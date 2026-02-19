Hlavní témata
Tento článek je PR zpráva společnosti Coca-Cola.
dnes 19. února 2026 v 11:30
Čas čtení 2:39
Sponzorovaný obsah

Coca-Cola vypíchla deset ikonických momentů z historie olympijských her. Připomeň si je před koncem olympiády

Coca-Cola vypíchla deset ikonických momentů z historie olympijských her. Připomeň si je před koncem olympiády
Zdroj: Unsplash / Ryan Fleischer
Pojď se ohlédnout za společnými vítězstvími a nezapomenutelnými okamžiky, které po generace spojují sportovce a sportovkyně i fans z celého světa.

Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026 odstartovaly 6. února a zanedlouho, už 6. března, začínají také zimní paralympijské hry. Coca-Cola se při této příležitosti vrací k vybraným momentům ze své bohaté olympijské historie. K okamžikům, které dokazují, že vítězství má vždy ještě větší hodnotu, když ho můžeme sdílet, ať už jde o dechberoucí výkony na ledě nebo silné lidské příběhy mimo sportovní arény.

Následujících deset historických zastavení ukazuje, jak síla sounáležitosti a komunitního ducha provází partnerství společnosti Coca-Cola s olympijským hnutím už téměř sto let.

1. Olympijské hry Amsterdam 1928: První kroky společnosti Coca-Cola

Na hrách v Amsterdamu se Coca-Cola poprvé stala součástí této celosvětové události. Zajišťovala nápoje pro diváctvo i soutěžící, kteří do Evropy připluli lodí s americkým olympijským týmem. Hry, během nichž byl vůbec poprvé zapálen olympijský oheň, odstartovaly jedno z nejdéle trvajících a nejslavnějších partnerství v historii sportu.

Coca-Cola
Zdroj: Coca-Cola

2. Olympijské hry Londýn 1948: Návrat po válce

Po dvanáctileté přestávce způsobené druhou světovou válkou znovu spojily londýnské hry svět. Navzdory poválečným logistickým výzvám zajistila Coca-Cola přepravu vybavení z Glasgow a Belfastu a dodávala nápoje sportovcům a sportovkyním i diváctvu. Nejen, že osvěžila, ale dodala i pocit naděje a sounáležitosti v době poválečné obnovy.

3. Zimní olympijské hry Oslo 1952: Oslava v oblacích

V Oslu zanechala Coca-Cola silný dojem, když místní veřejnosti poprvé představila vrtulník. Jeho přistání před radnicí sledovalo přibližně 20 tisíc diváků a divaček a stalo se symbolem slavnostní atmosféry a společné radosti z výjimečné události.

Coca-Cola
Zdroj: Coca-Cola

4. Zimní olympijské hry Cortina d’Ampezzo 1956: Italský debut

Coca-Cola se objevila také na prvních olympijských hrách pořádaných v Itálii. Soutěže v krasobruslení se tehdy konaly pod širým nebem. Zároveň šlo o poslední olympijské hry, kde se tato disciplína odehrávala venku, což vytvořilo jedinečnou atmosféru, na kterou se vzpomíná dodnes.

5. Zimní olympijské hry Innsbruck 1964: Historie na dosah

V Innsbrucku spatřila světlo světa Encyklopedie zimních olympijských her, vydaná ve čtyřech jazycích a distribuovaná sportovcům a sportovkyním, funkcionářům i návštěvnictvu. Coca-Cola ji věnovala světovým médiím, a přispěla tak k šíření olympijských příběhů a jejich oživení pro globální publikum. 

Coca-Cola
Zdroj: Coca-Cola

6. Zimní olympijské hry Calgary 1988: Zrození tradice výměny odznaků

V Calgary vzniklo oficiální olympijské centrum pro výměnu odznaků společnosti Coca-Cola, které denně přilákalo více než 17 tisíc návštěvníků a návštěvnic. Právě zde se zrodila oblíbená tradice, která dodnes propojuje fanoušky a fanynky z celého světa prostřednictvím sdílení olympijských suvenýrů.

Coca-Cola, olmypijské hry
Zdroj: Coca-Cola

7. Olympijské hry Barcelona 1992: Coca-Cola a olympijská pochodeň

V Barceloně se Coca-Cola stala součástí olympijské štafety s pochodní. Jako oficiální sponzor představila Mezinárodní program olympijských běžců s pochodní, který poprvé umožnil i lidem z jiných zemí než hostitelské zapojit se do tohoto symbolického běhu.

8. Olympijské hry Atlanta 1996: Interaktivní kulturní cesta

Atlanta hostila do té doby nejdelší olympijskou štafetu s pochodní, která měřila přibližně 24 tisíc km. Coca-Cola zde zároveň vytvořila Coca-Cola Olympic City – rozsáhlý komplex o rozloze téměř 50 tisíc metrů čtverečních, kde si mohlo návštěvnictvo vyzkoušet virtuální sportovní výzvy, setkat se s olympioniky a olympioničkami nebo obdivovat výstavu lidového umění inspirovanou ikonickou konturovanou lahví Coca-Cola. 

9. Olympijské hry Peking 2008: Podpora udržitelnosti

Na hrách v Pekingu pomohla Coca-Cola zdůraznit téma udržitelnosti jako klíčovou hodnotu olympijského hnutí. Série environmentálních přednášek propojila sportovce i sportovkyně a odbornictvo na udržitelné přístupy a odpovědné inovace.

10. Zimní olympijské hry Pchjongčchang 2018: Historický milník

Tyto hry přinesly tisící zlatou medaili v historii zimních olympijských her. Coca-Cola podporovala nadšení fanoušků a fanynek i soutěžících prostřednictvím interaktivních aktivit, včetně patnáctimetrového automatu nebo fotokostek, které vytvořily nezapomenutelné vzpomínky.

Coca-Cola a tradice společných vítězství

Coca-Cola vstoupila do her Milán Cortina 2026 s nadšením a respektem k olympijské tradici. Připomínané historické momenty potvrzují, že vítězství není pouze individuálním úspěchem, ale společnou cestou plnou emocí, inspirace a lidského propojení, které překračuje hranice i generace.

„Coca-Cola již téměř 100 let podporuje olympijské hry a s každým vítězstvím oslavuje nejen sportovce, ale také radost, propojení a emoce spousty lidí ze všech koutů světa, a to bez rozdílu. Jde o jedno z nejdéle trvajících partnerství v historii sportu,“ říká Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů Coca-Cola Česko a Slovensko.

Coca-Cola
Zdroj: Coca-Cola
