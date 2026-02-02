Zimní olympijské hry 2026 v italském Miláně a Cortině začínají již v pátek 6. února a jen o pár dní později, ve čtvrtek 12. února, se čeští hokejisté poprvé představí v zápase proti favorizované Kanadě. Z NHL však nepřišly dobré zprávy o českých hvězdách.
Martin Nečas, hrající za tým Colorado Avalanche, a Pavel Zacha z týmu Boston Bruins jsou zranění, informují média včetně CNN Prima News a iDnes.cz. Jedná se o dva klíčové hráče, které dokonce trenér Radim Rulík přednostně nominoval na olympiádu již v polovině loňského června.
Útočník Martin Nečas nenastoupil do sobotního utkání Colorada proti Detroitu, a to kvůli údajnému zranění v dolní části těla.
Útočník Pavel Zacha zase nedohrál čtvrteční zápas Bostonu proti Philadelphii. Sice dal gól, ale ze zdravotních důvodů pak musel odstoupit ve druhé třetině. Utrpěl zranění v horní části těla. Poté se svým týmem neodcestoval na nedělní utkání proti Tampě.
Na olympiádě by měli nastoupit
Fanoušci a fanynky se však nemusí příliš děsit. Z obou amerických týmu přicházejí zprávy, že ani u jednoho hráče není zranění komplikované a nevyžaduje vážnější zdravotnický zásah. Na olympiádu by tak oba měli dorazit.
„Teď bych řekl, že to není v ohrožení,“ vyjádřil se k odjezdu Zachy do Milána trenér Bostonu Marco Sturm. „Ale znovu opakuju, že to musíme posuzovat podle každého dne,“ dodal však, tedy nic ještě není stoprocentně jisté a musíme hokejistům držet palce.
Zacha má v českém olympijském týmu hrát jako první centr, po ruce Davidu Pastrňákovi, svému spoluhráči z Boston Bruins. Nečas má táhnout druhou lajnu.