Byl neoddiskutovatelným šampionem, pak ale přišel tvrdý pád. Teď se bývalý král Oktagonu pokusí zlomit sérii proher a nastartovat znovu svoji kariéru.
Comeback roku, nebo konec kariéry?
David Kozma se svými pěti obhajobami titulu platil za nejdominantnějšího šampiona Oktagonu. Jeho éru ukončil Brazilec Kaik Brito, který českého rváče nelítostně ubil. V dalších dvou zápasech se rodák z Karviné vrátil na vítěznou vlnu, pak ale přišly tři zdrcující knockouty hned v prvním kole. Málokdo má ale tak silnou podporu fanoušků a fanynek jako právě Kozma. A ti mu budou stát za zády i tuto sobotu, kdy se bývalý šampion na turnaji v Ostravě pokusí o comeback, na který všichni čekají.
Papírově by měl být Kozma jasným favoritem. Síly poměří s Jozefem Wittnerem, který se rovněž vrací po sérii proher. Kozmovi budou do karet hrát mnohem větší zkušenosti, které by měl zúročit, zbytečně neriskovat a zápas si takticky pohlídat. Čtvrtá prohra v řadě by pro jeho kariéru mohla totiž být velkým červeným vykřičníkem. Ostatně sám otevřeně přiznává, že další tvrdé ukončení by ho mohlo přimět vážně přemýšlet o konci kariéry.
To ostatně platí i pro Wittnera, který naposledy vyhrál v roce 2022. Bude tedy otázkou, kdo se s tímto tlakem popasuje lépe. Tak jako tak se bude ale jednat o jeden z vrcholů celého galavečera.
Kat české hvězdy chce znovu titul
V hlavním zápase večera o pás veltrové váhy se představí zmíněný Kaik Brito, kat David Kozmy a dalších zvučných jmen. Brazilec patří k vůbec nejnebezpečnějším bojovníkům Oktagonu a v rámci svých výher se pyšní 100procentní mírou ukončení. Teď ale bývalý šampion stojí před možná dosud nejtěžší zkouškou, jaké kdy na půdě žlutočerné organizace čelil – Ronaldu Paradeiserovi.
Slovenský miláček publika Paradeiser ovládl lehkou váhu a poté přestoupil o jednu divizi výš. Nyní chce získat druhý titul a potvrdit pozici jednoho z nejlepších evropských zápasníků napříč divizemi.
Zajímavostí je, že Paradeiser v Oktagonu absolvoval už 23 zápasů, což z něj dělá rekordmana organizace. Drtivou většinu svých výher ukončuje před limitem a za poslední roky se jeho jediným přemožitelem stal Losene Keita.
Paradeiser má taky na kontě má čtyři Tipsport bonusy za výkon večera, zatímco Brito dva. Jak Slovák, tak i Brazilec v zápasech vyhlíží KO a jsou zárukou atraktivních bitev. Vše tak nasvědčuje tomu, že půjde o epický vrchol celého galavečera, ve kterém velmi pravděpodobně uvidíme tvrdé ukončení i tentokrát.
Sobotní turnaj nabídne celkem 10 bitev, ve kterých se můžeš těšit i na další domácí veterány, kteří jsou s Oktagonem spjati už od samých začátků – Jana Širokého a Matěje Kuzníka.
Chybět nebude ani mladý talent Jakub Batfalský nebo hasič z povolání Vašek Klimša, který se navzdory své přezdívce „Lenochod“ naposledy na turnaji v Brně postaral o nejrychlejší ukončení večera – a navíc unikátní technikou, jakou jsme v organizaci ještě neviděli.
Oktagon 83 nás čeká už tuto sobotu 14. února, přesně na Valentýna. Na kompletní zápasovou kartu se můžeš podívat níže.