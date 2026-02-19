Herec z Teorie velkého třesku příjemně překvapil fanoušky.
Kunal Nayyar, známý svou rolí Rajeshe Koothrappaliho v sitcomu Teorie velkého třesku, nedávno prozradil, že pravidelně využívá platformu GoFundMe, přes kterou finančně pomáhá rodinám v nouzi.
„Peníze mi daly větší svobodu a největším darem je možnost pomáhat ostatním a měnit životy lidí,“ uvedl herec. „Podporujeme také charitativní organizace na ochranu zvířat, protože milujeme psy. Ale co opravdu miluji, je chodit v noci na GoFundMe a platit náhodným rodinám jejich lékařské účty. To je moje maskovaná vigilantská činnost!“
Časopis Fortune minulý měsíc odhadl hercův majetek na 45 milionů dolarů, čímž se zařadil mezi nejlépe placené herce všech dob. „V současné době nejsou lidé šťastní, protože všichni očekáváme, že někdo jiný bude laskavý. Očekáváme, že prezident nebo politik, nějaký vůdce, přijde a přinese nám světový mír,“ dodal Nayyar pro web The i Paper. „Ale světový mír neexistuje, pokud váš soused přijde k vašim dveřím a požádá vás o cukr do čaje, a vy mu zamknete dveře a řeknete: ‚Jděte pryč‘.“