dnes 29. ledna 2026 v 7:00
Čas čtení 7:38

Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem

Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zdroj: Unsplash / Katerina Bot / volně k užití
Lucie Novotná
Lucie Novotná
Zima už je dlouhá, ale její konec pořád v nedohlednu. Do školy nebo do práce vstáváš za tmy a domů se vracíš taky za tmy, venku mrzne, ale o malebné ladovské zimě se závějemi sněhu si můžeme nechat jen zdát. Taky už tě to nebaví?

Přinášíme ti tipy na pět destinací, které nejsou úplně na druhé straně světa, ale přesto v nich v zimních měsících načerpáš vitamin D a vrátí se ti energie a optimismus do života, když je u nás sychravo a nevlídno. Zároveň jsou to místa, která si při dobrém plánování dovolíš i se studentským rozpočtem.

Praha má méně slunce než Amsterdam či Londýn

Na začátek přikládáme přehled, jak si na tom s počasím stojí Praha. Počet jasných až polojasných dnů v roce se zde pohybuje mezi 160 a 180 s tím, že v únoru je průměrná teplota minus 0,6 stupně Celsia a slunce průměrně svítí 72 hodin. Pro srovnání, více slunečných hodin si v únoru užívají třeba v:

  • Berlín, Německo – 74 hodin
  • Dublin, Irsko – 75 hodin
  • Oslo, Norsko – 76 hodin
  • Brusel, Belgie – 77 hodin
  • Londýn, Velká Británie – 78 hodin
  • Edinburgh, Skotsko – 79 hodin
  • Bratislava, Slovensko – 82 hodin

Tedy, jak se ukazuje, města stereotypně známá jako pochmurná a zamračená jsou ve skutečnosti slunečnější než Praha. Úplně stejně jako v Praze jsou na tom se 72 hodinami ve švédském Stockholmu a běloruském Minsku. Jen o trošku méně slunečního svitu zaznamenávají finské Helsinky (68 hodin) nebo ruská Moskva (65 hodin).

Pro představu, v italském Římě svítí slunce v únoru průměrně 133 hodin, v portugalském Lisabonu 157 hodin, tedy dvakrát víc než u nás.

Vyraz za teplem do těchto zemí

Že se ti tato česká statistika úplně nelíbí? Zabal batoh nebo kufr, přihoď do něj opalovací krém a vyraz za teplem. Výhodou cestování v zimě jsou nižší ceny ubytování i například půjčení auta v destinacích a méně lidí. I pokud netrefíš na své dovolené zrovna stoprocentně ideální počasí, s největší pravděpodobností tam pořád bude lépe než v Česku. Laťka je nízko.

Kam se během zimních měsíců vydat? Pro největší teplo, nejvíce slunečního svitu a nejlepší zážitky za dobré peníze a nedaleko Česka ti doporučujeme tato místa:

Kypr

Třetí největší ostrov ve Středomoří a jedna z nejslunečnějších zemí Evropy patří geograficky k Blízkému východu, ale kulturně a politicky stále do Evropy. Díky své jihovýchodní poloze však nabízí okolo 340 dnů slunce za rok, tedy musíš mít opravdu smůlu, abys tam měl*a pod mrakem. Díky tomu představuje ideální místo, kam se v zimě vydat ohřát se.

Ostrov nabízí kombinaci nádherných pláží, starověké historie a horských dobrodružství. Představ si tyrkysové zátoky skryté mezi skalami, mořské jeskyně i dramatické útesy, od divočejších pláží na poloostrově Akamas až po klidné a průzračné vody na východě ostrova, všude je co objevovat. Promenády kolem pláží jsou v těchto měsících vylidněné a počasí je ideální i pro náročnější túry.

Modrá laguna na poloostrově Akamas na Kypru se vyznačuje tyrkysovou vodou.
Modrá laguna na poloostrově Akamas na Kypru se vyznačuje tyrkysovou vodou. Zdroj: Unsplash / volně k užití
Počet slunečných dnů v roce: 340
Průměrný počet hodin slunečního svitu v únoru: 200
Průměrná teplota vzduchu v únoru: 17 stupňů
Teplota moře v únoru: 17 stupňů
Délka letu z Prahy: 3,5 hodiny
Cena zpáteční letenky od: už kolem tisícovky

Ostrov s nejlepším nočním životem

Kypr je také známý pro mladé jako party ostrov. V zimě si sice moc neužiješ beach cluby a nežije to tu tolik jako během hlavní turistické sezóny, v destinacích jako Aiya Napa a Limassol ale noční život kompletně neutichá během žádného ročního období.

