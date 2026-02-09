Prvními čtyřmi soutěžícími se stali vítěz Love Islandu Trabo, rapper Rest, porodní asistentka Tereza a novinářka Nela. To už jsme věděli. Nyní ale Survivor oznámil, kdo další se na ostrově utká o trofej vítěze!
Letošní řada Survivoru proběhne v rekordním počtu 48 dílů a dočkáme se dokonce tří dílů týdně. V pondělí, úterý a ve středu na OnePlay a s denním zpožděním v televizi na Nově. „Kromě nových her ‚tělo na tělo‘ se fanoušci mohou těšit na unikátní herní twisty, které se dosud neobjevily v žádné jiné verzi show na světě,“ tvrdí TV Nova.
Kdo ale doplní první čtveřici?
Mezi prvními deseti je například AI architekt Stanislav, který stojí za dobrodružnou komunitou Sidequesty, herečka Vendy, stavební inženýr Jura, který vystupuje s akustickou kytarou, nebo například zpěvačka Žofie z kapely MYDY.
Druhou desítku otevírá olympijská basketbalistka Bety a dále se v ní nachází například Iky z podcastu Gunpoint, modelka Simona, Leoš, který je stážistou v jaderné elektrárně, nebo moderátor soubojů Clash of the Stars, Doki.
Na všechny nově odhalené účastníky a účastnice, kteří se porvou o titul šampiona, 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara, se podívej níže. Pátá řada nejdrsnější show světa vstupuje na Oneplay již za dva týdny, 23. února.
Otakar, designer
Otakar je módní návrhář a tvůrce vlastní značky. V mládí se aktivně věnoval sportu. Byl profesionálním lyžařem a volejbalistou, což mu dalo disciplínu i soutěživost, která v něm zůstala dodnes.
Na ostrově se chce prezentovat jako hráč, který se k cíli nebojí jít klikatější cestou. Otevřeně přiznává, že ho láká role záporáka, zákulisní hra a především to, aby byl vidět. Miluje drby, rád je šíří a otevřeně přiznává, že ho baví rozvířit vodu. Zároveň se u něj ve vypjatých situacích objevuje určitá neohrabanost, která jeho vystupování činí nepředvídatelným a místy až absurdním.
Účast v show pro něj znamená především osobní zkoušku. Chce si dokázat, že zvládne fungovat v extrémních podmínkách mimo svou komfortní zónu. Silnou motivací je také ukázat se rodině v roli silného, odolného muže, který dokáže obstát i tam, kde ostatní selhávají. Survivor tak pro něj není jen hra, ale i prostor, kde chce být slyšet, vidět a potvrdit vlastní hodnotu.
Iki, podcaster
Iki se narodil v Česku, ale část dětství strávil v Africe, kam se přestěhoval s rodiči. Právě tam si poprvé uvědomil, jak tvrdý život dokáže být, a do tamějšího prostředí se dodnes pravidelně vrací. V současnosti žije v Praze, kde se pohybuje na pomezí sportu, médií a zábavy. Provozuje podcastový kanál, jehož nejsledovanější video překročilo hranici dvou milionů zhlédnutí. Hrál profesionálně basketbal a věnoval se také boxu, kde ale bohužel jeho jediný zápas skončil zraněním hlavy. Zároveň se nijak netají tím, že je pohodlný typ.
V soutěžích často sází spíš na psychologii než na fyzický výkon a často raději soupeře slovně vyprovokuje tak, aby sám udělal chybu. Provokace a konfrontace jsou mu vlastní, zejména vůči lidem, které považuje za arogantní nebo falešné. Rád si utahuje z ostatních a spoléhá na to, že jeho humor bude správně pochopen. Do Survivoru vstupuje s přesvědčením, že je pro tuto hru jako stvořený. Tvrdé podmínky ho neděsí a s nadsázkou si sám sebe představuje jako „krále ostrova“, kterému ostatní slouží. Do soutěže tak přináší lehkost, provokativní energii a chaos, který může společnost bavit i rozdělovat.
Jiří, stavební inženýr
Jiří se živí jako stavební inženýr a je všestranný performer. Už třináct let vystupuje na pódiích, vydal tři alba a pravidelně koncertuje v hudebních klubech. Vedle hudby se věnuje moderování skateboardových a sportovních akcí a fyzické výzvy jsou pro něj přirozenou součástí života.
Absolvoval cyklistickou výzvu dlouhou 303 kilometrů, nebo se na kole vydal až do Chorvatska. Jeho život ale výrazně ovlivnila zkušenost z dětství. V osmi letech mu lékaři diagnostikovali nádor na páteři, který ho na čas připoutal k invalidnímu vozíku. Po operaci se znovu postavil na nohy, vyrostl o dvacet centimetrů a dodnes má v páteři kovové výztuhy. Právě tato zkušenost v něm ale posílila odhodlání, energii a potřebu jít věcem naproti.
Miluje cestování, především po Asii, a rád objevuje nové chutě a kultury. Mezi přáteli je známý pod přezdívkou Hanák a svou moravskou identitu dává najevo i výrazným přízvukem. Do Survivoru vstupuje s cílem dokázat, že jeho energie a vnitřní tah na branku dokážou překonat jakékoli limity.