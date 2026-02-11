Plesová sezóna vrcholí a s ní i mánie kolem čtvrté řady seriálu Bridgertonovi. Mistr etikety se u příležitosti nové řady na Netflixu podíval na to, jak zvládnout moderní plesy s noblesou 19. století.
Tady jsou 3 lekce, které tě zachrání před „vyděděním“ ze společnosti:
1. Tréma tě nesmí zahnat do kouta
Když se otevřou dveře sálu a ty cítíš stovky očí, co tě propichují „až do žaludku“, je snadné podlehnout panice. Podle Špačka se ale z boje neutíká.
Pro-tip: „Vybereme si jen jedny oči,“ radí Špaček.
Zapomeň na dav, najdi v sále jednu přátelskou tvář, zhluboka se nadechni a vykroč s úsměvem.
2. Sýr patří na talíř, ne do komplimentu
V seriálu jsme viděli, že neohrabaná poklona o barvě šatů připomínající „odstín sýra Gloucester“ může být pořádný cringe. Špaček suše konstatuje, že „většinu žen přirovnání k sýru nepotěší“.
Jak na to? „Při lichocení zapojme fantazii,“ říká.
Místo potravin sázej na poezii. Dáma se má „vznášet jako motýl“, „tančit jako víla“ nebo „vonět jako pomerančové květy“.
3. Šlápl*a jsi partnerce*partnerovi na nohu? Hlavu vzhůru
I když máš nakoukané tutoriály na TikToku, na parketu se chybička vloudí. Provinilec má v tu chvíli chuť se propadnout, ale Ladislav Špaček zůstává nad věcí.
Stay calm. „Je to tak běžné, že stačí úsměv a lehké zavrtění hlavou,“ vysvětluje ve videu.
Nejdůležitější pravidlo sezóny? „Rytmus obou srdcí je důležitější než rytmus hudby,“ uzavírá Špaček.
První část nové sezony Bridgertonových už jsi určitě viděl*a. Druhá dorazí 26. února.