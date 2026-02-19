VIDEO: Všeho nech a mrkni na nový trailer k Rodu draka. Totální válka je tady

Třetí řada Rodu draka bude mít premiéru na HBO už toto léto.
„Nebude žádná milost,“ teasovala na sítích oficiální stránka seriálu Rod draka den předtím, než byla naplánovaná premiéra první ukázky na třetí řadu veleúspěšného prequelu Hry o trůny. No a soudě dle prvních záběrů to lze aplikovat nejen na dění v seriálu, ale i na jednání HBO s fanoušky a fanynkami. Po takhle napjatém teaseru totiž čekání na léto bude opravdu nekonečné.
Slavná kabelovka pochopitelně s Westerosem není zdaleka hotová. Ačkoli se přijetí poslední řady Hry o trůny v těchto dnech připomíná spíš jako příklad toho, jak by se seriály zakončovat neměly, je jasné, že žádná jiná fantasy franšíza se momentálně netěší takové divácké přízni jako právě svět z pera George R. R. Martina.
Koneckonců jiný spin-off výše zmíněného seriálu, Rytíř sedmi království, se už příští pondělí 23. února dočká své poslední epizody první série a minimálně doposud jsou z něj fanoušci i fanynky naprosto nadšení. Seriál trhá rekordy v hodnocení, zejména pátá epizoda už nyní patří mezi nejlépe hodnocené díly i v rámci GoT a Rodu draka. Ve srovnání s oběma jmenovanými jde přitom nejen rozsahem, ale i rozpočtem o podstatně menšího bratříčka. A HBO to na prvních záběrech k třetí sérii HotD všem jasně připomnělo.
Třetí série má co napravovat
Třetí řada seriálu dorazí nějaké dva roky po premiéře té druhé. A tvůrci asi správně počítali s tím, že budou muset už prvními záběry všechny namlsat, protože druhá série se po slibném úvodu nakonec podle mnohých kritiků a kritiček zasekla na místě a nenabídla nakonec tak sevřený a strhující děj jako ta předchozí. Dialogy, emoce, akce, to všechno bylo pořád na vrcholné úrovni. Tvůrci ale jako by si šetřili ty nejlepší věci až do této třetí řady, včetně jedné velké bitvy, a to přispělo k tomu, že druhá řada nakonec nesklidila takové ovace jako ta první.
Koneckonců stěžoval si i samotný Martin, kterému se očividné změny ve scénáři a příběhu nelíbily natolik, že zcela přetrhal kontakt s tvůrcem seriálu Ryanem Condalem, s nímž měl přitom předtím skvělý vztah a spolupráci, a na seriálu se tak už nyní prakticky vůbec nepodílí. Zatím není jasné, co přesně bude tato ztráta pro seriál znamenat v jeho závěrečných dvou řadách (čtvrtá série bude poslední), minimálně z pohledu fandů a fanynek ale bude muset třetí série ledacos vyžehlit.
Premiéra seriálu byla stanovena na červen.