Bojová organizace Oktagon MMA se v sobotu vrátila do Stuttgartu, který se stal dějištěm velkolepé akce plné napínavých bitev i tvrdých ukončení. Poznali jsme i jméno nového šampiona.
Turnaj Oktagon 83 nabídl celkem 11 bitev včetně jedné titulové, která skončila hned na začátku prvního kola. V záři reflektorů stanuli také dva zástupci z Česka, viděli jsme hned několik tvrdých ukončení a došlo i na emotivní loučení s kariérou. Podívej se, jak celá akce probíhala.
Divoké zápasy už od začátku
První zápas přinesl pořádně zběsilé tempo. Německý bojovník Harun Kurt i jeho britský soupeř Nathan Haywood turnaj odstartovali velmi napínavou podívanou. V té měl nejprve navrch Haywood, postupně však otěže zápasu začal přebírat Kurt, který o své výhře rozhodl naprostou dominancí ve třetím kole. Haywood si sáhl na naprosté dno sil a v posledních minutách bylo patrné, že se snaží pouze přežít.
Po třech kolech tak nemohlo být pochyb o vítězství Kurta, který po svém šestém zápase zůstává i nadále neporažen.
Čech na turnaji padl
Prvním českým zástupcem na kartě se stal veterán Oktagonu Jan Malach. Ten poměřil síly s domácím Ahmadem Halimsonem, na kterého však vůbec nestačil. Hamilson už od prvního kola úřadoval v postoji i na zemi a za celých 15 minut se nenechal nijak zásadně ohrozit. Malach tak v klece odešel s druhou prohrou v řadě, zatímco Němec si připsal jednohlasné vítězství na body.
Hamilson pak všechny překvapil tím, že vyzval šampiona těžké a polotěžké váhy Willa Fleuryho, jednalo se však o žert, sám totiž zápasí v lehké divizi.
Celá tři kola přinesl i střet Wanderleye Juniora z Brazílie a Dastana Amangeldyho z Kazachstánu. Amangeldy svého soupeře jasně přestřílel a chvílemi se zdálo, že Brazilec je blízko tvrdé prohře. V posledním kole se však málem postaral o senzaci. Brazilec nasadil soupeři páku na koleno a Kazacha dostal do problémů. Amangeldy se však z pokusu o submisi dokázal vymanit, čímž Junirovi sebral poslední šanci na výhru.
Po třech kolech se tak Dastan Amangeldy stal jednohlasným vítězem na body a jak prohlásil, chce zcela ovládnout bantamovou divizi. Do příštího zápasu pak vyzval dánského „Žraloka“ Jonase Mågårda.
Pudilová prolila hodně krve, ale zvítězila
České barvy na turnaji hájila taky UFC veteránka Lucie Pudilová. Domácí Katharina Lehner se sice snažila držet střed klece a vytvářet tlak, nicméně česká bojovnice těžila zejména ze svého rozpětí paží i větší přesnosti úderů.
Na konci druhého kola však po srážce hlavami utrpěla Pudilová velkou tržnou ránu u pravého obočí, ze které se začala řinout spousta kreve. Toho však Němka nedokázala ve třetím kole nějak efektivně využít, a tak si rodačka z Příbrami vydobyla zaslouženou výhru na body.
Díky výhře si Pudilová zároveň otevřela i cestu k titulovému zápasu o pás v bantamové váze, který aktuálně drží Lucia Szabová.
Všechny soupeře ukončil
Na první finiš před limitem jsme si počkali až do pátého zápasu. Postaral se o něj dosud neporažený Ir Brian Manning, který předvedl show už při nástupu do klece, ke které přijel na tříkolce převlečený jako Jigsaw. V zápase pak hned prvním kole poslal po tvrdém úderu domácího Daniela Schwindta na zem, kde jej následně nemilosrdně ubil.
Manning ve svém šestém zápase oslavil šesté ukončení před limitem a potvrdil svou pověst obávaného ranaře, kterému stačí i jeden dobrý úder, aby rozhodl o celém zápase.
