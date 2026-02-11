Hlavní témata
dnes 11. února 2026 v 10:07
Čas čtení 1:13
Lucie Novotná

Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá

Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
Zdroj: Getty Images/Jeff Kravitz/Filmmagic, Inc
Hlavní zpěvák a kytarista ikonické kapely Nirvana Kurt Cobain zemřel 5. dubna 1994 ve věku 27 let ve svém domě v Seattlu. Oficiálním stanoviskem je sebevražda, měl si brokovnicí prostřelit hlavu. Tuto verzi však někteří zpochybňují.

Nyní britský bulvární deník Daily Mail přišel s novým tvrzením, že se mělo jednat o vraždu, a zpěvák se stal členem klubu 27, tedy známých osobností, které v tomto věku zemřeli, nedobrovolně. Deník odkazuje na tým nezávislých forenzních vědců, kteří se případu nyní věnují. Policejní oddělení v Seattlu však jejich závěry odmítá a případ nebude znovu otevírat.

Útočníci nafingovali sebevraždu?

Cobainovo tělo bylo nalezeno na podlaze skleníku nad jeho garáží, brokovnici držel v náruči a v krvi měl smrtelnou dávku heroinu. „Mně to připadá, jako by někdo zinscenoval film a chtěl, abyste si byli naprosto jisti, že se jedná o sebevraždu,“ cituje deník badatelku Michelle Wilkins, která s týmem spolupracovala.  

Tým vedl Brian Burnett, specialista na podobné případy. Ten měl podle Wilkins po pouhých třech dnech potom, co začal zkoumat materiály z místa činu a pitvy, prohlásit, že „je to vražda. Musíme s tím něco udělat.“

Po zpěvákovi zůstala manželka Courtney Love s malou dcerkou Frances Bean.
Po zpěvákovi zůstala manželka Courtney Love s malou dcerkou Frances Bean. Zdroj: Getty Images/Terry McGinnis/WireImage

Co se tenkrát doopravdy stalo?

Sebevražda podle nich měla být nafingovaná. Vyšetřovatelé představili 10 důkazů, které podle nich naznačují, že zpěváka jeden nebo více útočníků k předávkování heroinem donutili, aby ho zneškodnili a poté střelili do hlavy. I dopis na rozloučenou, který se na místě našel, má být údajně falešný.

Zdá se jim podezřelé i to, že Cobain měl účtenku za brokovnici Remington model 11 ráže 20 i za náboje do ní v levé přední kapse svých džínů. Náboje měl seřazené u nohou.

Pitva má také potvrzovat, že nezemřel na následky výstřelu, ale kvůli poškození orgánů, nekróze mozku a jater, spojeného s nedostatkem kyslíku po předávkování.

Případ se neotevírá

Daily Mail získal vyjádření mluvčího policejního oddělení v Seattlu. Případ se nechystají znovu otevřít. „Náš detektiv dospěl k závěru, že zemřel sebevraždou, a toto stanovisko oddělení i nadále zastává,“ vysvětlil. Prý jsou otevřeni tomu přezkoumat své závěry, pokud by se objevili zásadní nové důkazy, ale tyto to podle nich nejsou.

OSOBNOSTI HUDBA OSOBNOSTI
