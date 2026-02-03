Hlavní témata
dnes 3. února 2026 v 17:05
Čas čtení 0:57
Vojtěch Tkáč

Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe.“

Společně s GUFRAU vydal na Silvestra album BOYBAND. Rychle se dostalo mezi nejstreamovanější alba v Česku mezi přední jména tuzemského rapu a popu. Victor Kal. je hostem nového dílu pořadu OFFSTAGE.

„Autenticita. Myslím, že to nás dostalo tam, kde teď jsme,“ říká Viktor Čičvák aka Victor Kal. V tuto chvíli se jeho jméno objevuje na shortlistech přednominací Cen Anděl víc než jakékoliv jiné. Společně s GUFRAU si ho Česká hudební akademie všimla hned ve třech kategoriích. A to díky virálnímu hitu NAVŽDYCKY BLÁZEN i čerstvé desce BOYBAND.

S Viktorem se setkáváme v karlínském bytě, kde žije se svými rodiči a sourozenci. Na první pohled je vidět, že pochází z umělecké rodiny. „Táta je divadelní režisér a máma pracuje v literárním centru,“ upřesňuje devatenáctiletý umělec. Vedle hudby se sám věnuje herectví a divadlu – letos se hlásí na DAMU, kde by chtěl studovat obor divadelní režie a pokračovat tak v rodinné tradici.

Dnes je Victor Kal. hodně vidět i na sociálních sítích. Na svém TikToku a Instagramu natáčí vlogy a videa z každodenního života, která sledují desítky tisíc lidí. Sám vtipkuje, že v rámci alternativního boybandu s GUFRAU má na starosti mimo jiné marketing. I díky virálním krátkým klipům ze singlů jako NAVŽDYCKY BLÁZEN, SHY LIE LIE nebo Jak robot se skupině podařilo takhle prorazit.

Vojta a Viktor GUFRAU a Victor Kal. Victor Kal. GUFRAU a Victor Kal.
Zobrazit galerii
(5)

Koukni se na nový díl našeho hudebního pořadu OFFSTAGE, kde se Viktor rozpovídal o hudebních i osobních tématech. Jak vnitřně pracuje s čím dál větším zájmem, který s sebou logicky přináší i více kritiky? A co dalšího teď Victor Kal. chystá? Video, kde nechybí šmejdění a hraní na klavír, najdeš na webu a YouTube kanále Refresheru.

HUDBA ČESKÝ RAP RAP
Česko Politika Ekonomika Spojené státy americké (USA)
Více
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
před hodinou
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
před 2 hodinami
Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
dnes v 13:30