Co nevynechat na Kypru:

Chladnější měsíce využij na návštěvu místních archeologických nalezišť. Na Kypru na tebe na každém kroku dýchne historie. Není tu zavřená v muzeích, ale je součástí každodenního života. Kyperská města jsou plná antických památek, ruin dávných osídlení, římských mozaik a starých kostelů a hradů. Město Pafos na západním pobřeží je právě díky tomu zapsáno na seznam UNESCO.
Královské hrobky v Pafosu. Ostrov definují malebné vesničky, průzračné zátoky a přístavy.
Zobrazit galerii
(2)

Algarve

Řekněme si to upřímně, oceán na portugalském pobřeží je i v létě spíše jen pro otužilé. Za to je ale celoročně surfařským rájem s nejlepšími vlnami v Evropě a o slunečné dny není nouze ani v zimě. Konkrétně ti doporučujeme nejjižnější portugalský region Algarve.

V hlavní turistické sezóně během léta je Algarve velmi oblíbenou plážovou destinací a ta nejpopulárnější místa jako jeskyně Benagil nebo pláž Praia do Camilo praskají pod náporem turistů ve švech. V zimě si je užiješ daleko soukroměji a nebudeš se s ostatními prát o místo na focení ani o to, kam si na pláži položit ručník nebo kde zaparkovat.

Algarve je jeden z nejslunnějších regionů celé Evropy.
Algarve je jeden z nejslunnějších regionů celé Evropy. Zdroj: Unsplash / Sokmean Nou / volně k užití

Ráj pěší turistiky

Na koupání ani dlouhé slunění se na pláži to tu v zimě není, co si tu ale v tomto ročním období zaručeně užiješ daleko více než kdy jindy, je pěší turistika. Právě Algarve ukrývá ty nejkrásnější stezky celého Portugalska, na své si tu přijdou rekreační procházkáři i zkušení sportovci*sportovkyně, kteří chtějí na pořádnou túru. Stovky kilometrů pobřežních tras tě oslní úchvatnými výhledy na mohutné vápencové útesy a Atlantský oceán.

Prozkoumat můžeš i malé autentické vesničky a klidné lesy korkových dubů. Po túře, která bude v zimě daleko příjemnější než pod pražícím sluncem v létě, se nezapomeň odměnit portugalským vínem. Algarve sice není nejznámější vinařskou oblastí v zemi, ale i tak tu najdeš spoustu vinic, kam můžeš vyrazit na prohlídku a ochutnávku. Algarve je zároveň díky oceánu skvělým místem pro pozorování vodních živočichů jako delfínů nebo velryb.

Algarve tě nadchne nekonečnými útesy a malebnými ukrytými plážičkami. Jeskyně Benagil je jedno z největších lákadel portugalského regionu Algarve.
Zobrazit galerii
(2)
Počet slunečných dnů v roce: 300
Průměrný počet hodin slunečního svitu v únoru: 165
Průměrná teplota vzduchu v únoru: 10 až 16 stupňů
Teplota moře v únoru: 15 stupňů
Délka letu z Prahy: 3,5 hodiny
Cena zpáteční letenky od: již kolem tisícovky

Co nevynechat v Algarve:

Gastronomický tip: Algarve je rodištěm piri piri kuřete. Již od 15. století, kdy portugalští kolonizátoři poprvé během svých objevitelských plaveb narazili na chilli papričku, rádi na pečené kuře dávají její směs spolu s evropským kořením jako česnek, ocet, olivový olej, sůl, bobkový list a citronová šťáva, čímž vznikla dnes už celosvětově oblíbená pikantní nahnědlá omáčka zvaná piri piri. Když budeš v Algarve, nezapomeň ji v jedné z restaurací ochutnat.

Pikantní omáčka piri piri neodmyslitelně patří k portugalské kuchyni.
Pikantní omáčka piri piri neodmyslitelně patří k portugalské kuchyni. Zdroj: We Travel Portugal / propagační materiál

Omán či Jordánsko

Zima je ideálním obdobím, kdy vyrazit poznat krásy Blízkého východu. Od jara do podzimu je v zemích jako Omán, Bahrajn nebo Jordánsko příliš velké vedro, teploty v červenci či srpnu mohou dosahovat 40 až 50 stupňů. Během zimy je v nich perfektně, kolem třicítky, takže ti připomenou naše léto.

