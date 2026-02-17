Hlavní témata
dnes 17. února 2026 v 13:49
Michal Drahný

Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech

Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
Zdroj: TV Nova / propagační materiál
„Přestal jsem točit Ulici, ale díky tomu se otevřely spousty jiných dveří,“ řekl herec Kryštof Rímský webu Super.cz. Po osmnácti letech se diváci rozloučí s oblíbenou postavou Máry.

Redaktor webu Super.cz zastihl herce Kryštofa Rímského po premiéře představení Půjdeš mi za svědka? v pražském Divadle U Hasičů. Na jednu z jeho otázek herec odpověděl, že nyní opravdu bude mít větší volno kvůli konci v nekonečném seriálu. O tom se spekuluje, že je nedobrovolný.

„Můžu tak chystat svůj projekt, na který jsem kvůli Ulici vůbec neměl čas, vracím se k loutkovému divadlu,“ řekl Rímský v rozhovoru, právě totiž loutkové divadlo původně vystudoval na DAMU. Inscenace je prý ve fázi zrodu, on sám je autorem a více neprozradil.

Dále uvedl, že bude od března točit nějaká dvě díla a má angažmá v Divadle Na Vinohradech, ale ani v tomto případě neodhalil moc podrobností. Nejdůležitější novinkou tak zůstává, že se fanoušci Ulice budou po osmnácti letech muset rozloučit s oblíbenou postavou Máry.

FILMY & SERIÁLY
