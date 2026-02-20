Hlavní témata
dnes 20. února 2026 v 10:39
Čas čtení 0:43
Anna Sochorová

Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem

Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
Zdroj: Netflix/ propagační materiál/ volně k užití
Držitel Oscara Cillian Murphy se vrací ke své nejikoničtější roli. Pokud jsi ale čekal*a vítězný návrat krále podsvětí, trailer tě rychle vyvede z omylu. Tommy Shelby je na dně.

Děj se odehrává několik let po seriálovém finále a čas k Tommymu nebyl milosrdný. Murphy sám popisuje stav své postavy jako očistec, který si sám vytvořil ve svém sídle. „Není v podstatě živý, ale ani mrtvý. Ignoruje svět i svou rodinu,“ prozradil pro Netflix.

Jeho samotu narušuje tajemná nová postava v podání Rebeccy Ferguson, která mu v traileru nekompromisně vmete do tváře, že opustil své království i svého syna.

Nová generace a fašistická hrozba

Hlavním hybatelem děje bude Tommyho nemanželský syn Duke Shelby, kterého po časovém skoku ztvárňuje Barry Keoghan. Duke nyní vede gang s krutostí, která připomíná staré časy roku 1919. Jeho mladická nerozvážnost a pocit křivdy z něj však dělají snadný terč pro manipulaci.

Do hry totiž vstupuje nová a děsivě racionální hrozba. Tou je britský sympatizant s fašismem Beckett, kterého hraje Tim Roth. Vzhledem k tomu, že se svět nezadržitelně řítí k další světové válce, musí Tommy Shelby vyřešit morální dilema. Zůstane v izolaci, nebo se vrátí, aby zachránil svého syna?

Ve filmu se objeví i staří známí, včetně Sophie Rundle jako Ady Shelby a Stephena Grahama v roli Haydena Stagga.

FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY FILMY 2026
