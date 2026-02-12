Hokejový trenér Hrouzek se vrací v plné parádě!
Populární seriál z hokejového prostředí z pera nikoho jiného než Petra Kolečka se dočkal velkého ohlasu. Lajna vypráví o elitním hokejovém kouči Luboši Hrouzkovi, který zvítězil na olympiádě v Naganu a hrál v NHL. Rozhodne se pro velkou životní změnu, rozvádí se a z Prahy se přesouvá do Havířova se svou milenkou Deniskou v podání Hany Vagnerové. Tam má v plánu stvořit novou hokejovou legendu, Hrouzka juniora.
Spekuluje se, zda současné natáčení naznačuje vznik nové série nebo rovnou filmu. Přece jen uběhlo už pět let od třetí řady, přičemž každá série měla mezi sebou jen dva roky. Druhá varianta se proto zdá ještě pravděpodobnější. Podobně tomu bylo třeba u Vyšehradu, kdy nejprve vycházel seriál, a nakonec se tvůrci rozhodli fotbalovou legendu převést na filmové plátno.
Štábu s Jiřím Langmajerem a Hanou Vagnerovou si všimli návštěvníci Českého domu na olympiádě v Itálii. Za kamerou přitom nebyli jen filmaři, ale i hokejista Jakub Voráček.
Fotky z natáčení sdílela na svém Instagramu už i představitelka Denisky. Tak schválně, čeho se dočkáme!