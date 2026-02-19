Nová pobočka nabídne hned několik doprovodných aktivit.
Už letos na podzim se v ulici Na Příkopě v Praze dočkáme dalšího kamenného obchodu společnosti LEGO. Prodejna by se měla stát přední lokalitou pro uvedení nových produktů a pořádání akcí. Hned ve dvou patrech tak najdeš široký výběr setů i mnoho dalšího.
Prodejna má komunitě okolo stavebnice LEGO nabídnout úplně nové zážitky. Kromě toho, že zde pořídíš exkluzivní sety, které jsou dostupné pouze na oficiálním e-shopu a v kamenných prodejnách LEGO, zde najdeš i stěnu LEGO Pick a Brick, kde si budeš moci vybrat přesně ty dílky, které potřebuješ pro své modely.
Společnost zde chce pořádat i soutěžní výzvy ve stavění a různé další akce. Nacházet by se v novém obchodě měla i stanice pro sestavení vlastní minifigurky, kde si budeš moct vybrat z široké nabídky spodních a horních částí těla, hlav, účesů a doplňků. Se vším ti navíc pomůžou profesionální prodejní asistenti, kteří ti vyberou produkt přesně pro tebe či dárek pro tvé blízké.
„Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit síť prodejen LEGO otevřením druhé prodejny v Praze. Našli jsme ideální místo v ulici Na Příkopě, kde nová prodejna umožní stavitelům všech věkových kategorií inspirovat se nespočetnými možnostmi, které stavebnice LEGO nabízí,“ uvedla viceprezidentka marketingu a divize LEGO Retail Shweta Munshi.
Přesné datum podzimního otevření obchodu má společnost oznámit už brzy.