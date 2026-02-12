Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí

Kdo jiný než pilot formule 1 by už měl zvládnout takové auto zvládnout, ptají se lidé.
Kimi Antonelli měl dopravní nehodu poblíž svého domu v San Marinu. Devatenáctiletý řidič řídil vzácný vůz Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, když narazil do svodidel.
Automobil v hodnotě přibližně 245 tisíc dolarů, v přepočtu necelých pět milionů utrpěl rozsáhlé škody, zejména na předním nárazníku a straně spolujezdce. Vůz pohání čtyřlitrový dvakrát přeplňovaný osmiválec o výkonu přibližně 612 koní, doplněný aerodynamickými prvky s nižším vztlakem a upraveným chlazením.
Devatenáctiletý jezdec naštěstí vyvázl bez jakýchkoli zranění. Na místo nehody posléze dorazila místní policie a bylo zahájeno vyšetřování příčiny nehody.
Incident by neměl ovlivnit jeho účast v předsezónních testech F1 v Bahrajnu, které jsou naplánovány na 11. až 13. února.