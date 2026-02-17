Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 17. února 2026 v 8:19
Čas čtení 1:00
Sofia Angušová/refresher.sk

Netflix ovládl seriál podle skutečné události. Příběh o otrávených dětech má nezvykle vysoké hodnocení

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Seriál Olověné děti sbírá skvělá hodnocení. Na ČSFD má momentálně až 87 % a několik pozitivních recenzí.

Netflix přinesl polskou novinku, která okamžitě upoutala diváky a divačky. Seriál dramaticky zachycuje, jak zanedbání jedné továrny ovlivnilo celé generace. Olověné děti (v originále Olowiane dzieci) vypráví skutečný příběh ekologické katastrofy v katovické čtvrti Szopienice, kde továrna na zpracování olova desetiletí ohrožovala zdraví místních dětí.

Místní děti trpěly vážnými zdravotními problémy. Navzdory tomu úřady situaci ignorovaly, kromě jedné osoby, která se rozhodla, že celou situaci vezme do svých rukou. A to i přesto, že věděla, že jí hrozí, že přijde o kariéru a práci.

Tou osobou byla lékařka Jolanta Wadowska‑Król, která si všimla, že nejde o ojedinělé choroby, ale o otravu nebezpečným olovem. Lékařka i přes tlak úřadů tajně testovala stovky dětí, přičemž úřady se snažily její snahu blokovat. Seriál sleduje její boj proti státní mašinérii a zároveň zoufalství rodin, které nemohly přijít na to, co se děje s jejich dětmi.

Šestidílná minisérie se už po pár dnech od uvedení dostala mezi nejsledovanější seriály Netflixu a získala 87procentní skóre na ČSFD. Jeden komentující na ČSFD napsal: „Tento příběh si zaslouží, abyste ho poznali a je podán formou, která vámi otřese. Doktorka Jolanta vás uchopí za ucho a svým rázným krokem vás provede prachem a špínou této nedávné historie. Ty lidi budete nenávidět i plakat z jejich neštěstí.“ Další se přidal: „Bravo! Skvělý seriál, každému ho doporučuji vidět. Horký kandidát na nejlepší seriál roku.“

Doporučeno
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník 14. února 2026 v 7:00

V Česku se show po pěti dnech od uvedení na stream drží sebejistě v čele žebříčku sledovanosti. Uspěla i v globální konkurenci, v celosvětové top desítce zaujala šesté místo.

Olověné děti (Lead Children). Olověné děti (Lead Children). Olověné děti (Lead Children).
Zobrazit galerii
(3)
Doporučeno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ 16. února 2026 v 7:00
Doporučeno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat 15. února 2026 v 17:00
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY NETFLIX SERIÁLY 2026
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Lifestyle news
Netflix ovládl seriál podle skutečné události. Příběh o otrávených dětech má nezvykle vysoké hodnocení
před hodinou
Toxická romance táhne. Bouřlivé výšiny se staly nejvýdělečnějším filmem roku za jeden víkend
včera v 13:04
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
včera v 07:37
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
před 2 dny
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
před 3 dny
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
před 3 dny
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Zpravodajství
Petr Macinka Politika Technologie Předpověď počasí
Více
Nový čínský rok Ohnivého koně začíná a bude mít ohromnou sílu. V životě můžeš cítit víc energie i potřebu změny
před 2 hodinami
AI podle jediné fotky pozná tvoje budoucí zaměstnání i výšku tvého platu, říká nová studie
včera v 18:51
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
včera v 17:16

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
10. 2. 2026 14:24
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
12. 2. 2026 7:32
Toxická romance táhne. Bouřlivé výšiny se staly nejvýdělečnějším filmem roku za jeden víkend
Toxická romance táhne. Bouřlivé výšiny se staly nejvýdělečnějším filmem roku za jeden víkend
včera v 13:04
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
12. 2. 2026 16:22
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
Expertka, která studovala přes 200 dětí: Rodiče, kteří dělají těchto 7 věcí, si s dětmi rozumí celý život
23. 12. 2025 10:04
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
před 2 hodinami
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
před 2 hodinami
Opět ti přinášíme nové pražské gastro přírůstky, které stojí za pozornost. Od komunitních kaváren přes poctivou kuchyni až po klidné večeře s promyšleným konceptem.
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 dny
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 dny
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
včera v 07:37
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse