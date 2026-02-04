Hlavní témata
dnes 4. února 2026 v 10:00
Čas čtení 4:36

Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH

Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
Zdroj: Tim Clayton / Corbis via Getty Images / Olympic Channel / Český olympijský tým
Tereza Kopecká
Tereza Kopecká
Přepište dějiny! Za svou dvacetiletou účast na olympijských hrách si Česko připsalo hned třicet čtyři medailí. Jaké jsou největší úspěchy našich sportovců a sportovkyň?

Přestože se samostatná Česká republika zatím účastnila zimních olympijských her jen osmkrát, její sportovci a sportovkyně si přivezli hned 34 cenných kovů. Kromě medailí ale máme na kontě i světové unikáty a dojemné momenty, na které mnozí z nás vzpomínají dodnes.

Sportovní úspěch, ačkoliv se na první pohled může zdát banální, už roky zvláštním kouzlem spojuje Čechy a Češky, ať už je to hokejové Nagano, na které nikdo nezapomněl ani po neuvěřitelných 28 letech, nebo vzpomínka na malou Lucinku Neumannovou, která běží v cíli ke své mamince. Pojď si s námi dát recap toho nejdůležitějšího a nejkrásnějšího, co se na uplynulých zimních olympijských hrách událo.

Hokejové Nagano (1998)

Kdo by si nepamatoval legendární úspěch českých hokejistů z Nagana? Parta kolem Dominika Haška pod vedením Ivana Hlinky vytřela zrak všem, kdo o ní pochybovali. Možná i právě proto, že šlo o první olympijský turnaj, kterého se účastnily i hvězdy z NHL, očekávali mnozí dominanci Spojených států a Kanady. Poté, co ale Češi porazili Kanadu v semifinále díky jedinému proměněnému nájezdu Roberta Reichla a skvělému výkonu, v cestě k prvnímu olympijskému zlatu v hokeji jim stálo už jen Rusko.

Finálový zápas proti Rusům sledovaly 22. února roku 1998 v brzkých ranních hodinách statisíce Čechů a Češek. Fanoušci a fanynky plnili náměstí i hospody, aby na gól čekali celých 48 minut a osm vteřin. Vše nakonec rozhodl Svoboda. „Tak přeci jen existuje spravedlnost,“ volal komentátor. Jeho gól otevřel zlaté brány a po dvanácti minutách mohli Češi začít slavit. „Přepište dějiny!“ křičel Robert Záruba. Cestu za zlatem perfektně zachytil oceňovaný dokument Pásky z Nagana.

Z Nagana mimo to přivezla dvě medaile i Kateřina Neumannová.

Aleš Valenta v Salt Lake City (2002)

O jediné zlato české olympijské výpravy v Salt Lake City se postaral akrobatický lyžař Aleš Valenta. I jeho vítězství bylo pro mnohé překvapením, v prvním kole závodu se umístil až jako pátý. Ve finále však všechny naprosto odzbrojil. Alešovi se totiž jako prvnímu na světě povedlo trojné salto s pěti vruty, za které získal vysoký počet bodů. Jeho soupeři navíc chybovali, a tak si rodák ze Šumperka odvezl zlatou medaili z olympiády.

 

V dalších závodech už se Aleš Valenta bohužel potýkal se zdravotními problémy a v roce 2007 ukončil sportovní kariéru. Provozuje ale areál pro akrobatické lyžování a snowboarding ve Štítech a znát ho můžeš i jako moderátora.

@luboss2779 ♬ původní zvuk - Lubko

Kateřina Neumannová Turín (2006)

Před zimní olympiádou v Turíně za sebou měla běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová hned čtyři olympijské medaile, ale žádnou zlatou. Kateřině bylo třicet tři, měla dvou a půl letou dceru Lucinku a byla si vědoma toho, že je to její poslední představení pod pěti kruhy.

Ve skiatlonu si dojela pro stříbro, na desítce skončila pátá a ve štafetě byla šestá. Třicítka tak byla jejím posledním olympijským počinem, který se ale neobešel bez komplikací. Na Kateřinu šla viróza a tuhla jí šíje, nakonec ji ale lékařský tým do závodu pustil.

Závod byl pro všechny účastnice neuvěřitelně náročný, postupně tak odpadávaly. Kateřina se ale navzdory vyčerpání držela první skupiny. Nakonec se dostala až na třetí příčku a do konce závodu zbývalo jen 250 metrů. Naše česká reprezentantka v sobě ale našla sílu i odhodlání a předjela Čepalovovou i Kowalczykovou. V cíli už jen zvedla ruce k nebi a padla na zem. Když se po dojezdu dalších závodnic opět zvedla, už k ní cupitala první gratulantka s růžovou bundičkou - její dvou a půl letá dcera Lucinka. Kateřina Neumannová tak nejen že vybojovala olympijské zlato ve svém posledním závodě, ale dala Česku i jeden z nejdojemnějších příběhů her.

Kateřina Neumannová Turín 2006
Kateřina Neumannová Turín 2006 Zdroj: Profimedia

Martina Sáblíková (2010-2022)

Co by to bylo za článek o úspěchu na olympiádě, kdybychom nezmínili Martinu Sáblíkovou? Rychlobruslařka si za své výkony pod pěti kruhy vysloužila hned sedm medailí – z toho dvě bronzové, dvě stříbrné a tři zlaté. Martina Sáblíková navíc dokázala vybojovat minimálně jeden cenný kov na každé zimní olympiádě, na které byla.

 

Její reprezentace Česka během let 2012 až 2022 by zasluhovala vlastní článek sama o sobě. Pojďme to ale shrnout. Do svého prvního olympijského zlata se mohla zakousnout už na svých prvních hrách ve Vancouveru 2010, a to hned dvakrát! Doteď navíc drží rekord na 3 000 metrů z roku 2019 a mistrovství světa vyhrála hned 27krát. A to všechno se jí podařilo bez vlastní haly v Česku. Ale teď když je Babiš znovu premiér, tak už ji určitě postaví, že?

Martina Sáblíková martina sáblíková Martina Sáblíková
Zobrazit galerii
(3)
SPORT ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
