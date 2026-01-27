To je to zas habaďůra na politické scéně. Motoristé sobě asi mají špatnou manipulaci s telefonem v nástupním formuláři. Nejprve Filip Turek posílal telefon po hospodě a nyní se asi Petru Macinkovi nevybil při kalení telefon, tak drunk-textoval.
Zkontrolovali jsme několik wellbeingových webů o partnerských poradnách a vybrali sedm zázračných tipů, které by pomohly Petru Macinkovi neudělat podobnou vztahovou chybu podruhé.
❌ Než začneš psát zprávu, dvakrát se nadechni
Možná si uvědomíš, jestli ti to za to stojí. Hádat se s prezidentem kvůli Turkovi? Co tam zkusit dát někoho jiného. Někoho, kdo neschvaloval popálení romské holčičky a ideálně i rozumí životnímu prostředí. A jestli pořád chceš zprávu poslat, nadechni se ještě dvakrát.
❌ Emojis můžou zachránit den
Koukej, třeba tady:
Nebo příště zkus místo: „Beru si to osobně...“ napsat: „Beru si to osobneee😭💔🫂👨🏻❤️👨🏼“ Hned to bude lepší.
❌ Když se chceš na něčem domluvit, vydírání není ta správná cesta
A tohle je důležitý bod! Zkus neútočit tolik na prezidenta, ale probírat zkoumané téma. Určitě by bylo lepší najít nějaký konsensus, ne? I ta kompetenční žaloba by byla lepší než takové posílání vydíracích zpráv, ještě navíc přes prostředníka.
❌ Pamatuj: text nezachytí tón hlasu
Přes ty iMessage to není ono. Prezident tvou zprávu mohl pochopit jinak, než jsi myslel. Běžte radši na pivečko. Chlapi si všechno mezi čtyřma očima a se zrzkem v ruce řeknou nejlíp.
❌ Nepoužívej ultimáta
Ty nejsou ve vztahu nikdy hezké. Vzájemná důvěra je to nejdůležitější. To si musíte uvědomit, kluci.
❌ Nepiš, když seš opilej
Tohle je ale přece jasné, ne? A nekecej, že jsi nepil. To je vidět, to já poznám.
❌ Nezapomeň – i když se neshodnete, neznamená to, že tě nemiluje...
Všechno to bude nakonec dobré. 🙌🏻