Pokud je na tebe Evropa, i její jižní ostrovy, aktuálně moc studená, ale zároveň se ti nechce cestovat příliš daleko a strávit celý den v letadle, Blízký východ je skvělým kompromisem. Spojuje v sobě slunné dny s příjemnými teplotami, moře celoročně vhodné na koupání i relativní geografickou blízkost k Česku. Do těchto zemí se dostaneš přímými lety z Prahy do šesti hodin, což se ještě dá i třeba jen na prodloužený víkend a vyhneš se jet lagu.

Jedno z nejepičtějších míst celého Ománu, Wadi Shab.
Jedno z nejepičtějších míst celého Ománu, Wadi Shab. Zdroj: Lucie Novotná / osobní archiv
Počet slunečných dnů v roce: 300 až 350
Průměrný počet hodin slunečního svitu v únoru: Jordánsko 182, ománský Muscat 244 hodin
Průměrná teplota vzduchu v únoru: Jordánsko 13 až 16 stupňů, Omán 22 až 28 stupňů
Teplota moře v únoru: 21 stupňů
Délka letu z Prahy: 4 až 6 hodin
Cena zpáteční letenky od: Jordánsko několik set korun, Omán cca 4 tisíce korun

Blízký východ je více než jen Dubaj

Země jako Omán a Jordánsko jsou oblíbené pro svou rozmanitost od moří a pláží přes hory, pouště a historické vesničky až po luxus. Každý si tu najde to svoje. Zajímají tě historické skvosty a památky? Pak tě nadchne dovolená v Jordánsku. Zlatými hřeby určitě budou skalní město a archeologické naleziště Petra, které je i na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a slaná ozdravná koupel plná minerálů v Mrtvém moři, nejnižším místě na zeměkouli s nadmořskou výškou minus 430 metrů.

Omán tě zase ohromí největšími mešitami na světě, všudypřítomnou arabskou kulturou a nádhernými plážemi s průzračným mořem. To je teplé celoročně, užiješ si tu tak i odpočinkovou dovolenou plnou koupání v jednom z přímořských resortů.

Soustroví Daymaniyat v Ománu vyniká bílými plážemi, kde není téměř ani noha. Večerní pinik na dunách v režii beduínů. Omán Omán
Zobrazit galerii
(5)
Co nevynechat na Blízkém východě:

Ať už budeš ve kterékoli ze zemí Blízkého východu, neměl*a by sis nechat ujít výlet na poušť. Je to něco, co v Evropě, na rozdíl od moří a hor, nezažiješ. Jízda na velbloudovi, jízda jeepem nebo na čtyřkolkách po dunách nebo sandboarding je jen malá ukázka toho, co na poušti můžeš podniknout. Ať už se na poušť vydáš jen na pár hodinovou exkurzi nebo se tu i ubytuješ přes noc, rozhodně to bude stát za to.

Maroko

Když už je řeč o arabských zemích, vydat se můžeš i do severní Afriky. I tam je v létě moc velké vedro, ovšem v zimě tam zase úplně na koupání není, na rozdíl od Blízkého východu. Pokud ale netoužíš vyloženě po válecí dovolené na pláži a láká tě spíš poznávat, pak jsou zimní měsíce opět ideální. Navíc se sem z Česka dostaneš do čtyř hodin.

Maroko je ráj k objevování. I když je tu příliš zima na to ležet na pláži, bohatě ti to vynahradí malebná historická města s barevnými trhy i pohodové surfařské vesnice. Ano, stejně jako v Portugalsku, i v Maroku si skvěle zasurfuješ. Dokonce tu mnoho českých společností pořádá surfové kempy pro začátečníky*začátečnice i pokročilé. Je libo aktivní zimní dovolenou, kdy místo sjezdovek sjíždíš vlny?

Hlavní město obklopuje pohoří Atlas.
Hlavní město obklopuje pohoří Atlas. Zdroj: Unsplash / Paul Macallan / volně k užití

Taghazout, Imsouane a Tamraght je trio pobřežních lokací, které se právě v zimě těší nejlepším surfařským podmínkám v Maroku. Užiješ si tu pobyt ale i pokud nesurfuješ. Místní uvolněná atmosféra, kavárny, často v obležení digitálních nomádů, kteří sem na zimu utíkají pracovat, západy slunce nad oceánem i procházky kolem pláží tě jednoduše hodí do pohody.

