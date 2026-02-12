Hlavní témata
dnes 12. února 2026 v 17:26
Čas čtení 0:28
Ella Petrová

Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí

Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
Zdroj: Mercedes AMG Petronas F1 Team / propagační materiál
Kdo jiný než pilot formule 1 by už měl zvládnout takové auto zvládnout, ptají se lidé.

Kimi Antonelli měl dopravní nehodu poblíž svého domu v San Marinu. Devatenáctiletý řidič řídil vzácný vůz Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, když narazil do svodidel.

Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu 12. února 2026 v 14:45

Automobil v hodnotě přibližně 245 tisíc dolarů, v přepočtu necelých pět milionů utrpěl rozsáhlé škody, zejména na předním nárazníku a straně spolujezdce. Vůz pohání čtyřlitrový dvakrát přeplňovaný osmiválec o výkonu přibližně 612 koní, doplněný aerodynamickými prvky s nižším vztlakem a upraveným chlazením.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Extreme Cars (@extremecarsofficial_)

Devatenáctiletý jezdec naštěstí vyvázl bez jakýchkoli zranění. Na místo nehody posléze dorazila místní policie a bylo zahájeno vyšetřování příčiny nehody.

Incident by neměl ovlivnit jeho účast v předsezónních testech F1 v Bahrajnu, které jsou naplánovány na 11. až 13. února.

Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
