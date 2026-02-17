Seriál Olověné děti sbírá skvělá hodnocení. Na ČSFD má momentálně až 87 % a několik pozitivních recenzí.
Netflix přinesl polskou novinku, která okamžitě upoutala diváky a divačky. Seriál dramaticky zachycuje, jak zanedbání jedné továrny ovlivnilo celé generace. Olověné děti (v originále Olowiane dzieci) vypráví skutečný příběh ekologické katastrofy v katovické čtvrti Szopienice, kde továrna na zpracování olova desetiletí ohrožovala zdraví místních dětí.
Místní děti trpěly vážnými zdravotními problémy. Navzdory tomu úřady situaci ignorovaly, kromě jedné osoby, která se rozhodla, že celou situaci vezme do svých rukou. A to i přesto, že věděla, že jí hrozí, že přijde o kariéru a práci.
Tou osobou byla lékařka Jolanta Wadowska‑Król, která si všimla, že nejde o ojedinělé choroby, ale o otravu nebezpečným olovem. Lékařka i přes tlak úřadů tajně testovala stovky dětí, přičemž úřady se snažily její snahu blokovat. Seriál sleduje její boj proti státní mašinérii a zároveň zoufalství rodin, které nemohly přijít na to, co se děje s jejich dětmi.
Šestidílná minisérie se už po pár dnech od uvedení dostala mezi nejsledovanější seriály Netflixu a získala 87procentní skóre na ČSFD. Jeden komentující na ČSFD napsal: „Tento příběh si zaslouží, abyste ho poznali a je podán formou, která vámi otřese. Doktorka Jolanta vás uchopí za ucho a svým rázným krokem vás provede prachem a špínou této nedávné historie. Ty lidi budete nenávidět i plakat z jejich neštěstí.“ Další se přidal: „Bravo! Skvělý seriál, každému ho doporučuji vidět. Horký kandidát na nejlepší seriál roku.“
V Česku se show po pěti dnech od uvedení na stream drží sebejistě v čele žebříčku sledovanosti. Uspěla i v globální konkurenci, v celosvětové top desítce zaujala šesté místo.