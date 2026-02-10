Hlavní témata
dnes 10. února 2026 v 8:31
Michal Drahný

Maniak připravil unikátní hudební reality show. Celé nové album nahrává v živém vysílání

Maniak připravil unikátní hudební reality show. Celé nové album nahrává v živém vysílání
Zdroj: Maniak / tisková zpráva / se svolením
Maniak teasoval album, ale všechno je jinak! Vymyslel nový fresh koncept a tvorbu bude live nahrávat. Z nového alba totiž nemá nahraný ani jeden track.

„Bez filtrů, bez tajemství“

Projekt pojmenovaný STREAM TAPE je něco, co hudební fanoušci a fanynky ještě neslyšeli, a možná ani ve světě. Maniak se v pondělí zavřel do vily v Praze, kde 10 dní a 10 hodin v kuse bude teprve své nové album nahrávat.

„Od prvního nápadu přes nahrávání až po odevzdání hotových tracků. Bez filtrů, bez tajemství. Jen brutální časový tlak a tvorba pod dohledem veřejnosti,“ píše o desce label Warner Music.

Co nestihne nahrát, zmixovat nebo odevzdat, jednoduše nevznikne. Čas je neúprosný a na streamovacích platformách už jsou vytvořené sloty.

Přebal nadcházející desky
Přebal nadcházející desky Zdroj: Maniak / tisková zpráva

Maniak na to ale nebude sám, ve livestreamovém a hudebním studiu přivítá několik hostů z hudební i nehudební scény, kteří se zapojí do tvorby, ale také mu po vzoru reality shows budou škodit. Budou Maniaka vytrhovat z koncentrace formou tzv. „side questů“, které mu budou ubírat drahocenný čas. Co to bude obnášet, se brzy dozvíme.

Výtěžek půjde na charitu

Stream bude probíhat na YouTube, Kicku a Twitchi a jeho veškerý výdělek půjde na charitu. Maniak vybral neziskovou organizaci Život 90, která podporuje seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě, a druhou charitu vyberou diváci v průběhu streamu.

HUDBA ČESKÝ RAP RAP