Počet slunečných dnů v roce: 300
Průměrný počet hodin slunečního svitu v únoru: 269
Průměrná teplota vzduchu v únoru: 15 až 25 stupňů (záleží na přesné lokalitě)
Teplota moře v únoru: 17 stupňů
Délka letu z Prahy: cca 4 hodiny
Cena zpáteční letenky od: několika set korun

Co se týče poznávání měst, je v Maroku opravdu z čeho vybírat – od asi nejznámějšího Marrákeše přes vnitrozemský Fes po přímořské hlavní město Rabat, Casablancu či v zimě nejteplejší Agadir. Srdcem každého z nich je medina, staré město, v Marrákeši a Fesu zapsané i na seznam UNESCO. Ztratíš se tu v úzkých klikatých uličkách, narazíš na tradiční trhy, takzvané souky, kde si můžeš vyzkoušet smlouvání, a krásně zdobené zahrady.

Městečko Taghazout je surfařským rájem. Pouliční trhy plné barevných produktů neodmyslitelně patří k Maroku. Takovýchto střešních zahrádek najdeš zejména v Marrákeši stovky.
Zobrazit galerii
(3)
Co nevynechat v Maroku: 

Nedílnou součástí marocké kultury jsou střešní terasy. Historicky sloužily jako místa k socializaci, rodiny a přátelé se na nich setkávali v klidu, vzdáleni od ruchu přeplněných a hlučných uliček města, zároveň terasy sloužily jako únik před přílišným vedrem v přízemí, místní na nich i spí. Zejména Marrákeš je proslulý střešními kavárnami, restauracemi a bary, kde si mimo místní delikatesy užiješ také dokonalý výhled na celé město z výšky.

Kanárské ostrovy

Zimní destinace Čechům a Češkám dobře známá si právem zaslouží místo na tomto seznamu. V porovnání s pevninským Španělskem nabízí v zimě příjemnější teploty jak vzduchu, tak vody, a vybírat můžeš hned z osmi ostrovů.

Každý je něčím výjimečný. Největší ostrov Tenerife vyniká pěší turistikou, Lanzarote zaujme dramatickou sopečnou krajinou jako z jiné planety, Fuerteventura je ideální pro milovníky*milovnice vodních sportů, La Palma zase pro milovníky*milovnice divoké a zelené přírody, Gran Canaria nabízí písečné duny a La Gomera, El Hierro a La Graciosa poskytnou únik od civilizace, jsou nejméně navštěvované a nejodlehlejší.

Kanárské ostrovy nabízejí dlouhé pláže s perfektními podmínkami pro surfování i výhledy na hory.
Kanárské ostrovy nabízejí dlouhé pláže s perfektními podmínkami pro surfování i výhledy na hory. Zdroj: Flickr/dronepicr/volně k užití
Počet slunečných dnů v roce: přes 300
Průměrný počet hodin slunečního svitu v únoru: 210 až 260
Průměrná teplota vzduchu v únoru: 15 až 23 stupňů (záleží na konkrétním ostrově)
Teplota moře v únoru: 18 stupňů
Délka letu z Prahy: okolo 5 hodin
Cena zpáteční letenky od: cca 2 tisíce korun
Pláž s černým pískem na Lanzarote. Sopka Teide vrhá nejdelší stín na moře na světě.
Zobrazit galerii
(2)
Co nevynechat na Kanárských ostrovech: 

Pokud se rozhodneš pro ostrov Tenerife, nech se zlákat výpravou na nejvyšší bod celého Španělska. Spící sopka Pico del Teide s nadmořskou výškou 3 715 metrů je součástí národního parku i seznamu UNESCO. Vyjít na ni můžeš buď pěšky, nebo kabinkovou lanovkou, jízda nahoru tě vyjde na 23,5 euro a za obousměrnou jízdenku zaplatíš 42 euro. Pozor, dopředu si online vyřiď povolení ke vstupu na horu. Je zdarma, ale může být kompletně zarezervované na měsíce dopředu.

Tak kam vyrazíš na výlet za zimním sluníčkem a teplem?

CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS TIPY NA VÍKEND ZAHRANIČIE ZAHRANIČNÍ
Zpravodajství
Česko Politika Petr Macinka Petr Pavel
Více
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 2 hodinami
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
dnes v 10:45
1
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
dnes v 09:36

