. V červenci například informoval o ztrátě kontroly nad svou pravou rukou. Na podzim už byl fotografy zachycen na vozíčku.
Daneův příběh je obzvlášť smutný, poněvadž loni také přiznal, že jeho otec zemřel, když byl velmi mladý. Dobře tak věděl, jaké to je vyrůstat jen s jedním rodičem, a přesně to nyní bohužel čeká i jeho malé dcery.