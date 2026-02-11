Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 11. února 2026 v 7:00
Čas čtení 1:50

Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět

Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
Zdroj: Oktagon MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Byl neoddiskutovatelným šampionem, pak ale přišel tvrdý pád. Teď se bývalý král Oktagonu pokusí zlomit sérii proher a nastartovat znovu svoji kariéru.

Doporučeno
Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice 1. února 2026 v 7:00

Comeback roku, nebo konec kariéry?

David Kozma se svými pěti obhajobami titulu platil za nejdominantnějšího šampiona Oktagonu. Jeho éru ukončil Brazilec Kaik Brito, který českého rváče nelítostně ubil. V dalších dvou zápasech se rodák z Karviné vrátil na vítěznou vlnu, pak ale přišly tři zdrcující knockouty hned v prvním kole. Málokdo má ale tak silnou podporu fanoušků a fanynek jako právě Kozma. A ti mu budou stát za zády i tuto sobotu, kdy se bývalý šampion na turnaji v Ostravě pokusí o comeback, na který všichni čekají.

David Kozma vs. Kaik Brito. David Kozma. David Kozma vs. Apollo David Kozma.
Zobrazit galerii
(5)

Papírově by měl být Kozma jasným favoritem. Síly poměří s Jozefem Wittnerem, který se rovněž vrací po sérii proher. Kozmovi budou do karet hrát mnohem větší zkušenosti, které by měl zúročit, zbytečně neriskovat a zápas si takticky pohlídat. Čtvrtá prohra v řadě by pro jeho kariéru mohla totiž být velkým červeným vykřičníkem. Ostatně sám otevřeně přiznává, že další tvrdé ukončení by ho mohlo přimět vážně přemýšlet o konci kariéry.

To ostatně platí i pro Wittnera, který naposledy vyhrál v roce 2022. Bude tedy otázkou, kdo se s tímto tlakem popasuje lépe. Tak jako tak se bude ale jednat o jeden z vrcholů celého galavečera.

Doporučeno
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly 1. února 2026 v 14:02
Anketa:
Kdo podle tebe v zápase zvítězí?
David Kozma.
Jozef Wittner.
David Kozma.
100 %
Jozef Wittner.
0 %

Kat české hvězdy chce znovu titul

V hlavním zápase večera o pás veltrové váhy se představí zmíněný Kaik Brito, kat David Kozmy a dalších zvučných jmen. Brazilec patří k vůbec nejnebezpečnějším bojovníkům Oktagonu a v rámci svých výher se pyšní 100procentní mírou ukončení. Teď ale bývalý šampion stojí před možná dosud nejtěžší zkouškou, jaké kdy na půdě žlutočerné organizace čelil – Ronaldu Paradeiserovi.

Ronald Paradeiser. Ronald Paradeiser vs. Losene Keita. Kaik Brito. Kaik Brito.
Zobrazit galerii
(4)

Slovenský miláček publika Paradeiser ovládl lehkou váhu a poté přestoupil o jednu divizi výš. Nyní chce získat druhý titul a potvrdit pozici jednoho z nejlepších evropských zápasníků napříč divizemi.

Zajímavostí je, že Paradeiser v Oktagonu absolvoval už 23 zápasů, což z něj dělá rekordmana organizace. Drtivou většinu svých výher ukončuje před limitem a za poslední roky se jeho jediným přemožitelem stal Losene Keita. 

Paradeiser má taky na kontě má čtyři Tipsport bonusy za výkon večera, zatímco Brito dva. Jak Slovák, tak i Brazilec v zápasech vyhlíží KO a jsou zárukou atraktivních bitev. Vše tak nasvědčuje tomu, že půjde o epický vrchol celého galavečera, ve kterém velmi pravděpodobně uvidíme tvrdé ukončení i tentokrát. 

Anketa:
Kdo podle tebe bude šampionem?
Kaik Brito.
Ronald Paradeiser.
Kaik Brito.
50 %
Ronald Paradeiser.
50 %
paradeiser
Zdroj: OKTAGON MMA

Sobotní turnaj nabídne celkem 10 bitev, ve kterých se můžeš těšit i na další domácí veterány, kteří jsou s Oktagonem spjati už od samých začátků – Jana Širokého a Matěje Kuzníka.

Chybět nebude ani mladý talent Jakub Batfalský nebo hasič z povolání Vašek Klimša, který se navzdory své přezdívce „Lenochod“ naposledy na turnaji v Brně postaral o nejrychlejší ukončení večera – a navíc unikátní technikou, jakou jsme v organizaci ještě neviděli.

Oktagon 83 nás čeká už tuto sobotu 14. února, přesně na Valentýna. Na kompletní zápasovou kartu se můžeš podívat níže.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

Doporučeno
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo 10. února 2026 v 11:28
Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Doporučeno
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny 28. ledna 2026 v 19:05
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SPORT BOJOVÉ SPORTY MMA OKTAGON MMA
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před hodinou
Storky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Lifestyle news
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
před 13 minutami
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
před hodinou
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
dnes v 07:49
Konec nuceného mlčení. Aktivista Kryštof Stupka vysvětlil, proč se stáhl z veřejného života
včera v 17:42
VIDEO: Skoro jako v NHL. Hráči NBA se postarali o největší basketbalovou rvačku sezóny
včera v 16:13
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
Bizarní olympijská kauza: Skokani na lyžích prý experimentují s injekcemi do penisu
včera v 12:47
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo
včera v 11:28
Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova
včera v 09:54
Zpravodajství
Česko Politika Policie Doprava
Více
AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí
před 3 hodinami
Garážová horečka v Česku. Ceny parkování vyrostly o pětinu, z garáží je nedostatkové zboží
dnes v 07:13
Střety na výborech i nevhodné poznámky ve výtahu. České poslankyně údajně čelí urážkám i strachu
včera v 17:03

Více z tématu Sport

Všechno
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
před 2 dny
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
včera v 13:00
ZOH 2026: Česko má první zlato! Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála obří slalom
ZOH 2026: Česko má první zlato! Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála obří slalom
před 3 dny
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
před 2 dny
1
VIDEO: Hrozivý moment na olympiádě. Pro americkou lyžařku musel po děsivém pádu letět vrtulník
VIDEO: Hrozivý moment na olympiádě. Pro americkou lyžařku musel po děsivém pádu letět vrtulník
před 3 dny
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
před 2 dny
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
před 2 dny
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
před 4 dny
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
4. 2. 2026 11:00
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
16. 1. 2026 13:03

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
Hudba
před 11 minutami
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
před 11 minutami
Společnost Primary Wave nyní vlastní legendární hity jako …Baby One More Time, Oops!...I Did It Again, Toxic, Gimme More a mnoho dalších.
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před hodinou
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
dnes v 07:00
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 2 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
6. 2. 2026 13:01
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse