Show Asia Epress dnes startuje na prima+. Soutěžní dvojice se vydají na cestu Asií s jedním eurem na den, bez mobilních telefonů a odkázáni jen na své schopnosti a pomoc místních.
Cílem soutěže je dostat se v co nejkratším čase na stanovené místo. Dvojice nemají žádné telefony, jedno euro na den a omezené zásoby. Cestou navíc dostávají těžké úkoly, které zkoušejí jejich přátelství, ale také morálku.
To se ukáže hned v první epizodě. Přímo na startu si musí dvojice najít batohy, se kterými vyrazí na cestu. Počítá se každá minuta. Čas je v soutěži totiž rozhodující a každá minuta rozhoduje o postupu nebo vyřazení. Toho využili podnikatel Miloš a jeho fitness trenér Roman. Zatímco ostatní soutěžní páry v rychlosti hledaly svoje batohy, Miloš s Romanem našli cizí batohy dříve než ty svoje a rozhodli se je ostatním soutěžícím schovat, aby je zdrželi.
Ostatní soutěžící reagovali okamžitě a považovali krok za zradu. Ve hře, kde je každý odkázaný jen na své schopnosti a pomoc místních, vyvolaly nekalé úmysly nedůvěru hned na začátku.
Soutěžit bude devět párů. Jsou mezi nimi sportovci Vávra Hradilek a Tomáš Slavík, Tuňák a Nicole ze zrádců nebo tanečnice Icy Buchta.
Úspěšný formát dnes vypustí první epizodu na streamovací platformě prima+. Na vysílání v televizi si budeš muset počkat do příští neděle.