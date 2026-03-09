Podezřelou je žena ve věku okolo 30 let.
Dům popové superstar Rihanny v Los Angeles byl v neděli terčem střelby ze strany zatím neznámé ženy, která k němu přijela autem. Zpěvačka narozená na Barbadosu byla v té době doma. Při incidentu nebyl nikdo zraněn.
Střelbu nahlásili ve 13:15 místního času (21:15 SEČ). Jejím cílem byl dům nedaleko Beverly Hills, ve kterém zpěvačka žije s rapperem A$AP Rockym a jejich třemi dětmi. Není známo, zda byli v době incidentu také doma.
Žena podle policie přijela autem k domu a začala střílet z pušky typu AR-15. Motiv jejího činu nebyl bezprostředně znám. Policie v Los Angeles podle televize CNN oznámila, že bylo vypáleno pět až sedm výstřelů, které zasáhly bránu, nikoliv však samotný dům.
Podezřelá je žena ve věku okolo 30 let, která z místa činu utekla, ale krátce poté byla bez incidentu zatčena. Policie během zatýkání zajistila zbraň, uvedla stanice KTLA.
Rihanna, občanským jménem Robyn Rihanna Fenty, je jednou z nejúspěšnějších hudebnic na světě. Mimo jiné získala devět cen Grammy, 12 cen Billboard Music Awards, 13 cen American Music Awards a sedm cen MTV Video Music Awards.