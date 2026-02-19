Hlavní témata
dnes 19. února 2026 v 13:21
Čas čtení 0:37
Anja Samardžija

„Největším darem je možnost pomáhat ostatním." Hvězda Big Bang Theory anonymně pomáhá rodinám v nouzi

„Největším darem je možnost pomáhat ostatním.“ Hvězda Big Bang Theory anonymně pomáhá rodinám v nouzi
Zdroj: CBS
Herec z Teorie velkého třesku příjemně překvapil fanoušky.

Kunal Nayyar, známý svou rolí Rajeshe Koothrappaliho v sitcomu Teorie velkého třesku, nedávno prozradil, že pravidelně využívá platformu GoFundMe, přes kterou finančně pomáhá rodinám v nouzi.

„Peníze mi daly větší svobodu a největším darem je možnost pomáhat ostatním a měnit životy lidí," uvedl herec. „Podporujeme také charitativní organizace na ochranu zvířat, protože milujeme psy. Ale co opravdu miluji, je chodit v noci na GoFundMe a platit náhodným rodinám jejich lékařské účty. To je moje maskovaná vigilantská činnost!"

Časopis Fortune minulý měsíc odhadl hercův majetek na 45 milionů dolarů, čímž se zařadil mezi nejlépe placené herce všech dob. „V současné době nejsou lidé šťastní, protože všichni očekáváme, že někdo jiný bude laskavý. Očekáváme, že prezident nebo politik, nějaký vůdce, přijde a přinese nám světový mír," dodal Nayyar pro web The i Paper. „Ale světový mír neexistuje, pokud váš soused přijde k vašim dveřím a požádá vás o cukr do čaje, a vy mu zamknete dveře a řeknete: ‚Jděte pryč'."

