Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 11. února 2026 v 7:49
Čas čtení 0:49
Anna Sochorová

Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu

Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
Zdroj: Ogilvy/ propagační materiál
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Plesová sezóna vrcholí a s ní i mánie kolem čtvrté řady seriálu Bridgertonovi. Mistr etikety se u příležitosti nové řady na Netflixu podíval na to, jak zvládnout moderní plesy s noblesou 19. století.

Tady jsou 3 lekce, které tě zachrání před „vyděděním“ ze společnosti:

1. Tréma tě nesmí zahnat do kouta

Když se otevřou dveře sálu a ty cítíš stovky očí, co tě propichují „až do žaludku“, je snadné podlehnout panice. Podle Špačka se ale z boje neutíká.

Pro-tip: „Vybereme si jen jedny oči,“ radí Špaček.

Zapomeň na dav, najdi v sále jednu přátelskou tvář, zhluboka se nadechni a vykroč s úsměvem.

2. Sýr patří na talíř, ne do komplimentu

V seriálu jsme viděli, že neohrabaná poklona o barvě šatů připomínající „odstín sýra Gloucester“ může být pořádný cringe. Špaček suše konstatuje, že „většinu žen přirovnání k sýru nepotěší“.

Jak na to? „Při lichocení zapojme fantazii,“ říká.

Místo potravin sázej na poezii. Dáma se má „vznášet jako motýl“, „tančit jako víla“ nebo „vonět jako pomerančové květy“.

3. Šlápl*a jsi partnerce*partnerovi na nohu? Hlavu vzhůru

I když máš nakoukané tutoriály na TikToku, na parketu se chybička vloudí. Provinilec má v tu chvíli chuť se propadnout, ale Ladislav Špaček zůstává nad věcí.

Stay calm. „Je to tak běžné, že stačí úsměv a lehké zavrtění hlavou,“ vysvětluje ve videu.

Nejdůležitější pravidlo sezóny? „Rytmus obou srdcí je důležitější než rytmus hudby,“ uzavírá Špaček.


První část nové sezony Bridgertonových už jsi určitě viděl*a. Druhá dorazí 26. února.

Katie Leung jako lady Araminta Gun v nové sérii Bridgertonu Bridgerton (4. řada) Bridgerton (4. řada) Bridgerton (4. řada)
Zobrazit galerii
(12)
Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze 10. února 2026 v 11:00
Doporučeno
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky 10. února 2026 v 13:15
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY SERIÁLY 2026
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před hodinou
Storky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Lifestyle news
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
před 13 minutami
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
před hodinou
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
dnes v 07:49
Konec nuceného mlčení. Aktivista Kryštof Stupka vysvětlil, proč se stáhl z veřejného života
včera v 17:42
VIDEO: Skoro jako v NHL. Hráči NBA se postarali o největší basketbalovou rvačku sezóny
včera v 16:13
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
Bizarní olympijská kauza: Skokani na lyžích prý experimentují s injekcemi do penisu
včera v 12:47
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo
včera v 11:28
Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova
včera v 09:54
Zpravodajství
Česko Politika Policie Doprava
Více
AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí
před 3 hodinami
Garážová horečka v Česku. Ceny parkování vyrostly o pětinu, z garáží je nedostatkové zboží
dnes v 07:13
Střety na výborech i nevhodné poznámky ve výtahu. České poslankyně údajně čelí urážkám i strachu
včera v 17:03

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
před 2 dny
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
6. 2. 2026 14:30
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
6. 2. 2026 15:16
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
5. 2. 2026 15:30
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před 2 dny
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
4. 2. 2026 11:00
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
29. 1. 2026 7:00
Oblíbená destinace zpřísňuje pravidla pro turisty. Populární turistické trasy zdražily a mají limity
24. 1. 2026 11:27
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
před 2 dny
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
6. 2. 2026 14:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
Hudba
před 11 minutami
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
před 11 minutami
Společnost Primary Wave nyní vlastní legendární hity jako …Baby One More Time, Oops!...I Did It Again, Toxic, Gimme More a mnoho dalších.
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před hodinou
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
dnes v 07:00
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 2 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
6. 2. 2026 13:01
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse