Nový článek serveru Page Six Hollywood odhalil důvod rozkolu mezi bratry Joshem a Bennym Safdieovými. Proč už spolu netočí a jak to ovlivní oscarové šance Marty Supreme?
Josh a Benny Safdieovi jsou bratři, herci i slavní režiséři, kteří se podepsali pod řadou úspěšných titulů. Jedním z nich je film Good Time, jejich předposlední společný projekt, kde jak jsme se nyní čerstvě dozvěděli, mělo dojít k situaci, která způsobila jejich odloučení. Odhalená kauza navíc nyní ohrožuje oscarové šance prvního z nich.
Spekulace o konci úspěšného nezávislého dua zesílily poté, co Josh za svůj sólový film Marty Supreme získal několik oscarových nominací, zatímco Benny se svým snímkem The Smashing Machine vyšel povětšinou s prázdnou.
Podle informací serveru Page Six Hollywood sahají kořeny konfliktu až ke zmíněnému natáčení jejich průlomového filmu Good Time z roku 2017 v hlavní roli s Robertem Pattinsonem. Do filmu byla obsazena mladá dívka do role prostitutky, která se během natáčení ocitla ve scéně zahrnující nahotu a simulovaný orální sex s nehercem Buddym Duressem.
Ten měl být během natáčení zfetovaný. Navíc za sebou měl i kriminální minulost, tvůrci takto do svých filmů chtějí totiž dostat větší autenticitu. Podle zdrojů si stáhl kalhoty, odhalil se a zeptal se dívky, jestli to do ní může strčit. Svědci uvádějí, že scéna pokračovala i poté, co situace překročila přijatelné hranice a Josh Safdie, který měl mít na place hlavní slovo, ji nezastavil. „Každý režisér, který to viděl, měl zakřičet ‚Střih!‘ a scénu zastavit, ale Josh ji nechal pokračovat,“ říká zdroj. Opravdový průšvih to začal být v momentě, kdy se produkce dozvěděla, že dívce bylo pouhých 17 let.
O tom, kolik herečce je vlastně let, se měl prý Josh dozvědět v den natáčení po této nechvalně známé scéně. Důležité je hlavně to, že použití nezletilé osoby pro nahotu a sexuální scénu by bylo v rozporu s normami filmového průmyslu. Josh se k situaci odmítl jakkoli vyjadřovat.
Scéna byla později z filmu vystřižena a incident se dlouho neřešil. Až v roce 2022, během sporů s producentem Sebastianem Bear-McClardem, vyšlo najevo, že herečka byla nezletilá. Tehdy se o celé události dozvěděl i Benny Safdie, což podle zdrojů vedlo k definitivní roztržce mezi bratry a k ukončení jejich spolupráce na plánovaném projektu pro Netflix. Safdieovi se tak rozešli jak lidsky, tak i profesně. Josh pokračoval v kariéře samostatně a zaznamenal výrazný oscarový úspěch, zatímco Benny se vydal vlastní cestou. Příští rok ho mimochodem uvidíme hrát ve snímku Christophera Nolana The Odyssey.
Následky a dopad na Oscary
Případ každopádně znovu otevřel debatu o hranicích umělecké svobody, pracovních podmínkách na place a ochraně nezletilých ve filmovém průmyslu. „Zdá se, že členové Akademie mají velmi krátkou paměť, pokud jde o chování svých ‚nejlepších režisérů‘ na place,“ říká Anne Henry, spoluzakladatelka BizParentz, skupiny na ochranu dětských herců*hereček.
„Je znepokojivé, že jen o pár let později je Josh Safdie oceněn jako režisér. Možná je to můj pohled jakožto obhájce dětí, ale nepovažuji režiséra, který najímá děti mimo odborovou organizaci z Instagramu, obchází bezpečnostní opatření pro nezletilé a nechává dívku natočit překvapivou nahou scénu, za hvězdného,“ dodala zklamaně. Nějaké dopady už to však má.
Studio A24 totiž před nedávnou projekcí filmu bez vysvětlení zrušilo účast Joshe na pozdějším Q&A a zdá se, že jej stahuje z promovací kampaně Martyho, dokud se situace nevyřeší. Je ale dost možné, že novináři a novinářky začnou nepříjemné otázky klást i hlavní hvězdě filmu Timothéemu Chalametovi, který byl nominován na Oscara za hlavní roli, a v ten moment už budeme vědět, že to s kariérou Joshe Safdieho nebude vypadat vůbec dobře.