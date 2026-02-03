Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe.“

Společně s GUFRAU vydal na Silvestra album BOYBAND. Rychle se dostalo mezi nejstreamovanější alba v Česku mezi přední jména tuzemského rapu a popu. Victor Kal. je hostem nového dílu pořadu OFFSTAGE.
„Autenticita. Myslím, že to nás dostalo tam, kde teď jsme,“ říká Viktor Čičvák aka Victor Kal. V tuto chvíli se jeho jméno objevuje na shortlistech přednominací Cen Anděl víc než jakékoliv jiné. Společně s GUFRAU si ho Česká hudební akademie všimla hned ve třech kategoriích. A to díky virálnímu hitu NAVŽDYCKY BLÁZEN i čerstvé desce BOYBAND.
S Viktorem se setkáváme v karlínském bytě, kde žije se svými rodiči a sourozenci. Na první pohled je vidět, že pochází z umělecké rodiny. „Táta je divadelní režisér a máma pracuje v literárním centru,“ upřesňuje devatenáctiletý umělec. Vedle hudby se sám věnuje herectví a divadlu – letos se hlásí na DAMU, kde by chtěl studovat obor divadelní režie a pokračovat tak v rodinné tradici.
Dnes je Victor Kal. hodně vidět i na sociálních sítích. Na svém TikToku a Instagramu natáčí vlogy a videa z každodenního života, která sledují desítky tisíc lidí. Sám vtipkuje, že v rámci alternativního boybandu s GUFRAU má na starosti mimo jiné marketing. I díky virálním krátkým klipům ze singlů jako NAVŽDYCKY BLÁZEN, SHY LIE LIE nebo Jak robot se skupině podařilo takhle prorazit.
Koukni se na nový díl našeho hudebního pořadu OFFSTAGE, kde se Viktor rozpovídal o hudebních i osobních tématech. Jak vnitřně pracuje s čím dál větším zájmem, který s sebou logicky přináší i více kritiky? A co dalšího teď Victor Kal. chystá? Video, kde nechybí šmejdění a hraní na klavír, najdeš na webu a YouTube kanále Refresheru.