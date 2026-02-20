WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?

I tento týden ti přinášíme přehled těch nejzajímavějších akcí v hlavním městě.
Pátek
Arleta + mdmx
Páteční večer v dejvické Klubovně patří Arletě, jedné z nejvýraznějších tváří současného českého rapu. Rapperka a vizuální umělkyně, která má na kontě nominace na ceny Vinyla i Apollo, vystoupí společně s producentem mdmx.
STRES (křest alba) + BBY DRIVE
Palác Akropolis hostí křest nového alba hudební formace STRES s názvem Waiting For Another Script. Jejich tvorba se pohybuje na pomezí alt-punku, noisu a experimentálního jazzu. Jako support vystoupí i nová kapela BBY DRIVE.
Sobota
MGK: Lost Americana Tour
Sobotní večer v pražské O2 areně bude patřit americkému hudebníkovi Machine Gun Kellymu. V rámci své aktuální tour představí sedmé studiové album Lost Americana.
Raději zešílet v divočině
V sobotu v 15:30 můžeš v Kině Atlas zajít na dokument režiséra Mira Rema, Raději zešílet v divočině. Snímek, inspirovaný stejnojmenným knižním bestsellerem Aleše Palána, portrétuje dvojčata Františka a Ondřeje, kteří se rozhodli žít v izolaci na Šumavě.
Neděle
Lesní jahody
V Edison Filmhubu se v neděli budeš moct podívat na tuto klasiku od švédského režiséra Ingmara Bergmana. Film Lesní jahody vypráví o cestě stárnoucího profesora Borga, který se při cestě autem na jih Švédska vrací do své minulosti i vlastního nitra.
Adam Dragun: ALEX
V neděli v 18:00 se v ARCHA+ odehraje zajímavá performance ALEX režiséra Adama Draguna. Inscenace vznikala více než dva roky a stojí na pomezí dokumentu a psychoanalýzy.