Hlavní kartu otevřela bitva domácího Arijana Topallaje a Marca Elpidia z Mexika. Po třech kolech odešel vítězně na body Topallaj, pro kterého se však jednalo o poměrně útrpnou výhru. Poté, co Němec jasně ovládl první dvě kola, se ve třetím kole ocitl pod velkým tlakem ze strany Mexičana, který Topallaje trápil zejména na zemi a snažil se vytvořit si situaci pro submisi. To se mu ale nepovedlo, a tak díky dominanci v prvních dvou kolech nakonec odešel vítězně Topallaj, pro kterého jde už o třetí výhru v organizaci.
První submise v kariéře
Na turnaji se měl původně představit také „Neandrtálec“ Frédéric Vosgröne, ten ale musel pár dní před akcí z boje odstoupit kvůli zranění.
Na poslední chvíli zraněnou německou hvězdu nahradil známý knockoutér Alexander Poppeck, kterého vyzval dosud neporažený Jesús Samuel Chavarría. Ten však nyní poprvé poznal chuť porážky. Poppeck hned v prvním kole dostal soupeře na zem, kde mu nasadil nekompromisní škrcení a donutil jej odklepat. V Oktagonu se pro něj jedná už o sedmou výhru a vůbec první ukončení na submisi v kariéře.
S hořkosladkou výhrou v sobotu odešel Emilio Quissua. Jeho soupeř Jorick Montagnac si totiž hned v úvodu nešťastně zranil levé koleno a nemohl v boji pokračovat. Na časomíře neuběhly ani dvě minuty. Quissua však i přesto po boji prohlásil, že věří, že je nejlepší polotěžkou váhou v Německu a už brzy to bude chtít dokázat.
Konec kariéry
Na akci nechyběly ani těžké váhy. Těžkotonážní boj naprosto ovládl Lazar Todev, který poměřil síly s bývalým bojovníkem UFC Joshem Parisianem. Ten v prvním kole dokázal srdnatě vzdorovat, v tom druhém se už však dostal na zem, kde jej bulharský bojovník zasypal tvrdými údery a opakovaně jej zasáhl kolenem do žeber. Pod tímto tlakem se už Američan nedokázal dost dobře bránit, a tak rozhodčí zápas ukončil.
Po boji si Parisian sundal rukavice a položil je do středu klece, což znamená konec kariéry. Jak vysvětlil, v současnosti je tátou na plný úvazek a nechce už riskovat další zranění. Od publika si pak vyslechl potlesk.
Nová hvězda na vzestupu
Hlavní předzápas večera patřil Alině Dalasnan a Karolině Sobek, které se zároveň podepsaly i pod jednu z nejatraktivnějších bitev turnaje. Tempo boje bylo od prvních minut vysoké a s přibývajícími koly se jen stupňovalo. Senzační podívaná, která nabídla přestřelku v postoji, suverénně opanovala Němka Dalasnal, která polskou soupeřku ubila ve třetím kole.
Dalaslan do svého profi debutu nastoupila teprve před zhruba 10 měsíci, od té doby si však připsala už pět výher, přičemž čtyři z nich ukončila před limitem.
Ohromné ukončení v titulové bitvě
Zlatým hřebem večera nebylo nic jiného než boj o uvolněný titul v pérové divizi. O ten se porvali jeden z největších evropských talentů Mago Machaev, který se bleskurychle vypořádal s Nikem Samsonidsem. Ten už podruhé v titulové bitvě tvrdě padl. Po inkasovaném tvrdém úderu zamířil na zem, kde Machaev jej následně ubil.
Rakouskému bojovníkovi na ukončení stačilo pouhých 107 sekund. Po právu se tak stal nástupcem Losena Keity na trůny pro krále pérové váhy a jak řekl sám promotér Ondřej Novotný, nebude lehké jej z něj sesadit. A Machaev se velkými plány netají. Slibuje, že od teď bude ukončovat všechny soupeře.