Megastar taneční hudby z Německa nebo prohlídka slavné rezidence v Plzni. Co podniknout tento víkend?

Jako každý týden, tak i tento ti přinášíme várku tipů na to, co podniknout o víkendu.
Pátek 6. února
Future Blood vol. 5: Marie April & The Fools + Máří + Bea.K + Meekot
V klubu Futurum na pražském Smíchově se koná páté pokračování z řady koncertů mladých umělců. Událost je naplánována od 19:30.
Představí se tam dvacetiletá česko-americká zpěvačka Marie April, která si založila šestičlennou kapelu Marie April & The Fools, která v osobitém zvuku propojuje jazz, soul, rock a indie. Dále se můžeš těšit na nadějný objev Máří, poté tam vystoupí mladá songwriterka Bea.K, které je teprve 14 let, a nakonec se dočkáš party čtyř milovníků hudby, který brázdí všema, nejen pražskýma, klubama a přezdívají si Meekot.
Release party vol. 4
Release je party, kde lokální djs představují nové tracky z vlastní produkce. V klubu Akropolis Underground se představí jména z pražské underground scény, ale také původem olomoucká Orinoko se svým duem Nadváha. Po delší odmlce se vrací Jayster se svou novou fresh hudbou! Big Lil a Feenicks jsou silná jména na scéně, a proto máme velkou radost, že se přidali do společného projektu a vydají s námi své tracky. Jako stálice projektu Release představí svou nejnovější tvorbu také S.Tian a Forst.
Sobota 7. února
Vinohradský ples ft. Slovensko
Vinohradský ples v sokolovské tělocvičně láká na protančené střevíce v rytmu orchestru a pěveckého sboru Drużyna, ale taky wild wild dj setů od Simone Autotune a s.tian. Ovzduší oteplí vystoupení PINKBUS a soutěživost zažehne tombola. Tématem večera jsou slovenski bratia. Drinks&atmo poskytuje bar Hvězda.
Malugi
Parkety po celém světě zaplavil bezmeznou radostí z jeho pozitivní hudby a tuhle emoci přináší tuto sobotu od 23:00 do pražské Roxy. Německý producent Malugi je vycházející megastar taneční hudby. Jako zakladatel eventů a labelu Club Heart Broken teď představuje svůj nový klubový zvuk, který rezonuje od Berghaimu až po Tomorrowland.
Neděle 8. února
Prohlídka Semlerovy rezidence
Semlerova rezidence představuje nejvýznamnější a nejrozsáhlejší realizaci dle konceptu Adolfa Loose v Plzni. Projekt připravil a realizoval jeho žák Heinrich Kulka. Bytový dům rodiny Oskara a Jany Semlerových patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě.
Byt nemá klasická podlaží, je velkoryse vestavěn do celé poloviny domu, což umožnilo použít princip tzv. Raumplanu, typický pro loosovskou tvorbu. Jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Semlerova rezidence tak představuje určité završení činnosti Adolfa Loose v Plzni.