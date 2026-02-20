Hlavní témata
dnes 20. února 2026 v 7:00
Čas čtení 1:11

WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?

WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
Anja Samardžija
Anja Samardžija
I tento týden ti přinášíme přehled těch nejzajímavějších akcí v hlavním městě.

Vítej u našeho pravidelného formátu WEEKEND RADAR. Každý pátek na tebe od naší redakce čeká přehled TOP akcí, které se o víkendu dějí v Praze a dalších českých městech. Koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otevíračky i další kulturní eventy, které prostě nesmíš minout.

Pátek

Arleta + mdmx

Páteční večer v dejvické Klubovně patří Arletě, jedné z nejvýraznějších tváří současného českého rapu. Rapperka a vizuální umělkyně, která má na kontě nominace na ceny Vinyla i Apollo, vystoupí společně s producentem mdmx.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Klubovna (@klubovna_povalec)

STRES (křest alba) + BBY DRIVE

Palác Akropolis hostí křest nového alba hudební formace STRES s názvem Waiting For Another Script. Jejich tvorba se pohybuje na pomezí alt-punku, noisu a experimentálního jazzu. Jako support vystoupí i nová kapela BBY DRIVE.

Sobota

MGK: Lost Americana Tour

Sobotní večer v pražské O2 areně bude patřit americkému hudebníkovi Machine Gun Kellymu. V rámci své aktuální tour představí sedmé studiové album Lost Americana.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by O2 arena Praha (@o2arenapraha)

Raději zešílet v divočině

V sobotu v 15:30 můžeš v Kině Atlas zajít na dokument režiséra Mira Rema, Raději zešílet v divočině. Snímek, inspirovaný stejnojmenným knižním bestsellerem Aleše Palána, portrétuje dvojčata Františka a Ondřeje, kteří se rozhodli žít v izolaci na Šumavě.

Neděle

Lesní jahody

V Edison Filmhubu se v neděli budeš moct podívat na tuto klasiku od švédského režiséra Ingmara Bergmana. Film Lesní jahody vypráví o cestě stárnoucího profesora Borga, který se při cestě autem na jih Švédska vrací do své minulosti i vlastního nitra.

Adam Dragun: ALEX

V neděli v 18:00 se v ARCHA+ odehraje zajímavá performance ALEX režiséra Adama Draguna. Inscenace vznikala více než dva roky a stojí na pomezí dokumentu a psychoanalýzy.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗔✚ (@_archaplus_)

